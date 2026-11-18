Meglepő, de frappáns nyilatkozattal zárta sajtótájékoztatóját Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya, azt mondta, hogy a saját zsebéből is hajlandó fizetni, ha csapata behúzza az északírek elleni meccset. Tudtuk, ha megteszi, semmi ráadás, simán jut a Nemzetek Ligája A-ligájába. Így aztán különösen aktuális volt a futball örök törvénye: a játék célja a gól. Persze, könnyű azt mondani, főként manapság, amikor a védekezés uralja a meccseket. Kisebb-nagyobb hőstett kell ahhoz, hogy a kapuba találjon egy-egy csapat, s persze támadásra kész, előre futballozó játékosok.

Mint például Szoboszlai Dominik, aki már az elején kapufát érőn csúsztatta el a labdát Pierce Charles kapus alatt. Aztán a huszadik perctől elcsendesedett a játék, a magyar futballistáknál volt többnyire a labda, ám csak passzolgatásra futotta. Az északírektől még arra sem, feltűnően arra játszottak, hogy öljék a magyar kezdeményezéseket, magabiztosan tették, hiszen az eddigi öt ligameccsükön egy gólt sem kaptak. Aztán mi megtörtük a jeget valamivel több mint harminc perc elteltével, pontosabban Varga Barnabás, akiről legyen elég annyi, hogy csatár a javából. Ha újranézik a gólját, tetten érhetik a klasszikus centermozgást. Fordult a kocka, vezetve nálunk lett mindennél fontosabb a hátsó biztonság, az északírek pedig némileg fokozták támadó aktivitásukat.

Szünet után tempósabb lett a meccs, néha az indulatok is előkerültek, a belépők nem nélkülözték a vehemenciát, sem itt, sem ott. Az északírek persze hogy tempót váltottak, aktivitásuk kiegyensúlyozottá tette a játékot. Jöttek a bedobások, az ívelések a kapunk elé, ahogy számítani lehetett rá, különösebb gondot nem okoztak, ugyanakkor az enyhe északír fölény nem volt megnyugtató. Az pedig, hogy egyenlített az ellenfél, benne volt a levegőben, szép csendben belekúszott az idő előrehaladtával. A vége, mint az eleje, mi kezdeményez(het)tünk, de maradt a döntetlen, jön a pótmeccs az A-ligáért.

Marco Rossi pedig pénzénél maradt, talán ő sajnálja a legjobban – ha komolyan gondolta.

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