Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: montenegrói legenda lett a CSM Bucuresti új edzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.11.28. 16:37
Bojana Popovics (Fotó: Getty Images)
női kézilabda női kézilabda Európa-bajnokság CSM Bucuresti Bojana Popovics
A CSM Bucuresti pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy a montenegrói Bojana Popovics lett a női kézilabdacsapat új vezetőedzője.

A román klub hivatalos közleményében „a világ kézilabdázásának egyik legismertebb és legbefolyásosabb személyiségének” nevezte a montenegrói szakembert. Mint írták: Bojana Popovics december 1-jétől veszi át az együttes irányítását.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy december elsejétől a nagyszerű CSM Bucuresti család tagja leszek. Ez egy kiváló szervezettséggel, hagyományokkal és ambíciókkal rendelkező klub. Alig várom, hogy a játékosokkal, a szakmai stábbal, a vezetőséggel és hűséges szurkolóinkkal együtt egy erős csapatot építsünk. Az első edzéstől kezdve azon fogunk dolgozni, hogy a klubot és Bukarest városát büszkévé tegyük”idézte a klub hivatalos honlapja Popovicsot.

Popovics 2012-ben fejezte be a kézilabdát, játékosként többek között hatszor nyert Bajnokok Ligáját csapataival (a sorozatnak háromszor gólkirálynője is lett), a jugoszláv válogatottal pedig 2001-ben világbajnoki bronzérmes, 2012-ben olimpiai ezüstérmes lett Montenegróval. 

Edzőként 2020 és 2025 között a Buducsnost Podgoricát irányíotta, közben pedig a montenegrói válogatottnál dolgozott szövetségi kapitányként, és 2022-ben Európa-bajnoki ezüstéremig vezette hazáját. Jelenleg a világbajnokságon érdekelt dán női válogatott segédedzőjeként is tevékenykedik, a szerződése 2026. december 31-ig szól az északi válogatottnál.  

 

