F1, Katari Nagydíj, sprintidőmérő

Oscar Piastri vezérletével a McLaren kezdett az élen a Formula–1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, míg az ausztrál mindössze 58 ezreddel előzte meg a vb-éllovas Lando Norrist, Max Verstappen csak hatodikként érkezett több mint fél másodperc hátránnyal. Arról, hogy miként alakul az év utolsó sprintidőmérője ilyen előzmények után, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

4. KATARI NAGYDÍJ NOVEMBER 28., PÉNTEK Szabadedzés 1. Piastri 1:20.924 Sprintidőmérő 18.30–19.14 NOVEMBER 29., SZOMBAT Sprintverseny 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 30., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja 17.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00