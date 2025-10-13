Roberto Martínez: Külön készülünk Szoboszlai Dominik játékára

Könnyen előfordulhat, hogy a portugál válogatott már kedd este kijut a 2026-os világbajnokságra, amihez mindenekelőtt le kell győznie a magyar csapatot a lisszaboni selejtezőn. Ennek ellenére a találkozót felvezető sajtótájékoztató – amelyen Roberto Martínez szövetségi kapitány mellett Vitinha, a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes középpályása vett részt – éppen csak fél házat vonzott az impozáns Cidade do Futebolban, ami a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) sportkomplexuma, az ibériaiak Telkije.

A fél ház természetesen az újságírókra vonatkozik, ráadásul a média képviselői között sokan voltak a magyarok. Tülekedni sem kellett a kérdés feltevéséért, de meglepő módon nem a mikrofon járt körbe az újságírók között, hanem ez utóbbiak váltották egymást az állványra tett mikrofon előtt. Lapunk is megkapta a lehetőséget, a Nemzeti Sport pedig arról érdeklődött az elsőként megjelenő Vitinhánál, hogy a budapesti mérkőzés után mit csinálna másképpen, ha ismét neki kellene a középső védő(k) közé belépnie. Emlékezhetünk, a Puskás Arénában Varga Barnabás első góljánál a 172 centiméter magas játékos próbálta meg felvenni a fejpárbajt a Ferencváros csatárával, akinek végül fel sem kellett ugrania mellőle, hogy a hálóba találjon.

„Valóban nehézséget okozott a magyar ellenakcióknál, hogy jól fejelő játékossal álltunk szemben, kaptunk is egy gólt, de összességében működött ez a védelmi felállás. Mindig a szövetségi kapitány döntésén múlik, milyen taktikával játszunk, illetve milyen feladatokat látnak el a futballisták. Remélem, a keddi mérkőzésen nem lesz gond a magyar beadásoknál” – válaszolta lapunknak Vitinha.

Kicsit előreszaladva: az utána érkező Roberto Martínezt is megkérdeztük erről helyzetről, de tőle inkább azt tudakoltuk, változtat-e a lisszaboni meccsre, két középső védőt küld-e a pályára a jól fejelő Varga Barnabás semlegesítése érdekében.

„Számunkra az a legfontosabb, hogy a játékosok több poszton is helyt tudjanak állni – fogalmazott a spanyol edző. – Szeretem, ha nincsenek röghöz kötve és nincsenek fix pozícióik. Valójában adott poszton mutatott képesség számít, márpedig Budapesten cirka hetven percen át az ellenfél térfelén járt a labda, ezért annak volt értelme, hogy a középpályás lépjen hátra középső védőnek. Rúben Neves játszott már belső védőt, és nemcsak nálam, a klubjában is, s ugyanez a helyzet Joao Palhinhával, Matheus Nunessel, Joao Nevessel, és még sorolhatnám. A lényeg persze az, hogy szervezett védelemmel kell játszanunk a magyarok ellen.”

Mindent egybevetve Vitinha feltehetően ezúttal kevesebb védelmi szerepet kap a mérkőzésen, amelyre fokozott erővel készül.

„Kétségtelen, hogy pluszmotivációt jelent a kijutás lehetősége, és nem is szeretnénk elmulasztani ezt az alkalmat. Mondhatni, nálunk már szokássá vált, hogy sikerrel vesszük a selejtezőt, és bár korántsem lesz könnyű a magyar válogatott ellen, mindent megteszünk, hogy révbe érjünk” – fogalmazott a legutóbbi Aranylabda-szavazáson harmadik helyen végző labdarúgó arra utalva, hogy Portugália a 2000-es Európa-bajnokság óta egyetlen nagy válogatott tornáról sem maradt le.

Arra a kérdésre, hogy a budapestihez képest milyen mérkőzést remél, a következőket mondta:

„Teljesen más forgatókönyvre számítok. A magyar válogatott ezúttal sokkal több energiát fordíthat csak a védekezésre – odahaza azért támadnia is kellett –, de ne felejtsük el, az ellenfél védelme eddig is kiválóan működött, és az ellenakciói során rendre veszélyesen keresi a beadásokkal a kapu elé érkező játékosokat. Szerintem nyíltabb meccs lesz, mint Budapesten, s ha legalább az ottani összpontosítással és lendülettel játszunk, nem lesz gond.”

Jellemző a portugálok gondolkodására, hogy még ki sem vívták a részvételi jogot a vb-re, de már a világbajnoki címről ábrándoznak. A tisztesség kedvéért meg kell jegyezni, a helyi közszolgálati televízió, az RTP újságírója úgy tette fel a kérdést, hogy merészkedhet-e ennyire előre gondolatban.

„Óvatlanok lennénk, ha ennyivel a torna előtt már ez a kérdés foglalkoztatna minket – érkezett a korántsem meglepő válasz. – A válogatottunkat valóban klasszis játékosok alkotják, Európa és a világ legnagyobb klubjaiban játszanak, vezető szerepet betöltve együttesükben, de ugyanez a helyzet más nemzeti csapatoknál is. Közhely, de csapdába esünk, ha nem nyugodtan, lépésről lépésre haladunk.”

Mielőtt még a vb-címet megünnepelhetnék, a Szoboszlai Dominik vezette magyarok ellen kell készülniük a portugáloknak. Roberto Martínezt a mieink csapatkapitányáról is kérdezték a lisszaboni sajtótájékoztatón.

„Jól ismerjük a Liverpool légiósát – szögezte le a portugálok szövetségi kapitánya. – Nemcsak az állított labdás szituációknál jelent veszélyt, hanem a helyzetkialakításoknál, sőt a befejezéseknél is. Klasszis módon tud helyet teremteni magának és a csapattársaknak, éppen ezért a Liverpoolban is kulcsfontosságú labdarúgó. Természetesen külön készülünk az ő játékára.”

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–Magyarország 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

Magyarország–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

Magyarország–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–Magyarország

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország