Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém a kézi BL-ben, Fehérvár–Győr a női kézi NB I-ben
NOVEMBER 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
A 12. fordulóból elhalasztott mérkőzés
14.00: Ferencváros–ETO FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, star contender, Maszkat
Férfiak, egyes
8.00: a 32 közé jutásért
BIRKÓZÁS
10.30: csapatbajnokság, NB I
DARTS
Grand Slam, Wolverhampton
20.15: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
NHL
23.10: Florida Panthers–Edmonton Oilers (Tv: Spíler2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
20.45: Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
C-CSOPORT, 4. FORDULÓ
18.00: AEK Athén (görög)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EURÓPA-KUPA
B-CSOPORT, 7. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Dinamo Bucuresti (román)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1160 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Magyar Kupa. Férfiak. Selejtező
20.15: Kunhegyes ESE–TFSE II
Nők. Nyolcaddöntő
17.00: Diósgyőri VTK Ongropack–KHG Kaposvári NRC, 1. mérkőzés
18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn
19.00: UTE U23–Vasas SC
SAKK
TOTÁLSAKK-VILÁGBAJNOKSÁG, BEVEZETŐ TORNA, BUDAPEST
15.00: helyosztók
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) (Tv: Match4)
20.30: Flavio Cobolli (olasz, 5.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
18.00: BVSC-Manna ABC–Valdor Szentes
18.00: Uni Győr VSE–Dunaújvárosi FVE
19.00: FTC-Telekom–UVSE (Tv: M4 Sport)