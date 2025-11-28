Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Grand Slam: Pupp Réka ezüstérmes Abu-Dzabiban

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.11.28. 16:22
null
Fotó: Dömötör Csaba, archív
Címkék
cselgáncs cselgáncs GS Pupp Réka
A cselgáncsozó Pupp Réka ezüstérmet nyert pénteken az Abu-Dzabiban zajló Grand Slam-versenyen.

Az 52 kilogrammos súlycsoportban indult két magyar, a világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza és kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka a zágrábi Grand Prix elődöntője után ezúttal a legjobb nyolc között találkozott egymással, és ezúttal is az Atomerőmű SE versenyzője nyert.

Pupp aztán fináléba jutott a koszovói Distria Krasniqi legyőzésével, aki 2021-ben 48 kilóban olimpiai bajnok lett, tavaly Párizsban pedig már 52 kilóban szerzett ezüstérmet, és akitől a zágrábi döntőben kikapott. A paksi cselgáncsozó utolsó ellenfele a háromszoros vb-bronzérmes német Mascha Ballhaus volt, aki ipponnal nyerte meg az aranycsatát.

Gyertyás a vesztes negyeddöntőt megelőzően a francia Astride Gnetót győzte le, míg a vigaszágon kikapott az izraeli Gefen Primótól, így a hetedik helyen zárt.

 

cselgáncs cselgáncs GS Pupp Réka
Legfrissebb hírek

IJF: ismét nemzeti színekben versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:15

Gerevich-díj: Hajdú László szívvel-lélekkel teszi a dolgát Nagykőrösön

Utánpótlássport
2025.11.24. 09:04

Pupp Réka már a világranglista nyolcadik helyén áll hétvégi sikere után

Egyéb egyéni
2025.11.18. 11:34

Visszafogott teljesítmény a magyar cselgáncsozóktól a zágrábi GP-versenyen

Egyéb egyéni
2025.11.15. 22:00

Három magyar érem a zágrábi cselgáncs Grand Prix első napján

Egyéb egyéni
2025.11.14. 20:58

Népes magyar csapat utazik a zágrábi cselgáncs GP-re

Egyéb egyéni
2025.11.14. 10:00

Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Utánpótlássport
2025.11.13. 09:02

Cselgáncs: tíz magyar érem a győri ifjúsági Európa-kupán

Utánpótlássport
2025.11.09. 21:27
Ezek is érdekelhetik