Nego: A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni

B. A. P.B. A. P.
2025.11.22. 16:37
null
Loic Nego a közösségi médiában köszönte meg a szurkolók támogatását (Fotó: Árvai Károly)
Loic Nego, a magyar labdarúgó-válogatott védője Instagram-posztban írta meg gondolatait az írek ellen elveszített vb-selejtező után.

„Mielőtt visszatérnék a klubomhoz, szeretném szívből megköszönni a támogatásotokat. Ez a kampány a lehető legfájdalmasabb módon ért véget számunkra, mégis végig velünk voltatok, erőt adtatok, és támogattatok bennünket.

Köszönöm a mérkőzés után küldött személyes üzeneteiteket is – szíven találtak.

A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni. Erősebben fogunk visszatérni, készen a következő kihívásokra.

Büszke vagyok a harcostestvéreimre, és arra, hogy mellettük küzdhettem. És amíg megtiszteltetés ér, hogy képviselhetem a hazámat, teljes erőmből fogom énekelni a himnuszunkat – bárhol is adatik meg ez a lehetőség.

A történet folytatódik. És szép lesz.”

Kapcsolódó tartalom

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Tragédia a Puskásban – Bodnár Zalán jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Az írek ellen beleléptünk kétszer ugyanabba a folyóba.

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Így látták a Puskás Arénában történteket a Nemzeti Sport fotósai.

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

2024-től lejtmenetbe került a magyar válogatott, ami az írek elleni meccs 96. percében lett végzetes...

 

