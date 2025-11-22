Kikapott a finnektől a magyar férficsapat a curling Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2025.11.22. 21:02
Fotó: Getty Images
Vereséggel kezdte szereplését a magyar férfi válogatott a curling Európa-bajnokság B-divíziójában, Lahtiban.

 

A magyarok szombaton a hazaiakkal játszottak, akik az első endet 2–0-ra, az ötödiket és a nyolcadikat pedig egyformán 3–0-ra nyerték, s utóbbival be is fejezték a mérkőzést.

Vasárnap az izraeliekkel csapnak össze a mieink.

A férfiaknál két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek a B-divízióban. Az elsők közvetlenül kerülnek az elődöntőbe, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

CURLING EB
B-divízió
Férfiak
Finnország–Magyarország 9–2
Korábban
Nők
Magyarország–Anglia 9–3

A nőknél tízcsapatos a B-divízió mezőnye és az első négy között kell végezni az elődöntőbe kerülésért. Az A-divízóba itt is az első kettő kerül majd fel.

 

