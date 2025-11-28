Nemzeti Sportrádió

DAC: Redzic Damir négymeccses eltiltást kapott

2025.11.28. 17:00
Fotó: Fekete Nándor /DAC
Kairó Redzic Damir Niké Liga
A dunaszerdahelyi Redzic Damir a Sároseperjes (0–0) elleni találkozón piros lapot kapott, a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának döntése alapján ezért négy meccsen nem léphet pályára.

A Niké Liga 15. fordulójának a záró mérkőzésén Redzic a ráadás perceiben lépett rá az egyik ellenfél játékosára, a játékvezető pedig VAR-vizsgálat után kiállította a magyar játékost.

„Nagyon sajnálom, ami történt. Frusztrált voltam, elvesztettem a fejemet, és ráléptem az előttem fekvő játékosra. Nagyon hibáztam. Elnézést kérek a csapattársaimtól, a klubtól és a szurkolóktól is” – mondta a kiállítás után a Redzic Damir a Nemzeti Sportnak.

„Agresszív viselkedés a földön fekvő ellenféllel szemben, a játék megszakítása alatt, a labdáért folytatott küzdelmen kívül. Túlzott erő alkalmazásával, amikor szándékosan a stoplijaival rálépett az ellenfél hátsó combjára” – indokolta a fegyelmi bizottság a négymeccses eltiltást.

A büntetés csak a bajnoki találkozókra vonatkozik, így a magyar támadó pályára léphet a jövő heti, Nagymihály elleni kupameccsen.

A négymeccses eltiltás felének a leülése után (a Trencsén és a Nagyszombat ellen) a játékos kérvényezheti a büntetés feltételes felfüggesztését. Ha a bizottság a Redzicnek kedvező döntést hozná meg, akkor az érintett pályára léphetne az év utolsó találkozóján Zólyombrézón.

Ezzel együtt kérdéses, hogy a fegyelmi bizottság pozitív döntést hoz-e a dunaszerdahelyiek számára, mivel jelenleg a büntetés érvényes a tavaszi idény első meccsére is, amikor a MOL Arénában a DAC az örök riválist, a Slovant fogadja.

 

Kairó Redzic Damir Niké Liga
