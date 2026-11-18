Az Európa-bajnoki selejtezőn 12 csoportba osztják a válogatottakat, a négy rendező ország, Anglia, Írország, Wales és Skócia is részt vesz a sorozatban.

A 12 csoportelső és a nyolc legjobb második biztosan kijut az Eb-re, a fennmaradó négy helyről pótselejtező dönt, de mivel a rendező országok közül kettőnek mindenképpen helyet biztosít az UEFA, az is előfordulhat, hogy a pótselejtezőn csak két hely lesz kiadó (ez akkor történhet meg, ha az angol, ír, skót, walesi négyesből legfeljebb kettő jut ki egyenes ágon). A pótselejtező mezőnye a négy leggyengébb csoportmásodikból és NL-csoportgyőztesekből áll majd, és a rendezők eredményeitől függően nyolc vagy 12 csapat vesz részt rajta.

A kalapokat a Nemzetek Ligája-szereplés alapján alakítják ki, az első csoportba a 16 tagú A-liga legjobb 12 válogatottja kerül, a másodikba az A-liga 13–16. helyezett gárdái és a B-liga legjobb nyolc csapata, köztük Magyarország. A csapatokat hat-hat négy- és ötcsapatos csoportba sorsolják.

A sorsolást december 6-án Belfastban tartják, az Eb-selejtező alapszakaszát 2027 márciusa és novembere között tartják meg, a pótselejtezőre 2028 márciusában kerül sor.

A 2028-AS EB-SELEJTEZŐ KALAPJAI

1. kalap: Anglia, Franciaország, Németország, Portugália, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Norvégia, Görögország, Olaszország, Horvátország, Dánia

2. kalap: Szerbia, Wales, Törökország, Csehország, Ausztria, Svájc, Svédország, Észak-Írország, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, MAGYARORSZÁG, Írország

3. kalap: Skócia, Ukrajna, Koszovó, Lengyelország, Észak-Macedónia, Grúzia, Izrael, Románia, Albánia, Montenegró, Szlovákia, Izland

4. kalap: Fehéroroszország, Ciprus, Feröer, Észtország, Örményország, Lettország, Finnország, Moldova, Kazahsztán, Bulgária, Luxemburg, San Marino

5. kalap: Málta, Andorra, Gibraltár, Azerbajdzsán, Litvánia, Liechtenstein