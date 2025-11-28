„Tudom, hogy jövőre is ott leszek a rajtrácson” – Hadjar rendkívül magabiztos

Nemzeti Sportrádió

2025.11.28. 15:53
Hadjar már tudja, hol versenyez jövőre (Fotó: AFP)
F1 Racing Bulls Isack Hadjar Formula–1 Katari Nagydíj
A Formula–1-es Racing Bulls francia versenyzője, Isack Hadjar a Katari Nagydíjon megerősítette, hogy 2026-ban is ott lesz a rajtrácson.

Mint ismert, a 2025-ös világbajnokság utolsó előtti állomásához, a Katari Nagydíjhoz érve még három hely kiadó a 2026-os rajtrácson. A Red Bull továbbra sem jelentette be, hogy ki lesz Max Verstappen csapattársa jövőre, és azt sem erősítette meg, hogy testvércsapatánál, a Racing Bullsnál kik kapnak lehetőséget a nagy szabályváltoztatásokat hozó éra kezdetén.

Jelen állás szerint ugyanakkor már nem kell sokat várni arra, hogy teljes legyen a 2026-os mezőny, hiszen a „vörös bikák” csapatfőnöke, Laurent Mekies, illetve a tanácsadó, Helmut Marko is úgy nyilatkozott, hogy már a loszaíli megméretés után lezárják a találgatásokat. 

Sajtóértesülések szerint a Red Bullnál versenyző Cunoda Juki alatt nagyon rezeg a léc, és nagy valószínűsége van annak, hogy jövőre már nem lesz ott a rajtrácson. A helyére szinte biztosan a Racing Bullsszal remek teljesítményt nyújtó Isack Hadjar érkezhet, aki jelezte, a mostani hétvégének már nincs igazán tétje, és mosolyogva hozzátette, ő tudja, hogy jövőre is ott lesz a mezőnyben, arra a kérdésre ugyanakkor nem adott választ, milyen színekben áll rajthoz. 

„Tavaly nem igazán tudtam, hogy az F1-be kerülök-e, míg most már tisztában vagyok vele, hogy jövőre is ott leszek a rajtrácson. Már ez nagy előrelépés. Nagyon boldog vagyok, végre lezárhatom a témát. Rendkívül magabiztos vagyok, úgy gondolom, nagyon jó évet futottam.”

„Magabiztosan készülök az előttem álló hétvégére is, ez még nem jelenti azt, hogy gyorsak leszünk, csak így érzem. Azt mondanám, papíron az autónak szárnyalnia kellene itt, talán rosszul gondoljuk, és nem veszünk valamit figyelembe, de szeretném azt hinni, hogy ez a helyzet.”

Hadjar két futammal és egy sprintversennyel a vége előtt az egyéni vb-összetett 9. helyét foglalja el, előnye két pont Nico Hülkenberg előtt, akit további egy pont lemaradással követ Carlos Sainz Jr. A Racing Bulls eközben a hatodik pozíciót kívánja megőrizni, a faenzaiak 17 ponttal előzik meg a Haast, amelyik nagy csatában van az Aston Martinnal és a Sauberrel a hetedik helyért. 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő18.30–19.14
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

 

F1 Racing Bulls Isack Hadjar Formula–1 Katari Nagydíj
