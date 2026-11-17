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Jövő szombaton vívja az első profi bokszmérkőzését Máté János, a Ferencváros 36 éves korábbi csatára, aki a 2011–2012-es idényben az NB II Nyugati csoportjában gólkirályi címet szerzett (17 gólig jutott a Videoton-PA-ban), míg a Hajdúszoboszlóban 2021–2022-ben 32 találattal az NB III Keleti csoportjában lett a legjobb góllövő. Csak 2024-ben kezdett el komolyabban bokszolni, ehhez képest már a WFC-nél amatőr világbajnoki címet is szerzett. „Az első komolyabb sparringokon hamar megmutatták, mennyi mindent nem tudok még, de ez nem elvette a kedvemet, hanem vérszemet kaptam. Azt mondtam, rendben, most még sokkal jobbak vagytok nálam, de adjatok néhány hónapot, és egészen más lesz a helyzet!” – mondta lapunknak. Ellenfele a székesfehérvári VOK-csarnokban a 35 esztendős Varjú György lesz.

Tovább fokozódik a győri kézilabdás helyzet. A súlyos anyagi problémákkal küszködő hétszeres Bajnokok Ligája-győztes ETO-val a külföldi szaksajtó is egyre többet foglalkozik, a fő téma pedig, hogy hol folytatják pályafutásukat világklasszis játékosai. Kolozsvári kollégánk, az NS erdélyi és romániai tudósítója, Boros Miklós beszámolója szerint Marius Hutu kézilabda-szakíró részletes posztban mutatta be Facebook-oldalán a magyar bajnok gondjait, amely miatt kénytelen lesz megválni több sztárjától. Erről jegyzi meg: „Bruna de Paula szerepel a Gloria Bistrita vezetőinek kívánságlistáján, de a brazil játékos a CSM Bucuresti radarjára is felkerült.” Úgy tudjuk, a brazil balátlövő mellett akár a balszélső, Fodor Csenge is a besztercei román csapatnál köthet ki.

„Szeretném megköszönni magamnak, hogy mindig elvégzem a kemény munkát, sohasem adom fel, nem hagyom ki az edzésnapokat, és elkötelezetten teszem a dolgom” – a 19 éves Mirra Andrejeva végszóként újfent elsüthette az amerikai rapper Snoop Doggtól kölcsönzött szólását („I want to thank myself”). Pályafutása első WTA-világbajnoki sikerét követően, az ukrán Elina Szvitolinát legyőzve a döntőben. Az orosz teniszező mindössze a harmadik játékos, aki játszmaveszteség nélkül ért fel a csúcsra a WTA-vb-n – amerikai elődei, Chris Evert 1972-ben, Serena Williams 2001-ben teljesített hasonlóképp. Huszonkét év után ő a viadal legfiatalabb bajnoka: Marija Sarapova 2004-ben, 17 évesen nem talált legyőzőre.

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