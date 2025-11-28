A Ferencváros új magyar rekordot állított fel az öt meccsen szerzett 11 ponttal
Amióta az európai kupákban a főtáblán bevezették a csoportkört, illetve az alapszakaszt, a Ferencváros mostani szereplése a 13. olyan alkalom, hogy csoportkörben, illetve tavaly óta már alapszakaszban játszhat magyar csapat. A korábbi 12-ből csak egyszer, az előző idényben szerzett tíz pontnál többet az aktuális magyar induló, akkor már nyolc meccsen 12 pontot (a korábbi lebonyolításban általában hat meccsből állt a csoportkör), de négy győzelem mellett négy vereséggel fejezte be az FTC az Európa-liga előző kiírásának alapszakaszát.
Olyanra még nem volt példa korábban, mint most, hogy az első öt meccsét veretlenül, 11 szerzett ponttal vívja meg európai főtáblán magyar klub (csoportkörben és alapszakaszban). A Robbie Keane irányította Ferencváros nemzetközi mérlege ebben az idényben, a selejtezős meccsekkel együtt hét győzelem, három döntetlen, egy vereség, hárompontos rendszerben számolva 72.73 százalék, ami szintén a legmagasabb teljesítménymutató a vizsgált idények között.
Az már szinte biztosra vehető, hogy az FTC a 11 pontjának köszönhetően, a hátralévő eredményektől függetlenül továbbjut az alapszakaszból, az előző idényben már tíz pont is elég volt a legjobb 24 közé kerüléshez (tavasszal éppen a Fener jutott tovább a 24. helyen, tíz ponttal). A magyar csapat számára a hátralévő három meccsen, a Rangers (itthon), a Panathinaikosz (itthon) és a Nottingham Forest (idegenben) ellen már az lesz a fő cél, hogy a 2022–2023-as idényhez hasonlóan sikerül-e egyből a nyolcaddöntőbe jutnia – ehhez az első nyolcban kellene végeznie, most a 6. helyen áll. Az előző idényben a Rangers 14 ponttal szerezte meg a 8. helyet, az FTC-nek most a következő fordulóban, december 11-én éppen a jelenleg csak egy ponttal álló skót csapatot kellene legyőzni ahhoz, hogy a 14 pont már meglegyen.
Eddig egyszer, a 2023–2024-es idényben fordult elő, hogy a magyar kupainduló veretlenül zárta a főtábla első szakaszát (még csoportkört), akkor az FTC a harmadik számú kupasorozatból, az Európa-konferencialigából két győzelemmel és négy döntetlennel, vagyis tíz ponttal jutott tovább, most viszont már három győzelme van. A teljesítménymutatók alapján eddig a 2023–2024-es volt a legjobb szereplése a Ferencvárosnak, 60.4 százalékkal, ha pedig azt nézzük, melyik idényben jutott a legtovább, akkor a 2022–2023-as évad emelhető ki, amikor csoportgyőztesként, szintén tíz ponttal jutott tovább és a nyolcaddöntőben maradt alul a Bayer Leverkusennel szemben.
A Ferencváros ebben az idényben, amennyiben tartani tudja eddigi jó formáját, minden szempontból az eddigi legjobb nemzetközi szereplését is produkálhatja a csoportkörös rendszer bevezetése óta, persze ahhoz a nyolcaddöntőből is tovább kellene jutni a tavasszal.
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Pontszám
|FTC, BL, 1995–1996
1
2
3
5
|FTC, UEFA-kupa, 2004–2005
1
1
2
4
|DVSC, BL, 2009–2010
–
–
6
0
|DVSC, El, 2010–2011
1
–
5
3
|Videoton, El, 2012–2013
2
–
4
6
|Vidi, El, 2018–2019
2
1
3
7
|FTC, El, 2019–2020
1
4
1
7
|FTC, BL, 2020–2021
–
1
5
1
|FTC, El, 2021–2022
1
–
5
3
|FTC, El, 2022–2023*
3
1
2
10
|FTC, Ekl, 2023–2024*
2
4
–
10
|FTC, El, 2024–2025*
4
–
4
12
|FTC, El, 2025–2026**
3
2
–
11
*Továbbjutott a csapat az egyenes kieséses szakaszba.
