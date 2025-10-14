Király Gábor: A portugál válogatottnak is vannak gyenge pontjai
„Minden csapatnak vannak gyenge pontjai, a jelenlegi portugál válogatottnak is – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Király Gábor. – Szép emlékem a 2016-os Európa-bajnokság, amelyen három-három lett a végeredmény a csoportkörben, azt hiszem, sok szurkoló szívesen gondol vissza rá, Gera Zoltán káprázatos góljára és Dzsudzsák Balázs duplájára. A portugál együttes most is esélyesnek számít, de láthattuk, Írország jól megszorongatta, csak a rendes játékidő lejárta után tudta megszerezni ellene a győztes gólt.
„Az Örményország elleni siker önbizalmat adhat a mieinknek, ráadásul Lisszabonban valójában nincs vesztenivalójuk, szóval, akár jó eredmény is kisülhet a találkozóból. Varga Barnabás és Sallai Roland visszatérhet a csapatba, akik pedig szombaton, az örmények ellen lehetőséget kaptak, és éltek a bizalommal, versenyhelyzetet teremthetnek a kereten belül. Pozitívan értékelem a kapushelyzetet a válogatottnál, Tóth Balázs játéka rendben volt az eddigi három fellépésén, az örmények ellen gólt sem kapott, meglátjuk, Marco Rossi szövetségi kapitány kinek szavaz bizalmat kedd este. Sajnos Dibusz Dénes sérüléssel bajlódik, de örömteli, hogy Tóth Balázs jól teljesített – kapusposzton nincs problémánk, mindenki játékban van” – véli a 108-szoros válogatott kapus.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Örményország, Dublin
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–Magyarország 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
Magyarország–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
Magyarország–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–Magyarország
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: Magyarország–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
3
3
–
–
|9–2
|+7
|9
|2. Magyarország
3
1
1
1
|6–5
|+1
|4
|3. Örményország
3
1
–
2
|2–8
|–6
|3
|4. Írország
3
–
1
2
|3–5
|–2
|1