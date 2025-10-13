Marco Rossi: A győztes csapaton ne változtass…

„Bátran szeretnénk futballozni, nem ijedünk meg egy ellenféltől sem, azt kérem a srácoktól, hogy küzdjenek személyiséggel a pályán, muszáj követnünk a tervet a portugálok ellen is, akkor sikeresek lehetünk, de teljesen más szinten vannak, mint mi, vagy rengeteg más nemzeti csapat, nem tudom a sorrendet, de a spanyolok, az argentinok, a brazilok mellett biztosan ott vannak ők is a legjobb ötben” – kezdte Marco Rossi a lisszaboni sajtótájékoztatón.

„Uralni fogják a játékot ellenünk is, védekeznünk kell majd végig, de ebben jók tudunk lenni, otthon is közel voltunk hozzá, hogy elvigyünk egy pontot. Kevesebb hibára és több szerencsére van szükségünk, ebben biztosak lehetnek, de ez nehéz lesz.”

Ezt követően a kapitány mondataiban kulcsszerepet játszott a szerencse és a holnapi lehetséges kezdőcsapat is.

„Ami a szerencsét illeti, még egyszer, nem keresek alibit. Majdnem másfél évig veretlenek voltunk, akkor nagyon sikeresek voltunk, megvertük az angolokat, jól játszottunk, de mindig is azt mondtam, hogy szerencsénk volt. Most is ezt mondom, a szerencsére mindig szükségünk van.”

„A győztes csapaton ne változtass. Ez lenne a sikeres elv, talán fogok, talán nem. Meglátjuk, hogyan változik a csapat. Az is opció, hogy sehogyan...”

„Teljesen más meccs lesz a holnapi, mint az örmények elleni, ezt tudják a srácok is. A portugálok jó eséllyel hatvan százalék felett fogják birtokolni a labdát, benyomnak majd minket a kapunk elé, védekeznünk kell, aztán onnan kontráznunk, de ezt tettük otthon is. Ha egyáltalán nem támadunk, akkor nincs esélyünk gólt szerezni, már pedig nem a gól nélküli döntetlenre bazírozunk, nem ez a mi játékunk.”

Fotó: SZabó Miklós A magyar válogatottban az elmúlt időszakban ismét kulcsszerepet kapó, Franciaországban futballozó szélső védője volt az a játékos, akit Marco Rossi mellett kérdezni lehetett a válogatott sajtótájékoztatóján. „Minden mérkőzésen szeretném a legjobbamat nyújtani, szerintem ez nem is lehet kérdés, de játékosként mindig topszinten szeretnék futballozni, a legjobb csapatok, legjobb labdarúgók ellen. Portugália egy ilyen ellenfél, úgyhogy várom a meccset, mindent be kell vetnünk ellene, hogy legyen esélyünk” – mondta Nego, akit a Nemzeti Sport arról is kérdezett, milyen különbséget érez a klubcsapatában betöltött pozíciója és a válogatottban játszott posztja között – előbbiben egy négyvédős rendszer jobb oldalán futballozik, itt pedig rendre feltűnik szárnyvédőként, jobb oldali belső védőként és jobbhátvédként is –, de a kérdésre annyit reagált, hogy nem érez különbséget, ugyanazon a poszton játszik. Loic Nego: Mindig a legjobbak ellen akarok játszani!

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Írország–Örményország, Dublin

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–Magyarország 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

Magyarország–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

Magyarország–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–Magyarország

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország