Kosárlabda: lemondott a legendás Obradovics, úgy tűnik, nincs visszaút

A 65 éves Zseljko Obradovics vitathatatlanul az európai kosárlabda legsikeresebb vezetőedzője: a csapataival többek között kilencszer nyerte meg az Euroligát (ráadásul hat különböző együttessel), kétszer pedig a Saporta-kupát. A görög, a török, a jugoszláv és a szerb bajnokságokban összesen 19-szer végzett az élen, a görög válogatottal pedig világ- és Európa-bajnoki, a spanyolokkal Európa-bajnoki címet szerzett, a jugoszláv válogatottal olimpiai ezüstérmes lett, szinte felsorolhatatlanul sok egyéni elismerése mellett.

A legendás mester 2021-ben vette át ismét a Partizan Beograd irányítását azok után, hogy 1992-ben Euroliga-győzelemre vezette a belgrádiakat. A csapattal idén meg is nyerte a szerb bajnokságot, ám azóta gyengélkednek az Euroligában. A Partizan 13 lejátszott mérkőzés után négy győzelemmel és kilenc vereséggel áll az alapszakaszban, ráadásul a legutóbbi nyolc találkozójából hetet elveszített. Obradovics ezért a keddi, Panathinaikosz elleni vereség után úgy döntött, lemond a posztjáról, a klub azonban másnap ezt elutasította, mivel a belgrádi repülőtéren több száz szurkoló követelte a marasztalását.

Az edző – akinek egyébként a szerződés szerint ez lenne az utolsó idénye a Partizannál – és a klub vezetése pénteken találkozott egymással, hogy valahogy elsimítsák a problémákat. Úgy tűnik azonban, hogy Obradovics hajthatatlan, a tárgyaláson ugyanis kijelentette, hogy döntése megmásíthatatlan és visszavonhatatlan. A Partizan emiatt várhatóan a következő órákban hivatalosan is bejelenti az edző távozását.