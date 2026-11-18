Mint beszámoltunk róla, a Győr pénzügyi nehézségeiről a dán TV2 is hírt adott. A sajtóértesülések szerint akár jelentős, egyes esetekben ötvenszázalékos fizetéscsökkentés is szóba kerülhet a játékosoknál, azok pedig, akik nem fogadják el az új feltételeket, távozhatnak az együttestől.

Először megírtuk, hogy a Brest – amelyhez már biztosan csatlakozik Henny Reistad – kiszemelte Dione Housheert és Kelly Dulfert, de egy másik francia klub, a Metz is érdeklődik több játékos iránt. Aztán jött a hír, hogy a CSM Bucuresti pedig Bruna de Paulát nézte ki magának.

A korábban említett klubokhoz dán csapat is csatlakozhat. „Szomorú. Ez nagyon rossz hír a női kézilabdának – idézi Bjarne Pedersent, az Esbjerg elnökét a migogesbjerg.dk. – Több tényező is sújtotta őket. A magyarországi választás után az állami pénzek már nem áramlanak nagy mértékben közvetlenül a klub kasszájába. Ráadásul a játékosoknak most 15 százalék helyett 45 százalék adót kell fizetniük – és mindezek tetejébe a Győr azt akarja, hogy a játékosok 50–60 százalékos fizetéscsökkentést fogadjanak el, hogy a dolgok működőképesek maradjanak.”

„Jelenleg természetesen minden nagyon bizonytalan, de sajnos úgy vélem, a hírek egyre borúsabbak. Amint elhangzik a csőd szó, az azt jelenti, hogy valami nagyon nincs rendben” – véli Pedersen.

„Mindig is a Győrrel akartunk versenyezni az európai porondon. Sohasem volt ugyanolyan anyagi hátterünk, mint neki, ezért okosabban kellett cselekednünk. Lehet, hogy most véget ért az ő idejük. Még nem tudjuk. Az elmúlt napokban ügynökökön keresztül öt-hat játékost ajánlottak fel nekünk a Győr jelenlegi keretéből. Teljesen őrület, hogy idáig fajult a helyzet” – ismerte el az Esbjerg elnöke, ám nem nevesítette a játékosokat.

„A Team Esbjergnél hosszú távra tervezünk. Nemrég tartottunk igazgatósági ülést, ahol megegyeztünk abban, hogy ragaszkodunk a stratégiánkhoz. Nem cselekszünk elhamarkodottan, annak ellenére, hogy rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy élvonalbeli játékosokat igazoljunk” – mondja Bjarne Pedersen. Az valószínű, hogy a dán csapat aligha tervez öt-hat nagy fizetésű győri játékost is szerződtetni.