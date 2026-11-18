– Gratulálunk a gólhoz – bár sajnos összetörte vele a magyar szurkolók szívét!

– Szerencsére ezúttal nem a mi szívünk tört össze – mondta mosolyogva Justin Devenny. – Nehéz mérkőzés volt, szerintem a magyar válogatott jól játszott, a szurkolók pedig nagyszerű hangulatot teremtettek. Mi azonban elsősorban a saját játékunkra és az előzetesen megbeszélt taktikánkra összpontosítottunk, úgy érzem, sikerült is megvalósítanunk az elképzeléseinket.

– Mennyire volt nehéz megszerezni ezt az egy pontot?

– Nagyon nehéz dolgunk volt, ráadásul egyáltalán nem kezdtük jól a mérkőzést. A magyarok remekül futballoztak, fölényben játszottak, és komoly nyomást helyeztek ránk. A góljuk után azonban mintha mi is életre keltünk volna, hiszen tudtuk, hogy mindenképpen pontot kell szereznünk. Bár a magyaroknál volt többet a labda, végig éreztük, hogy nekünk is lehetnek lehetőségeink, és hittünk abban, hogy gólt tudunk szerezni. Úgy gondolom, működött a taktikánk. A mérkőzés végén ugyan nyomás alatt voltunk, de összeszorítottuk a fogunkat, keményen dolgoztunk, és szerintem összességében rászolgáltunk az egy pontra.

– A hajrában azért alaposan meg kellett szenvedniük.

– Valóban, de egy ilyen jó csapat ellen ez szinte elkerülhetetlen. Ennek ellenére úgy érzem, viszonylag magabiztosan védekeztünk. Volt néhány olyan szituáció, amely akár másképpen is alakulhatott volna, de a védekezéshez való hozzáállásunk kiváló volt. Összességében nem okozott túl sok problémát a magyar támadások semlegesítése.

– Mi volt az, ami a leginkább lenyűgözte a magyar válogatottban?

– Remek keretük van. Különösen a két liverpooli játékost, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot emelném ki, akiket valahányszor látok játszani, mindig nagyon magas színvonalon teljesítenek. Tudtuk, milyen képességű játékosokról van szó, ezért igyekeztünk őket minél inkább kikapcsolni a játékból. Magyarországnak rengeteg kiváló futballistája van, tisztában voltunk az ellenfél erejével, de közben hittünk abban, hogy nekünk is jó csapatunk van.

– A személyes karrierjét tekintve hogyan viszonyul az imént elért siker, az A-ligába jutás a klubcsapatával, a Crystal Palace-szal elért FA-kupa-győzelemhez? Melyik jelent többet?

– Azt hiszem, az FA-kupa-győzelem valamivel előrébb van a rangsorban. Ugyanakkor ez az eredmény az egész ország számára hatalmas siker, hiszen szerintem kevesen számítottak arra, hogy ilyen teljesítményre leszünk képesek. Ez is megmutatja, milyen jó csapatunk van. Ráadásul fiatal együttes vagyunk, így remélhetőleg még tovább fejlődhetünk, és egyre erősebbek leszünk. Természetesen ez a mostani eredmény is különleges, de a labdarúgásban minden sikert meg kell becsülni és ki kell élvezni, mert nem adódik minden nap ilyen lehetőség.

– Mi az északír válogatott titka?

– Azt hiszem, az, hogy minden egyes játékosunk hajlandó keményen dolgozni és áldozatokat hozni a csapatért. Az öltözőben mindenki azt szeretné, hogy a másik sikeres legyen. Ez a pályán is látszik: küzdünk, szerelünk, futunk, és mindezt nem önmagunkért, hanem a csapatért tesszük. Egyszerűen fantasztikus érzés ennek a közösségnek a tagja lenni.

– Ha visszatekint a pályafutására, és az eddigi góljait rangsorolja, hol helyezné el a magyarok elleni találatát?

– Ha a befejezést nézzük, valószínűleg ez volt pályafutásom legszebb gólja. Védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba, úgyhogy nem lehet okom panaszra.

– Mit élt át gólszerzést követően?

– Őszintén szólva azt sem tudtam, mit csináljak. Csak elkezdtem rohanni, aztán körülnéztem, és láttam, hogy a csapattársaim mind odaszaladnak hozzám, és körülvesznek. Egyszerűen leírhatatlan érzés volt.