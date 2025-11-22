Nego: A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni
Loic Nego, a magyar labdarúgó-válogatott védője Instagram-posztban írta meg gondolatait az írek ellen elveszített vb-selejtező után.
„Mielőtt visszatérnék a klubomhoz, szeretném szívből megköszönni a támogatásotokat. Ez a kampány a lehető legfájdalmasabb módon ért véget számunkra, mégis végig velünk voltatok, erőt adtatok, és támogattatok bennünket.
Köszönöm a mérkőzés után küldött személyes üzeneteiteket is – szíven találtak.
A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni. Erősebben fogunk visszatérni, készen a következő kihívásokra.
Büszke vagyok a harcostestvéreimre, és arra, hogy mellettük küzdhettem. És amíg megtiszteltetés ér, hogy képviselhetem a hazámat, teljes erőmből fogom énekelni a himnuszunkat – bárhol is adatik meg ez a lehetőség.
A történet folytatódik. És szép lesz.”
