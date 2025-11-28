Nemzeti Sportrádió

F1, Katari Nagydíj, sprintidőmérő

2025.11.28. 18:15
Fotó: AFP
Oscar Piastri vezérletével a McLaren kezdett az élen a Formula–1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, míg az ausztrál mindössze 58 ezreddel előzte meg a vb-éllovas Lando Norrist, Max Verstappen csak hatodikként érkezett több mint fél másodperc hátránnyal. Arról, hogy miként alakul az év utolsó sprintidőmérője ilyen előzmények után, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő18.30–19.14
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

