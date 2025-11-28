Gémes Levente is döntős a budapesti U23-as ökölvívó Eb-n!

Gémes Levente reményt keltő sorsolást kapott, és az előmeccseken élt is vele, előbb az albán Karajt, majd a török Alperent is eltakarította az Eb-dobogóig vezető útról, és a csütörtöki szünnapot követően a lengyel Mateusz Urban ellen már a döntőért húzott kesztyűt.

Óvatos első menetet adott az ötből négy pontozó a riválisnak, a folytatásban viszont már egyértelműen Gémes irányított, a lengyelt intették is, a záró három perc felénél pedig a továbbra is folyamatosan szabálytalan Urbant leléptette a mérkőzésvezető.

Ezzel Gémes lett a harmadik (és az első férfi) döntősünk – szombaton a délutáni program végén, ha úgy tetszik, az egyhetes Európa-bajnokság csattanójaként ő vívja az utolsó aranycsatát az olasz Rontani Gabriele Guidi ellen.

És ne feledjük, a délelőtt 11 órakor kezdődő első döntős etapban elsőként a 48 kilós Szeleczki Lilla (a török Yalgettekin Nurselen ellen), utolsóként pedig a +80 kilós Szira Zsófia (az ugyancsak török Türkmen Hikmetgüllel szemben) is megcélozhatja a magyar Eb-címet!

U23-AS ÖKÖLVÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BUDAPEST

ELŐDÖNTŐ

Férfi 75 kg: Gémes Levente–Mateusz Urban (lengyel) leléptetés a 3. menetben