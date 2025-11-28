A Ferencváros új magyar rekordot állított fel az öt meccsen szerzett 11 ponttal





Amióta az európai kupákban a főtáblán bevezették a csoportkört, illetve az alapszakaszt, a Ferencváros mostani szereplése a 13. olyan alkalom, hogy csoportkörben, illetve tavaly óta már alapszakaszban játszhat magyar csapat. A korábbi 12-ből csak egyszer, az előző idényben szerzett tíz pontnál többet az aktuális magyar induló, akkor már nyolc meccsen 12 pontot (a korábbi lebonyolításban általában hat meccsből állt a csoportkör), de négy győzelem mellett négy vereséggel fejezte be az FTC az Európa-liga előző kiírásának alapszakaszát.

Olyanra még nem volt példa korábban, mint most, hogy az első öt meccsét veretlenül, 11 szerzett ponttal vívja meg európai főtáblán magyar klub (csoportkörben és alapszakaszban). A Robbie Keane irányította Ferencváros nemzetközi mérlege ebben az idényben, a selejtezős meccsekkel együtt hét győzelem, három döntetlen, egy vereség, hárompontos rendszerben számolva 72.73 százalék, ami szintén a legmagasabb teljesítménymutató a vizsgált idények között.

Az már szinte biztosra vehető, hogy az FTC a 11 pontjának köszönhetően, a hátralévő eredményektől függetlenül továbbjut az alapszakaszból, az előző idényben már tíz pont is elég volt a legjobb 24 közé kerüléshez (tavasszal éppen a Fener jutott tovább a 24. helyen, tíz ponttal). A magyar csapat számára a hátralévő három meccsen, a Rangers (itthon), a Panathinaikosz (itthon) és a Nottingham Forest (idegenben) ellen már az lesz a fő cél, hogy a 2022–2023-as idényhez hasonlóan sikerül-e egyből a nyolcaddöntőbe jutnia – ehhez az első nyolcban kellene végeznie, most a 6. helyen áll. Az előző idényben a Rangers 14 ponttal szerezte meg a 8. helyet, az FTC-nek most a következő fordulóban, december 11-én éppen a jelenleg csak egy ponttal álló skót csapatot kellene legyőzni ahhoz, hogy a 14 pont már meglegyen.

Eddig egyszer, a 2023–2024-es idényben fordult elő, hogy a magyar kupainduló veretlenül zárta a főtábla első szakaszát (még csoportkört), akkor az FTC a harmadik számú kupasorozatból, az Európa-konferencialigából két győzelemmel és négy döntetlennel, vagyis tíz ponttal jutott tovább, most viszont már három győzelme van. A teljesítménymutatók alapján eddig a 2023–2024-es volt a legjobb szereplése a Ferencvárosnak, 60.4 százalékkal, ha pedig azt nézzük, melyik idényben jutott a legtovább, akkor a 2022–2023-as évad emelhető ki, amikor csoportgyőztesként, szintén tíz ponttal jutott tovább és a nyolcaddöntőben maradt alul a Bayer Leverkusennel szemben.

A Ferencváros ebben az idényben, amennyiben tartani tudja eddigi jó formáját, minden szempontból az eddigi legjobb nemzetközi szereplését is produkálhatja a csoportkörös rendszer bevezetése óta, persze ahhoz a nyolcaddöntőből is tovább kellene jutni a tavasszal.

Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám FTC, BL, 1995–1996 1 2 3 5 FTC, UEFA-kupa, 2004–2005 1 1 2 4 DVSC, BL, 2009–2010 – – 6 0 DVSC, El, 2010–2011 1 – 5 3 Videoton, El, 2012–2013 2 – 4 6 Vidi, El, 2018–2019 2 1 3 7 FTC, El, 2019–2020 1 4 1 7 FTC, BL, 2020–2021 – 1 5 1 FTC, El, 2021–2022 1 – 5 3 FTC, El, 2022–2023* 3 1 2 10 FTC, Ekl, 2023–2024* 2 4 – 10 FTC, El, 2024–2025* 4 – 4 12 FTC, El, 2025–2026** 3 2 – 11 A MAGYAR KUPACSAPATOK SZEREPLÉSE CSOPORTKÖRBEN/ALAPSZAKASZBAN

*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.

**Három meccs még hátravan az alapszakaszból.

M GY D V Gólk. Teljesítmény (%) 2025–2026*

(El-főtábla) 11 7 3 1 22–12 72.73% 2024–2025

(El-főtábla) 16 7 3 6 25–22 50.00% 2023–2024

(Ekl-főtábla) 16 8 5 3 30–13 60.42% 2022–2023

(El-főtábla) 16 6 3 7 24–22 43.75% 2021–2022

(El-főtábla) 14 6 – 8 22–21 42.86% 2020–2021

(BL-főtábla) 11 3 3 5 14–22 36.36% 2019–2020

(El-főtábla) 14 5 7 2 19–18 52.38% A FERENCVÁROS FŐTÁBLÁS SZEREPLÉSEI 2019-TŐL (a selejtezővel ÉS AZ EGYENES KIESÉSES MECCSEKKEL együtt)

*Három meccs még hátravan az alapszakaszból.



A FERENCVÁROS MÉRKŐZÉSEI AZ EL-FŐTÁBLÁN, 2025–2026

FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 1–1

Genk (belga)–FERENCVÁROS 0–1

Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS 2–3

FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1

Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS 1–1

2025. december 11., csütörtök

18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)

2026. január 22., csütörtök

21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)

2026. január 29., csütörtök

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS

