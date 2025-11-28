F1, Katari Nagydíj, sprintidőmérő
Oscar Piastri vezérletével a McLaren kezdett az élen a Formula–1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, míg az ausztrál mindössze 58 ezreddel előzte meg a vb-éllovas Lando Norrist, Max Verstappen csak hatodikként érkezett több mint fél másodperc hátránnyal. Arról, hogy miként alakul az év utolsó sprintidőmérője ilyen előzmények után, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|18.30–19.14
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00
Legfrissebb hírek
Adrian Newey lesz az Aston Martin új csapatfőnöke – hivatalos
F1
2025.11.26. 18:01
Las Vegas-i győzelme után csodatételre készül Verstappen
F1
2025.11.24. 06:41
Ezek is érdekelhetik