Connor McDavid egy góllal és egy gólpasszal meghosszabbította a szezonkezdet óta tartó pontszerző sorozatát 23 mérkőzésre. Az Edmonton Oilers 5–2-re legyőzte a Florida Panthers, és továbbra is a Nyugati konferenciát.

McDavidnek így már 13 gólja és 42 gólpassza van, és a szezonkezdeti 23 mérkőzéses sorozata az NHL történelmének negyedik leghosszabbjaként holtversenyben áll Wayne Gretzkyvel. Csak Gretzky (51 és 30 mérkőzéses sorozatok), a Quebec-i Mats Sundin (30) és a pittsburghi Mario Lemieux (28) tudott hosszabb sorozatot felmutatni a szezon kezdetén. McDavid és Draisaitl eddig összesen 99 pontot szereztek, ami a legtöbb, amit egy csapattárspáros egy csapat első 23 mérkőzésén elért, mióta Lemieux és Jaromir Jagr 1995–96-ban 102 pontot gyűjtött. Legutóbb az 1995–1996-os idényben volt valakinek McDavidnél több pontja 23 meccs után. Akkor Lemieux 66-nál tartott.

Még soha nem volt senkinek egy hónapban négy meccsen is triplája. Eddig... Cutter Gauthier ugyanis az Ottawa, a Vancouver és a Pittsburgh után a St. Louis kapujába is háromszor talált be. Az Anaheim 22 éves játékosának immár 17 gólja van novemberben, így már közel áll az NHL-rekordhoz, amely szerint egy hónap alatt a legtöbb gólt – 20-at – Joe Malone 1921 februárjában és Selanne 1993 márciusában szerezte. A Ducksnak még hat mérkőzése van a hónapban. Gauthier az első olyan NHL-játékos, aki egy idényben 10 mérkőzéses gólsorozatot ért el Teemu Selanne 1997–1998-as teljesítménye óta. Gauthiernek ez alatt a tíz meccs alatt 19 gólt lőtt, ilyet az 1943–1944-es idény óta csak hárman értek el.

A Ducks Gauthier remeklése ellenére kikapott a St. Louis vendégeként. A Blues kétszer is vezetést szerzett az első harmadban, de mindkétszer jött a vendégek válasza. Aztán két perc altt két gólt szerezve ellépett a St. Louis, ráadásul Gathier szépítésére a záró játékrészben három góllal válaszoltak a hazaiak. Ezt követően háromgólos sorozattal zárkózott a Ducks, de Pavel Bucsnevics üres kapus találata eldöntötte a mérkőzést.

Alex Ovecskin 14 meccs óta nem talátl be. A Washington sztárja ezzel beállította karrierje negatív rekordját. Eddig csak egyszer, 2023-ban volt iylen hosszú góltalansági sorozata. Ovecskin, aki 930 góllal a liga örök gólkirálya, korábban bejelentette, hogy ez lesz az utolsó NHL-szezonja. A 41 éves játékos búcsúturnéja támadási szempontból visszafogottan alakult: 19 mérkőzésen mindössze egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. Ez az első alkalom, hogy Ovecskin egy szezon első 19 mérkőzésén kevesebb mint öt gólt szerzett. A Capitals (10-8-0) sorozatban harmadik, az elmúlt hét mérkőzésből pedig ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal a Tampa Bay otthonában.

Ovechkin utolsó tampai látogatása alkalmával a Lightning egy doboz szivarral ajándékozta meg, amelyek mindegyikét anak az ünneplésnek képe díszítette, amit akkor mutatott be, amikor a 2008–2009-es szezonban az ellenük játszott mérkőzésen megszerezte 50. gólját.

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Los Angeles Kings 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Florida Panthers–Edmonton Oilers 2–5 (0–2, 0–2, 2–1)

New York Islanders–Columbus Blue Jackets 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)

Winnipeg Jets–Ottawa Senators 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

Chicago Blackhawks–Toronto Maple Leafs 6–3 (0–1, 3–1, 3–1)

Tampa Bay Lightnings–Washington Capitals 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

Minnesota Wild–Nashville Predators 7–3 (4–0, 3–3, 0–0)

St. Louis Blues–Anaheim Ducks 8–6 (2–1, 2–2, 4–3)

San Jose Sharks–Calgary Flames 2–5 (1–2, 0–1, 1–2)

Vegas Golden Knights–Dallas Stars 3–4 (0–0, 1–0, 2–3, 0–1) – hosszabbítás után