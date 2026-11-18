Quentin Grimes hatalmasat játszott. Luka Doncic jó néhányszor járt már 40 pont felett az idényben, meghódította a magaslatot Austin Reaves – és most felbukkant mögöttük Quentin Grimes is! Ráadásul milyen fontos pillanatokban szórta meg magát a nyáron szerződtetett hátvéd! A sérült Austin Reaves és Walker Kessler távollétében kínlódott a Lakers, a második félidőben már 18 ponttal vezetett a Charlotte, valakinek fel kellett sorakoznia Doncic mellé. Grimes öltötte magára a hős jelmezét: 21 pontot dobott a negyedik negyedben, 1.7 másodperccel a végső dudaszó előtti hármasával kiharcolta a hosszabbítást, amelyben két büntető értékesítésével járult hozzá a győzelemhez, sorozatban a kilencedikhez. A meccs előtt 9.2-es idényátlagot felmutató Grimes 47 pontja NBA-karriercsúcs, akárcsak a 10 bedobott tripla (10/14-es mutatóval) – történelmi adalék: a Lakers kötelékében egy meccsen tíz sikeres triplája korábban csak Kobe Bryantnek volt. Doncic 36 ponttal és hét assziszttal szintén sokat tett hozzá a sikerhez, a Hornetsben Naz Reid és Brandon Miller 28-28 pontot szerzett, Coby White 19-et – utóbbi kettő a hosszabbításban már nem jutott szerephez. (LA Lakers–Charlotte 118–114)

QUENTIN GRIMES JOINS KOBE AS THE ONLY LAKERS WITH 10+ 3PM IN A SINGLE GAME 🤯 🏀 47 PTS (CAREER-HIGH) 🏀 10 3PM (CAREER-HIGH) 🏀 GAME-TYING 3 TO FORCE OT THE LAKERS WIN THEIR 9TH STRAIGHT GAME IN AN OT THRILLER! https://t.co/MzvLgYVk74 — NBA (@NBA) November 18, 2026

És egy még jobb negyedik negyed. Hogy tovább dobálózzunk a nagy szavakkal: Brice Sensabaugh is élete meccsét játszotta. A Jazz harmadéves kiscsatára 40 pontot szerzett, 25-öt a negyedik negyedben, oroszlánrészt vállalva csapata idénybeli mindössze második győzelméből. A 23 éves Sensabaugh a ligatörténelem legfiatalabb játékosa, aki egy meccsen 40 pontig, 10 lepattanóig és nyolc sikeres tripláig jutott. Keyonte George 30 ponttal és 11 assziszttal végzett a vendégeknél. (LA Clippers–Utah 107–132)

BRICE SENSABAUGH (23Y, 18D) BECOMES THE YOUNGEST PLAYER IN NBA HISTORY TO TOTAL 40+ PTS, 10+ REB, AND 8+ 3PM IN A SINGLE GAME 🤯 🏀 40 PTS (25 IN Q4) 🏀 11 REB 🏀 5 AST 🏀 8 3PM 🏀 16-21 FGM 🏀 JAZZ W https://t.co/YO9F9vrghS — NBA (@NBA) November 18, 2026

Tizenkettőnél megszakadt. A Spurs 14 ponttal is vezetett a második negyedben, ám jött a fordulat, a lassacskán lábra kapó Pistons 13–5-ös rohammal kihasználta Victor Wembanyama pihenőjét, és bár a hazaiak vezére visszatért, a vendégcsapat tartotta a tempót, és az utolsó negyedet már uralva behúzta a meccset. Cade Cunningham 27 pontot szerzett a Pistonsban, Daniss Jenkins 25 pontjából 21 a második félidőre esett, és rendkívül hasznosan játszott Ausur Thompson is (14 pont, 12 assziszt, 9 lepattanó, 5 labdaszerzés). A 12-es győzelmi sorozattól búcsúzó texasiaknál Wembanyama 25 ponttal és 18 lepattanóval finiselt, Dylan Harper 20 ponttal – ő a végén lábsérülést szenvedett, egyelőre kérdéses, mennyire súlyosat. (San Antonio–Detroit 93–105)

Kapaszkodik a Knicks. A címvédő New York-iak gyengén kezdték az idényt, de a legutóbbi nyolc meccsükből már a hatodikat nyerték meg, és feljöttek a keleti negyedik helyre. A Raptorst a megelőző 14 alkalommal rendre megverték, és bár szoros volt a végjáték, most is így történt: másfél perccel a vége előtt nagyon kellett Jalen Brunson büntetővel megspékelt hármasa. Brunson 31 ponttal zárt, Karl-Anthony Towns sorozatban a 14. mérkőzésén is dupla duplát ért el (16-16 pont és lepattanó), ilyen idénykezdet öt éve nem volt a ligában, míg a torontóiaknál – akik a kezdés előtt nyomatékosították, hogy Kawhi Leonard, bár gyógyulgat, egy ideig még nem játszhat – a hét triplát behajító Ja’Kobe Walter (25) volt a legjobb. (Toronto–New York 102–111)

KAT RECORDS HIS 14TH STRAIGHT DOUBLE-DOUBLE, THE LONGEST SUCH STREAK TO OPEN THE SEASON SINCE 2020-21 🤯 🏀 16 PTS 🏀 16 REB 🏀 8 AST 🏀 KNICKS ROAD W He becomes the first player to reach this mark since Nikola Jokić (20) and Domantas Sabonis (16) in 2020-21! https://t.co/VGbzRZKr74 — NBA (@NBA) November 18, 2026

Végül egy dupla döntött. Elképesztő triplacsatát vívott a két csapat a hajrában, az utolsó három percben hét (!) távoli hullott be, aztán egy dupla hozta meg a győzelmet a hazaiaknak: Jaden McDaniels 2.6 másodperccel a vége előtt vágta be, a Wolves a negyediket nyerte meg a legutóbbi öt mérkőzéséből. (Minnesota–Portland 106–105)

THE WOLVES AND BLAZERS KEPT TRADING THREES DOWN THE STRETCH 🤯 Ayo 3. Holiday 3. Dame 3. LaMelo 3. Lyles 3. Holiday 3. Ayo 3. Wolves come up clutch at the end to win a THRILLER. https://t.co/PyJ6oN76Oh — NBA (@NBA) November 18, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–New York Knicks 102–111

Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 106–105

San Antonio Spurs–Detroit Pistons 93–105

Los Angeles Clippers–Utah Jazz 107–132

Los Angeles Lakers–Charlotte Hornets 118–114, h. u.