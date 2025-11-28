Kikapott a lengyelektől a curling Eb-n a női csapat, így nem jutott fel

A Lahtiban zajló kontinensviadalon a Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta együttes négy end után 5–0-s hátrányba került. A magyarok innen 6–6-nál utolérték a riválisukat, de az utolsó end 2–0-ra a lengyeleké lett.

A magyar válogatottnak négy győzelem mellett ez volt az ötödik veresége, amivel nyolcadik lett a tízcsapatos mezőnyben, azaz nem jutott az elődöntőt érő legjobb négy közé. A két fináléba kerülő együttes jut fel az élvonalba.

A férfiak már egy nappal korábban befejezték a szereplésüket: a Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású csapat két sikerrel és öt kudarccal ötödik lett a nyolcasában, összességében pedig kilencedikként zárt.