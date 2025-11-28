Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros új magyar rekordot állított fel az öt meccsen szerzett 11 ponttal

2025.11.28. 15:33
A Robbie Keane vezette FTC nemzetközi teljesítménymutatója 72.73 százalékon áll a Fener elleni döntetlen után (Fotó: Getty Images)
A Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga főtábláján a Fenerbahce elleni csütörtöki pontszerzéssel öt meccs után három győzelemmel, két döntetlennel és 11 ponttal áll a 6. helyen – a csoportkörös lebonyolítási rendszer bevezetése óta öt mérkőzés után még sosem szerzett magyar klub ennyi pontot.


 

Amióta az európai kupákban a főtáblán bevezették a csoportkört, illetve az alapszakaszt, a Ferencváros mostani szereplése a 13. olyan alkalom, hogy csoportkörben, illetve tavaly óta már alapszakaszban játszhat magyar csapat. A korábbi 12-ből csak egyszer, az előző idényben szerzett tíz pontnál többet az aktuális magyar induló, akkor már nyolc meccsen 12 pontot (a korábbi lebonyolításban általában hat meccsből állt a csoportkör), de négy győzelem mellett négy vereséggel fejezte be az FTC az Európa-liga előző kiírásának alapszakaszát.

Olyanra még nem volt példa korábban, mint most, hogy az első öt meccsét veretlenül, 11 szerzett ponttal vívja meg európai főtáblán magyar klub (csoportkörben és alapszakaszban). A Robbie Keane irányította Ferencváros nemzetközi mérlege ebben az idényben, a selejtezős meccsekkel együtt hét győzelem, három döntetlen, egy vereség, hárompontos rendszerben számolva 72.73 százalék, ami szintén a legmagasabb teljesítménymutató a vizsgált idények között.

Az már szinte biztosra vehető, hogy az FTC a 11 pontjának köszönhetően, a hátralévő eredményektől függetlenül továbbjut az alapszakaszból, az előző idényben már tíz pont is elég volt a legjobb 24 közé kerüléshez (tavasszal éppen a Fener jutott tovább a 24. helyen, tíz ponttal). A magyar csapat számára a hátralévő három meccsen, a Rangers (itthon), a Panathinaikosz (itthon) és a Nottingham Forest (idegenben) ellen már az lesz a fő cél, hogy a 2022–2023-as idényhez hasonlóan sikerül-e egyből a nyolcaddöntőbe jutnia – ehhez az első nyolcban kellene végeznie, most a 6. helyen áll. Az előző idényben a Rangers 14 ponttal szerezte meg a 8. helyet, az FTC-nek most a következő fordulóban, december 11-én éppen a jelenleg csak egy ponttal álló skót csapatot kellene legyőzni ahhoz, hogy a 14 pont már meglegyen.

Eddig egyszer, a 2023–2024-es idényben fordult elő, hogy a magyar kupainduló veretlenül zárta a főtábla első szakaszát (még csoportkört), akkor az FTC a harmadik számú kupasorozatból, az Európa-konferencialigából két győzelemmel és négy döntetlennel, vagyis tíz ponttal jutott tovább, most viszont már három győzelme van. A teljesítménymutatók alapján eddig a 2023–2024-es volt a legjobb szereplése a Ferencvárosnak, 60.4 százalékkal, ha pedig azt nézzük, melyik idényben jutott a legtovább, akkor a 2022–2023-as évad emelhető ki, amikor csoportgyőztesként, szintén tíz ponttal jutott tovább és a nyolcaddöntőben maradt alul a Bayer Leverkusennel szemben.

A Ferencváros ebben az idényben, amennyiben tartani tudja eddigi jó formáját, minden szempontból az eddigi legjobb nemzetközi szereplését is produkálhatja a csoportkörös rendszer bevezetése óta, persze ahhoz a nyolcaddöntőből is tovább kellene jutni a tavasszal.

