Bajnokesélyes formában kezdte az NHL-idényt az Edmonton Oilers, 23 mérkőzés után 37 megszerzett ponttal vezeti a Nyugati konferenciát. A csapat remeklése meglátszik a liga ponttáblázatán is: az első öt között három Edmonton-játékost is találni. Evan Bouchard védő létére a bajnokság negyedik legeredményesebbje, 23 találkozón 37 pontot jegyzett. A második helyen Leon Draisaitl található 44 ponttal, míg az NHL idényének legeredményesebb játékosa Connor McDavid, aki 55 pontot termelt 23 bajnoki alatt.

A kanadai csatár elképesztő formában van, fantasztikus sorozatot épít, az idényben eddig minden találkozóján szerzett legalább egy pontot, nála csak két játékos volt képes ennél hosszabb szériára a liga történelmében, Wayne Gretzky, valamint Mats Sundin. Előbbi az 1983–1984-es évadban 51 mérkőzésig nyújtotta pontszerző sorozatát, míg Sundin 1992–1993-ban egyhuzamban 30 találkozón jegyzett legalább egy pontot. McDavid eddig 13 gólig és 42 asszisztig jutott az évadban, +29-es mutatóval áll, átlagosan 23 percet tölt a pályán. Az első 22 találkozón 41 gólpassz egyébként holtversenyben a legjobb mutató a bajnokság történelmében, rajta kívül Gretzky ért el hasonlóan gyorsan 40 asszisztot, szintén 22 fellépés alatt.

„Különleges játékos és fantasztikus ember. Nagyszerű vezető, jó példát mutat a munkamoráljával és elkötelezettségével mindenkinek. Attól lesz egy csapat egyre jobb és jobb, ha a kiválóságai ilyen értékeket mutatnak fel” – mondta az NHL honlapjának Mike Babcock, az Oilers vezetőedzője a Philadelphia Flyers elleni találkozót követően, amelyen McDavid egy góllal és két assziszttal segítette csapatát.

Az idényrajt parádésan sikerült egyéni és csapatszinten is, így természetesen az Edmonton és McDavid is esélyes a Stanley-kupára. 2024-ben és 2025-ben is eljutott a gárda a nagydöntőig, persze az addig vezető út még sok kihívást és akadályt tartogathat. Az Oilers támadójátéka holtversenyben a Carolináéval a legjobb a teljes ligában, ám a hátsó alakzat teljesítményén még van mit csiszolni, ugyanis a 60 kapott gól a két konferencia élmezőnyében korántsem a legjobb mutató.