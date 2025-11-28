Női kosár Ek: a Sopron török, a Pécs spanyol riválissal csap össze a rájátszás első fordulójában

A második számú európai sorozat csoportköre csütörtökön zárult le, a 12 csoport első két-két helyezettje és a négy legjobb csoportharmadik jutott be a rájátszásba, ott pedig csatlakozik hozzájuk az Euroliga négy csoportutolsója, köztük a magyar bajnoki címvédő soproni együttes.

A rájátszás első körére vonatkozóan nem tartottak sorsolást, mivel az erősorrend alapján automatikusan alakultak ki a párosítások. Az első négy kiemelést az Euroligából kiesett csapatok kapták meg, így került a Sopron a harmadik helyre. Ezeket követik az eddig is az Ek-ban szerepelt gárdák a csoportkörben nyújtott teljesítményük alapján. A Pécs hibátlan mérleggel zárt a négyesében és végül harmadik legerősebb csoportgyőztesként a hetedik kiemelt lett.

A teljes sorrend ugyanakkor csak pénteken kora délután vált ismerté, mivel csütörtök este a csarnokban keletkezett technikai probléma miatt félbeszakadt a Boros Juliát foglalkoztató Sassari és a vendég cseh KP Brno mérkőzése. A nemzetközi szövetség másnap hozta meg határozatát, amely szerint a Brno 20-0-s eredménnyel megkapta a győzelmet, mert az olaszok nem tudták biztosítani a meccs 24 órán belüli folytatását.

A Sopron végül a 30. kiemelt Besiktast, a Pécs pedig a 26. Gernikát kapta ellenfélül az első fordulóban, melynek mérkőzéseit december 11-én és 18-án játsszák, és mindkét magyar gárda a visszavágót vívhatja majd hazai pályán.

Az Európa-kupa csoportkörében a Pécs mellett a Szekszárd volt érdekelt, amely harmadik helyen zárt kvartettjében és végül lemaradt a továbbjutásról. Az Euroligában a Diósgyőr továbblépett az első csoportkörből, így az első számú sorozatban folytatja szereplését.