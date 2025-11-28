Úszás: Gyermekviadal Sopronban tíz ország versenyzőivel

Tíz nemzet gyerekkorosztályú válogatottja viaskodik e hét végén Sopronban, ahol nem csupán a szűk értelemben vett közép-európai térség országainak ifjú képviselői vetik majd magukat bele a Lőver uszoda vízébe, hanem

ott tempóznak majd a 13-14 esztendős tehetségek soraiban például a török, szlovén, szerb és bosnyák tinédzserek is.

A helyszín az idén a hűség városa, amely nem az első magyarországi házigazda. Olyannyira nem, hogy a CECJM (Central European Countries Junior Meet) betűszóval illetett nemzetközi vizes vetélkedő nyitó állomása éppenséggel Hódmezővásárhely volt 2003-ban. De mi voltunk a rendezők 2011-ben is, amikor Miskolc fogadta a fiatal úszók internacionális seregét,

2015-ben pedig – vagyis éppen egy évtizede – Vásárhely másodszor is otthont adott a korosztályos tinicsúcsnak.

Sopronban 25 fős – 13 fiú és 12 lány alkotta – magyar válogatott igyekszik gyarapítani az eddigi sikereket, merthogy

a mieink rendre ott voltak az élen; hol az első, hol a második hely jutott nekünk.

Ahogyan az is általánosnak mondható, hogy magyar-lengyel párharc folyt a csapatelsőségért. Gyaníthatóan így lesz ez most szombaton és vasárnap is, amikor 33 versenyszám alapján derül fény a végső sorrendre, amelynek dobogós pozícióiért még a románok, a szlovénok, a törökök vagy éppen az osztrákok is nagy létszámú válogatottal igyekeznek megharcolni egyéniben és váltóban a tízpályás, ötvenes soproni medencében.

Emlékeztetőül: tavaly Belgrád fogadta a CECJM mezőnyét, s a magyar csapat a második helyen végzett a szerb fővárosban.

A soproni magyar csapat:

Fiúk:

Abrudán Gábor, Bergendi Gellért, Cseke Máté, Genest Matteo, Kéri Attila, Nagy Soma, Nagyházi Bence, Nándori Ádám, Rajos Dávid, Sárkány Zétény, Szaniszló Bence, Szőke Sándor, Valkai Örs



Lányok:

Barta Nóra, Csitári Izabella, Fábián Zsófia, Horváth Eszter, Kádár Csenge, Kovács Nóra, Kömöz Eszter, Mátékovits Anna, Mérai Janka, Szalai Zsófia, Szobi Réka, Zámbó Anna

(Kiemelt képünkön: Tíz ország 13-14 éves kiválóságait várja a Lőver uszoda Forrás: lover.uszoda)