**Három meccs még hátravan az alapszakaszból.
M
GY
D
V
Gólk.
Teljesítmény (%)
2025–2026*
11
7
3
1
22–12
72.73%
2024–2025
16
7
3
6
25–22
50.00%
2023–2024
16
8
5
3
30–13
60.42%
2022–2023
16
6
3
7
24–22
43.75%
2021–2022
14
6
–
8
22–21
42.86%
2020–2021
11
3
3
5
14–22
36.36%
2019–2020
14
5
7
2
19–18
52.38%
*Három meccs még hátravan az alapszakaszból.
A FERENCVÁROS MÉRKŐZÉSEI AZ EL-FŐTÁBLÁN, 2025–2026
FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 1–1
Genk (belga)–FERENCVÁROS 0–1
Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROS 2–3
FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1
Fenerbahce (török)–FERENCVÁROS 1–1
2025. december 11., csütörtök
18.45: FERENCVÁROS–Rangers (skót)
2026. január 22., csütörtök
21.00: FERENCVÁROS–Panathinaikosz (görög)
2026. január 29., csütörtök
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROS
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Lyon
5
4
–
1
11–2
+9
12
|2. Midtjylland
5
4
–
1
12–5
+7
12
|3. Aston Villa
5
4
–
1
8–3
+5
12
|4. Freiburg
5
3
2
–
8–3
+5
11
|Real Betis
5
3
2
–
8–3
+5
11
|6. FERENCVÁROS
5
3
2
–
9–5
+4
11
|7. Braga
5
3
1
1
9–5
+4
10
|8. FC Porto
5
3
1
1
7–4
+3
10
|9. Genk
5
3
1
1
7–5
+2
10
|10. Celta Vigo
5
3
–
2
11–7
+4
9
|11. Lille
5
3
–
2
10–6
+4
9
|12. Stuttgart
5
3
–
2
8–4
+4
9
|13. Viktoria Plzen
5
2
3
–
6–2
+4
9
|14. Panathinaikosz
5
3
–
2
9–7
+2
9
|15. Roma
5
3
–
2
7–5
+2
9
|16. Nottingham Forest
5
2
2
1
9–5
+4
8
|17. PAOK
5
2
2
1
10–7
+3
8
|18. Bologna
5
2
2
1
7–4
+3
8
|19. Brann Bergen
5
2
2
1
6–3
+3
8
|20. Fenerbahce
5
2
2
1
5–5
0
8
|21. Celtic
5
2
1
2
7–8
–1
7
|22. Crvena zvezda
5
2
1
2
4–5
–1
7
|23. Dinamo Zagreb
5
2
1
2
7–10
–3
7
|24. Basel
5
2
–
3
7–7
0
6
|25. Ludogorec
5
2
–
3
8–11
–3
6
|26. Young Boys
5
2
–
3
7–12
–5
6
|27. Go Ahead Eagles
5
2
–
3
4–9
–5
6
|28. Sturm Graz
5
1
1
3
4–7
–3
4
|29. Salzburg
5
1
–
4
5–10
–5
3
|30. Feyenoord
5
1
–
4
4–9
–5
3
|31. FCSB
5
1
–
4
3–8
–5
3
|32. Utrecht
5
–
1
4
2–7
–5
1
|33. Rangers
5
–
1
4
2–9
–7
1
|34. Malmö
5
–
1
4
2–10
–8
1
|35. Maccabi Tel-Aviv
5
–
1
4
1–14
–13
1
|36. Nice
5
–
–
5
4–12
–8
0