Nego: A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni

„Mielőtt visszatérnék a klubomhoz, szeretném szívből megköszönni a támogatásotokat. Ez a kampány a lehető legfájdalmasabb módon ért véget számunkra, mégis végig velünk voltatok, erőt adtatok, és támogattatok bennünket.

Köszönöm a mérkőzés után küldött személyes üzeneteiteket is – szíven találtak.

A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni. Erősebben fogunk visszatérni, készen a következő kihívásokra.

Büszke vagyok a harcostestvéreimre, és arra, hogy mellettük küzdhettem. És amíg megtiszteltetés ér, hogy képviselhetem a hazámat, teljes erőmből fogom énekelni a himnuszunkat – bárhol is adatik meg ez a lehetőség.

A történet folytatódik. És szép lesz.”