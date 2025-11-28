A vitorlázó Érdi Mária szerint rendkívül hasznos a melbourne-i felkészülése

„Hasznos időszakon vagyok túl. Többféle szélviszonyban tudtunk edzeni, nagyon erős nemzetközi csapat gyűlt össze, így kiváló minőségű munkát végzünk” – idézte menedzsmentjének pénteki sajtóközleménye az MVM SE sportolóját, Érdi Máriát aki a karácsonyi ünnepeket is Ausztráliában tölti.

Érdi az állapotáról elmondta, hogy a hosszú fizikai edzésblokk sokat segített neki.

„A hajóban is érzem a különbséget: nincs fájdalom, nincs boka- és hátprobléma. Három hónapot kihagytam az Európa-bajnokság óta, most rázódom vissza, de jól haladunk” – magyarázta.

Az ILCA 6-os hajóosztály világ- és Európa-bajnoka hamarosan rajthoz áll a Sail Melbourne elnevezésű versenyen, januárban Tasmániában az ausztrál bajnokságon szerepel, majd január 11-én tér haza.