Nemzeti Sportrádió

Női kosár Ek: a Sopron török, a Pécs spanyol riválissal csap össze a rájátszás első fordulójában

Vágólapra másolva!
2025.11.28. 14:47
null
Megvan a párosítás... (Fotó: NKA Universitas Pécs)
Címkék
NKA Universitas Pécs Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa
Az Euroligából kiesett Sopron Basket a török Besiktassal, a csoportgyőztesként továbbjutott NKA Universitas Pécs pedig a spanyol Lointek Gernika Bizkaia együttesével játszik a női kosárlabda Európa-kupa rájátszásának első fordulójában.

A második számú európai sorozat csoportköre csütörtökön zárult le, a 12 csoport első két-két helyezettje és a négy legjobb csoportharmadik jutott be a rájátszásba, ott pedig csatlakozik hozzájuk az Euroliga négy csoportutolsója, köztük a magyar bajnoki címvédő soproni együttes.

A rájátszás első körére vonatkozóan nem tartottak sorsolást, mivel az erősorrend alapján automatikusan alakultak ki a párosítások. Az első négy kiemelést az Euroligából kiesett csapatok kapták meg, így került a Sopron a harmadik helyre. Ezeket követik az eddig is az Ek-ban szerepelt gárdák a csoportkörben nyújtott teljesítményük alapján. A Pécs hibátlan mérleggel zárt a négyesében és végül harmadik legerősebb csoportgyőztesként a hetedik kiemelt lett.

A teljes sorrend ugyanakkor csak pénteken kora délután vált ismerté, mivel csütörtök este a csarnokban keletkezett technikai probléma miatt félbeszakadt a Boros Juliát foglalkoztató Sassari és a vendég cseh KP Brno mérkőzése. A nemzetközi szövetség másnap hozta meg határozatát, amely szerint a Brno 20-0-s eredménnyel megkapta a győzelmet, mert az olaszok nem tudták biztosítani a meccs 24 órán belüli folytatását.

A Sopron végül a 30. kiemelt Besiktast, a Pécs pedig a 26. Gernikát kapta ellenfélül az első fordulóban, melynek mérkőzéseit december 11-én és 18-án játsszák, és mindkét magyar gárda a visszavágót vívhatja majd hazai pályán.

Az Európa-kupa csoportkörében a Pécs mellett a Szekszárd volt érdekelt, amely harmadik helyen zárt kvartettjében és végül lemaradt a továbbjutásról. Az Euroligában a Diósgyőr továbblépett az első csoportkörből, így az első számú sorozatban folytatja szereplését.

 

NKA Universitas Pécs Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Befejeződött az európai kupaszereplés a szekszárdi női kosarasok számára

Kosárlabda
7 órája

Férfi kosár NB I: szlovén vezetőedzőt nevezett ki a Pécs

Kosárlabda
Tegnap, 10:19

Női kosárlabda Ek: veretlenül jutott tovább a Pécs, reménykedhet a Szekszárd

Kosárlabda
2025.11.26. 20:23

A Galatasaraytól is kikapott, nyeretlenül zárta szereplését az Euroligában a Sopron Basket

Kosárlabda
2025.11.26. 20:05

Fölényes győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Pécs a női kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.23. 20:03

Százszázalékos maradt a Sopron és a DVTK a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.22. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

Kosárlabda
2025.11.21. 20:18

Férfi kosárlabda NB I: távozik a Pécs vezetőedzője

Kosárlabda
2025.11.17. 19:34
Ezek is érdekelhetik