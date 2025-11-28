Női kézi: szerződést hosszabbított Hámori Konszuélával a DVSC

A jobbátlövő 2022 nyarán lett a debreceniek játékosa. A hajdúsági klub honlapja felidézte: eddig 99 tétmérkőzésen 232 gólt szerzett, amelynek eredményességéhez „gólpasszai, kiharcolt hétméteresei, előnyszerzései és védekező munkája” is nagyban hozzájárulnak. Noha a tavalyi évet gyakorlatilag teljesen ki kellett hagynia keresztszalag-szakadás miatt, visszatérése után egyre jobban teljesített és gyorsan újra alapemberévé vált a csapatnak. Az előző szerződése egy plusz egy évre szólt – utóbbi opció jövő nyáron lejár –, ezt hosszabbította meg újabb egy plusz egy évvel a klub, így Hámori 2027 nyaráig biztosan a DVSC Schaeffler játékosa marad.

„A kitűzött célok és a fejlődés lehetősége is nagyon motiváló, ahogy az eddigi években is az volt. Remélem és hiszem, hogy még sok szép sikert érünk el együtt” – mondta a játékos.

Szilágyi Zoltán vezetőedző csapata nyolc forduló után hibátlan a bajnokságban, csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő, ugyancsak százszázalékos Győr, valamint az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencváros mögé. A BL-ben két győzelemmel és hat vereséggel az ötödik pozíciót foglalja el az A-csoportban.