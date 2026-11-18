„A hit és a kispad segít új magasságokba emelkedni” – északír lapszemle
„A hit és a kispad segít az Észak-Írországnak új magasságokba emelkedni” – írja címében a BBC. A brit portál kiemeli, hogy Varga Barnabás találatáig az északírek ötszáz percen át nem kaptak gólt.
„A csapat hátrány után mutatott reakciója – a pályán, a kispadon és a lelátó felső sorában, ahol az eltiltott szövetségi kapitány nézte a mérkőzést – megmutatta annak a csapatnak a legjobb tulajdonságait, amely e veretlenségi sorozat előtt még soha nem nyert ezen a szinten. A budapesti 1–1-es döntetlenből szerzett pontot sokáig emlékezetben fogják tartani Justin Devenny zseniális egyenlítő gólja és az ünneplés miatt, amely az NL legfelső osztályába való első feljutást kísérte. A következő Nemzetek Ligájában már a legfelső osztály ismeretlen területeire lépünk be” – olvasható a BBC honlapján, amely kiemeli, hogy Michael O'Neill szövetségi kapitánynak több kulcsjátékosát, köztük Conor Bradley-t is nélkülöznie kellett.
A Sky Sports így tálalja a történelmi feljutást érő budapesti döntetlent: „Justin Devenny remek góljával Michael O’Neill csapata bejutott a Nemzetek Ligája legfelső csoportjába.”
„Varga Barnabas véget vetett Észak-Írország büszke sorozatának, miszerint ebben a szezonban még nem kaptak gólt, amikor a 35. percben vezetéshez juttatta a hazaiakat – ez a gól egyúttal a csoport élére is repítette Magyarországot” – közli a portál, hozzátéve, hogy O'Neill fiatal csapata Isaac Price révén kapufát ért el, majd nem sokkal később Devenny gólja visszarepítette az északíreket a csoport élére.
„A vendégek az első félidő nagy részében hátrányban voltak, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik pedig a kapufát találta el, de O’Neill – aki a kispadról való eltiltása miatt a lelátón ült, miközben a korábbi csapatkapitány, Steven Davis irányította a csapatot a pálya széléről – kulcsfontosságú cseréket hajtott végre – emelte ki a Sky Sports. – Az északír egyenlítés után ahogy közeledett a mérkőzés vége, Magyarország egyre kétségbeesettebben támadott – Tóth Rajmund a mérkőzés végén egy lövést is elhibázott – Észak-Írország védelme azonban kitartott, amely a sorozat egyik sarokköve volt.”
„Észak-Írország fiatal hősei a Duna partján váltak felnőtté… és Michael O’Neill izgalmas csapatától még sok minden várható” – véli a Belfast Telegraph.
A The Irish News így kezdi cikkét: „Észak-Írország a Magyarországgal elért híres döntetlen után tovább szárnyal.”
„Az egyetlen dolog, ami elvette az észak-ír játékosok mosolyát e híres döntetlen után, az volt, amikor szóba került a hazautazásuk indulási ideje. Sokuknak reggel 7-kor kellett indulniuk – Ruairi McConville pedig, akinek később kell visszatérnie a klubjához, nem iszik alkoholt. Még a magyar újságírók is elkérték – és meg is kapták – a fotókat a vendégjátékosokkal a vegyes zónában” – írja az északír lap.
Devenny találata kapcsán kiemelik, hogy „az a remek gól elnémította a kapu mögött élénken szurkoló közönséget, bár csak rövid időre. A magyarok remekül szurkoltak, ahogyan a Zöld-Fehér Hadsereg is, mint mindig, így fantasztikus hangulatot teremtve egy csodálatos stadionban.”
„Az őszinteség és az összetartás a jelszavai ennek a fiatal északír válogatottnak, és a csoportkör során tanúsított közös erőfeszítésüket méltán jutalmazták az első hellyel. Ez a feljutás – amely már a második egymás után – az A-ligába juttatja őket, és a torna új formátuma azt jelenti, hogy Észak-Írország számos európai nagyágyúval fog találkozni” – zárja cikkét az Irish News.
„Észak-Írország továbbjutott, miután Justin Devenny csodás góljával döntetlent ért el Magyarországon” – összegzi a kedd esti mérkőzés történéseit a newsletter.co.uk.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedő: Steven Davis
Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)
Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)