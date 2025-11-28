Nemzeti Sportrádió

A vitorlázó Érdi Mária szerint rendkívül hasznos a melbourne-i felkészülése

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.11.28. 16:19
null
Fotó: Koncz Márton, archív
Címkék
Meelnourne Érdi Mária vitorlázás
Érdi Mária olimpikon vitorlásversenyző rendkívül jónak tartja melbourne-i felkészülését a következő idényre.

„Hasznos időszakon vagyok túl. Többféle szélviszonyban tudtunk edzeni, nagyon erős nemzetközi csapat gyűlt össze, így kiváló minőségű munkát végzünk” – idézte menedzsmentjének pénteki sajtóközleménye az MVM SE sportolóját, Érdi Máriát aki a karácsonyi ünnepeket is Ausztráliában tölti.

Érdi az állapotáról elmondta, hogy a hosszú fizikai edzésblokk sokat segített neki.

„A hajóban is érzem a különbséget: nincs fájdalom, nincs boka- és hátprobléma. Három hónapot kihagytam az Európa-bajnokság óta, most rázódom vissza, de jól haladunk” – magyarázta.

Az ILCA 6-os hajóosztály világ- és Európa-bajnoka hamarosan rajthoz áll a Sail Melbourne elnevezésű versenyen, januárban Tasmániában az ausztrál bajnokságon szerepel, majd január 11-én tér haza.

 

Meelnourne Érdi Mária vitorlázás
Legfrissebb hírek

Gerevich-díj: Csomai Józsefnek nem csak az eredmények számítanak

Utánpótlássport
Tegnap, 8:59

Weöres Szabolcs célba ért az Atlanti-óceánt átszelő egyik legkeményebb viadalon

Egyéb egyéni
2025.11.18. 09:00

Érdi Mária két hónapig Ausztráliában készül az új idényre

Egyéb egyéni
2025.10.30. 16:41

Vitorlázás: Litkey és Dardenne kettőse hatodik a Nacra 15 Eb-n

Utánpótlássport
2025.10.28. 18:39

„Ki kell tudni várni, hogy eljöjjön a te időd!” – interjú Érdi Máriával

Képes Sport
2025.10.28. 15:22

Vitorlázás: rajtol a Nacra 15 Eb Balatonföldváron

Utánpótlássport
2025.10.21. 12:36

Magyar győzelem a nőknél a vitorlázó 49-es hajóosztályban a Garda-tavon

Egyéb egyéni
2025.10.20. 14:54

Szentiványi Árpád: Egy olimpiai felkészüléshez megszállottnak kell lenni!

Egyéb egyéni
2025.10.07. 11:39
Ezek is érdekelhetik