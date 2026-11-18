NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)