 

Győzelem

Döntetlen

Vereség

Pontszám

FTC, BL, 1995–1996

1

2

3

5

FTC, UEFA-kupa, 2004–2005

1

1

2

4

DVSC, BL, 2009–2010

6

0

DVSC, El, 2010–2011

1

5

3

Videoton, El, 2012–2013

2

4

6

Vidi, El, 2018–2019

2

1

3

7

FTC, El, 2019–2020

1

4

1

7

FTC, BL, 2020–2021

1

5

1

FTC, El, 2021–2022

1

5

3

FTC, El, 2022–2023*

3

1

2

10

FTC, Ekl, 2023–2024*

2

4

10

FTC, El, 2024–2025*

4

4

12

FTC, El, 2025–2026**

3

2

11 

A MAGYAR KUPACSAPATOK SZEREPLÉSE CSOPORTKÖRBEN/ALAPSZAKASZBAN

*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.
**Három meccs még hátravan az alapszakaszból.

 

M

GY

D

V

Gólk.

Teljesítmény (%)

2025–2026*
(El-főtábla)

11

7

3

1

22–12

72.73%

2024–2025
(El-főtábla)

16

7

3

6

25–22

50.00%

2023–2024
(Ekl-főtábla)

16

8

5

3

30–13

60.42%

2022–2023
(El-főtábla)

16

6

3

7

24–22

43.75%

2021–2022
(El-főtábla)

14

6

8

22–21

42.86%

2020–2021
(BL-főtábla)

11

3

3

5

14–22

36.36%

2019–2020
(El-főtábla)

14

5

7

2

19–18

52.38%

A FERENCVÁROS FŐTÁBLÁS SZEREPLÉSEI 2019-TŐL (a selejtezővel ÉS AZ EGYENES KIESÉSES MECCSEKKEL együtt)

*Három meccs még hátravan az alapszakaszból.
 

A FERENCVÁROS MÉRKŐZÉSEI AZ EL-FŐTÁBLÁN, 2025–2026
FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 
Genk (belga)–FERENCVÁROS 0–1
Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS 2–3
FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1
Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS 1–1
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
2026. január 22., csütörtök
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Lyon

5

4

1

11–2

+9

12

  2. Midtjylland

5

4

1

12–5

+7

12

  3. Aston Villa

5

4

1

8–3

+5

12

  4. Freiburg

5

3

2

8–3

+5

11

       Real Betis

5

3

2

8–3

+5

11

  6. FERENCVÁROS

5

3

2

9–5

+4

11

  7. Braga

5

3

1

1

9–5

+4

10

  8. FC Porto

5

3

1

1

7–4

+3

10

  9. Genk

5

3

1

1

7–5

+2

10

10. Celta Vigo

5

3

2

11–7

+4

9

11. Lille

5

3

2

10–6

+4

9

12. Stuttgart

5

3

2

8–4

+4

9

13. Viktoria Plzen

5

2

3

6–2

+4

9

14. Panathinaikosz

5

3

2

9–7

+2

9

15. Roma

5

3

2

7–5

+2

9

16. Nottingham Forest

5

2

2

1

9–5

+4

8

17. PAOK

5

2

2

1

10–7

+3

8

18. Bologna

5

2

2

1

7–4

+3

8

19. Brann Bergen

5

2

2

1

6–3

+3

8

20. Fenerbahce

5

2

2

1

5–5

0

8

21. Celtic

5

2

1

2

7–8

–1

7

22. Crvena zvezda

5

2

1

2

4–5

–1

7

23. Dinamo Zagreb

5

2

1

2

7–10

–3

7

24. Basel

5

2

3

7–7

0

6

25. Ludogorec

5

2

3

8–11

–3

6

26. Young Boys

5

2

3

7–12

–5

6

27. Go Ahead Eagles

5

2

3

4–9

–5

6

28. Sturm Graz

5

1

1

3

4–7

–3

4

29. Salzburg

5

1

4

5–10

–5

3

30. Feyenoord

5

1

4

4–9

–5

3

31. FCSB

5

1

4

3–8

–5

3

32. Utrecht

5

1

4

2–7

–5

1

33. Rangers

5

1

4

2–9

–7

1

34. Malmö

5

1

4

2–10

–8

1

35. Maccabi Tel-Aviv

5

1

4

1–14

–13

1

36. Nice

5

5

4–12

–8

0

 

