„A vendégek az első félidő nagy részében hátrányban voltak, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik pedig a kapufát találta el, de O’Neill – aki a kispadról való eltiltása miatt a lelátón ült, miközben a korábbi csapatkapitány, Steven Davis irányította a csapatot a pálya széléről – kulcsfontosságú cseréket hajtott végre – emelte ki a Sky Sports. – Az északír egyenlítés után ahogy közeledett a mérkőzés vége, Magyarország egyre kétségbeesettebben támadott – Tóth Rajmund a mérkőzés végén egy lövést is elhibázott – Észak-Írország védelme azonban kitartott, amely a sorozat egyik sarokköve volt.”

„Észak-Írország fiatal hősei a Duna partján váltak felnőtté… és Michael O’Neill izgalmas csapatától még sok minden várható” – véli a Belfast Telegraph.

A The Irish News így kezdi cikkét: „Észak-Írország a Magyarországgal elért híres döntetlen után tovább szárnyal.”

„Az egyetlen dolog, ami elvette az észak-ír játékosok mosolyát e híres döntetlen után, az volt, amikor szóba került a hazautazásuk indulási ideje. Sokuknak reggel 7-kor kellett indulniuk – Ruairi McConville pedig, akinek később kell visszatérnie a klubjához, nem iszik alkoholt. Még a magyar újságírók is elkérték – és meg is kapták – a fotókat a vendégjátékosokkal a vegyes zónában” – írja az északír lap.

Devenny találata kapcsán kiemelik, hogy „az a remek gól elnémította a kapu mögött élénken szurkoló közönséget, bár csak rövid időre. A magyarok remekül szurkoltak, ahogyan a Zöld-Fehér Hadsereg is, mint mindig, így fantasztikus hangulatot teremtve egy csodálatos stadionban.”

„Az őszinteség és az összetartás a jelszavai ennek a fiatal északír válogatottnak, és a csoportkör során tanúsított közös erőfeszítésüket méltán jutalmazták az első hellyel. Ez a feljutás – amely már a második egymás után – az A-ligába juttatja őket, és a torna új formátuma azt jelenti, hogy Észak-Írország számos európai nagyágyúval fog találkozni” – zárja cikkét az Irish News.

„Észak-Írország továbbjutott, miután Justin Devenny csodás góljával döntetlent ért el Magyarországon​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​” – összegzi a kedd esti mérkőzés történéseit a newsletter.co.uk.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedő: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)