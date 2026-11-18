Megszállott rajongójaként nagy örömmel fogadom a tősgyökeres tengerentúli játék európai terjeszkedését (erről publicisztikában értekezem majd pénteki lapszámunkban), korábban kétszer megragadtam már a lehetőséget, és élőben megnéztem egy-egy NFL-meccset Münchenben, illetve Frankfurtban. A napokon át tartó sportünnep szenzációs körítése így már ismerős emlékeket ébresztett bennem, de míg előtte akkreditált újságíróként voltam jelen, ezúttal – a mérkőzéseket idehaza közvetítő Network4-nek hála – „mezei” nézőként voltam az Allianz Arenában. Mit mezei: a 15 yardos vonal táján, az első sorban! A pálya oldalvonalától mintegy tíz méter választott el, közöttünk csak a médiastáboknak kialakított hely volt, továbbá ott járt-kelt a Detroit kabalaoroszlánja és a pomponlányok is tőlünk egy-két méterre rázták, amit rázniuk kell.

Ez a perspektíva amilyen újszerű volt nekem, olyan izgalmas. A játékra magára persze a sajtótribünről jobban rá lehet látni, de megvolt annak a varázsa, amikor a mi oldalunkon lévő vörös zónába jutott a támadó csapat, és elért hozzánk az egymásnak ütköző hatalmas testek csattanásának hangja, vagy közelről tapasztalni lehetett, milyen szélvészgyorsak is ezek a szuperatléták (a túloldali jelenetekre pedig ott volt az óriáskivetítő).

Nézőként még a semlegesség látszatára sem kellett ügyelnem, felvettem a Patriots-pólómat, fejemre csaptam a Patriots-sapkámat, és kihelyeztem a korlátra azt a Patriots-törülközőt, amelyet előző nap a belvárosban aláírásával látott el a franchise háromszoros Super Bowl-győztes elkapólegendája, Troy Brown. A pályán zajló események aztán számomra nem is alakulhattak volna rosszabbul, hiszen nem elég, hogy csúnyán elverték a csapatomat (35–10-re nyert a Lions), de már a meccs elején megsérült a Hazafiak sztárirányítója, Drake Maye, aki aztán nem is jött vissza (könnyen lehet, hogy az idény hátralévő részére kidőlt). Ráadásul a sérülését okozó földre vitel utáni ünneplés során megsérült az ellenfélből is a kedvenc játékosom, Aidan Hutchinson, akinek azért szurkolok, mert az egyik kedvenc egyetemi csapatomból, a Michiganből érkezett a ligába.

Szóval nem ilyen forgatókönyvről álmodtam, de az NFL úgy van kitalálva, hogy még akkor is jó, ha rossz. A vesztes csapat szurkolói sem vágják fel az ereiket, gratulálnak a győztesnek, amely ugyanolyan anyagi keretekkel gazdálkodik, ugyanarról a draftról építkezik, ugyanolyan fizetési plafon köti meg a kezét, és ezen a napon ő volt a jobb.

Ha kimész a stadionba, csak nyerhetsz – folyamatosan szórakoztatva vagy. Én ezen a meccsen aztán különösen, mert minden testközelben zajlott. Ott vonultak el az orrunk előtt a díszvendégek az olyan NFL-legendáktól, mint Barry Sanders, Calvin John­son, Sebastian Vollmer az olyan német futballsztárokig, mint Mats Hummels, Lukas Podolski, Mario Götze. El lehetett kapni olyan „intim” pillanatokat, mint ahogy az amerikai FOX pályaszéli sztárriporternője, Pam Oliver sminkeli magát, mielőtt odalép a kamera elé. De volt egy ennél is bizarrabb élményem: a félidei show-ban az állítólag híres amerikai Cage the Elephant rockzenekar lépett fel, és éppen előttem várták a zenekartagok a félidő végét, odanyújtottam hát egy papírt, tollat a basszusgitárosnak, bizonyos Daniel Tichenornak, írja már alá, legyen szíves. Megtette, sőt, még a gitárpengetőjét is nekem adta. Amikor pedig a fellépésük után a másik gitáros odanyújtotta közénk a gitárját, a mellettem álló sráccal teljesen lefagytunk, pillanatnyi megtorpanásunkat pedig kihasználta egy szőke csaj, és vitte a gitárt. Utólag vertem a fejem a falba, hogy ez biztos több ezer dollárt érő relikvia, ami könnyen az enyém lehetett volna, de aztán úgy voltam vele: jobb ez így, mindent nem lehet.

Én már így is sokat kaptam ettől a hétvégétől.