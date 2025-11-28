Cselgáncs Grand Slam: Pupp Réka ezüstérmes Abu-Dzabiban

Az 52 kilogrammos súlycsoportban indult két magyar, a világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza és kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka a zágrábi Grand Prix elődöntője után ezúttal a legjobb nyolc között találkozott egymással, és ezúttal is az Atomerőmű SE versenyzője nyert.

Pupp aztán fináléba jutott a koszovói Distria Krasniqi legyőzésével, aki 2021-ben 48 kilóban olimpiai bajnok lett, tavaly Párizsban pedig már 52 kilóban szerzett ezüstérmet, és akitől a zágrábi döntőben kikapott. A paksi cselgáncsozó utolsó ellenfele a háromszoros vb-bronzérmes német Mascha Ballhaus volt, aki ipponnal nyerte meg az aranycsatát.

Gyertyás a vesztes negyeddöntőt megelőzően a francia Astride Gnetót győzte le, míg a vigaszágon kikapott az izraeli Gefen Primótól, így a hetedik helyen zárt.