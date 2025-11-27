Nemzeti Sportrádió

Szerbia legmodernebb sportközpontjába látogatott a sportállamtitkár

2025.11.27. 12:14
Kézfogás Zoran Gajiccsal (Fotó: Schmidt Ádám/Facebook)
Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára Zoran Gajics szerb sportminiszter meghívására Belgrádba utazott. A program során a magyar delegáció megtekintette Szerbia legmodernebb sportközpontját, továbbá a felek a találkozó keretében szakmai tárgyalást folytattak együttműködési lehetőségekről a sport területén.

A két sportvezető immár negyedik alkalommal találkozott Schmidt Ádám sportállamtitkári kinevezése óta, kétszer Budapesten és kétszer Belgrádban – tájékoztatta a sportállamtitkárság csütörtökön az MTI-t. Zoran Gajics szerb sportminiszter ezúttal a májusban átadott Szerb Sport- és Sportorvosi Intézetbe hívta meg a magyar küldöttséget, ahol Szerbia legeredményesebb sportolói készülnek. A résztvevők megtekinthették a modern létesítmény nyújtotta lehetőségeket és bepillantást nyertek az ott zajló szakmai munkába is.

„Egy különleges sportkomplexumot láthattunk, amely Szerbia legsikeresebb olimpiai sportágainak kiszolgálására alkalmas. Ahogyan mi, úgy a szerbek is felismerték, hogy a sporttudománynak és a sportegészségügynek is helyet kell kapnia a legkiemelkedőbb versenyzőket kiszolgáló edzőközpontban, hiszen napjainkban csak így lehet fejlődni és egyre jobb eredményeket elérni a nemzetközi élvonalban. Nálunk az olimpiai központok mellett a világszínvonalú sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia tudja segíteni kiválóságainkat, ahol a legmodernebb körülmények között készülhetnek a világversenyekre. A tervezett tatai fejlesztéssel is az lenne a célunk, hogy egy olyan modern központot hozzunk létre, amely átfogóan szolgálja a magyar versenysportot, elsősorban az egyéni sportágakban” – fogalmazott a találkozó után Schmidt Ádám.

A sportért felelős államtitkárságnak kiemelt célja a hazai sportdiplomácia erősítése, hogy Magyarország ezen a területen is olyan eredményes legyen, mint a legkiemelkedőbb versenyzők a sportpályákon. Ezért kiemelten fontosak a mostanihoz hasonló, kétoldalú találkozók – áll a közleményben.

„Megtisztelő és nagy büszkeség számunkra, hogy az elmúlt években Zoran Gajics miniszter úrral sikerült egy olyan bizalmi viszonyt kialakítani, hogy a szerb fél oldaláról is megtudhattuk, milyen kihívásokkal küzdenek. Náluk is szakemberhiány van, így fontos feladat az edzőképzés fejlesztése. Egyeztetéseket kezdünk a tekintetben, hogy miként tudnánk segíteni egymást ezen a területen” – tette hozzá a sportállamtitkár.

