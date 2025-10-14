Király Gábor: A portugál válogatottnak is vannak gyenge pontjai

„Minden csapatnak vannak gyenge pontjai, a jelenlegi portugál válogatottnak is – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Király Gábor. – Szép emlékem a 2016-os Európa-bajnokság, amelyen három-három lett a végeredmény a csoportkörben, azt hiszem, sok szurkoló szívesen gondol vissza rá, Gera Zoltán káprázatos góljára és Dzsudzsák Balázs duplájára. A portugál együttes most is esélyesnek számít, de láthattuk, Írország jól megszorongatta, csak a rendes játékidő lejárta után tudta megszerezni ellene a győztes gólt.

„Az Örményország elleni siker önbizalmat adhat a mieinknek, ráadásul Lisszabonban valójában nincs vesztenivalójuk, szóval, akár jó eredmény is kisülhet a találkozóból. Varga Barnabás és Sallai Roland visszatérhet a csapatba, akik pedig szombaton, az örmények ellen lehetőséget kaptak, és éltek a bizalommal, versenyhelyzetet teremthetnek a kereten belül. Pozitívan értékelem a kapushelyzetet a válogatottnál, Tóth Balázs játéka rendben volt az eddigi három fellépésén, az örmények ellen gólt sem kapott, meglátjuk, Marco Rossi szövetségi kapitány kinek szavaz bizalmat kedd este. Sajnos Dibusz Dénes sérüléssel bajlódik, de örömteli, hogy Tóth Balázs jól teljesített – kapusposzton nincs problémánk, mindenki játékban van” – véli a 108-szoros válogatott kapus.