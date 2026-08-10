Czékus Ádám duplázott; Bolla Bendegúz góllal és gólpasszal segítette csapatát – légióskörkép videókkal

Légiósaink közül a múlt a 25 éves védő, Huszti András volt eredményes. Ő szerezte csapata, a Poli Temesvár győztes gólját a Chindia Targoviste elleni mérkőzésen. Husztinak ez volt az első gólja a román másodosztályban.

Csütörtökön Bolla Bendegúz góllal és gólpasszal vette ki a részét az SK Rapid sikeréből. Az osztrákok 4–1-re nyertek a Paide elleni Konferencialiga-selejtezőben. A magyar támadó előbb az ötödik percben egy kezezés miatt megítélt büntetőt értékesített, majd a harmadik vendég gólnál a jobb oldalról passzolt középre.

BOLLA GÓLJA

BOLLA GÓLPASSZA

Gazdag Dániel két mérkőzést is játszott csapatával. Előbb kedden az Atlas ellen 3–1-re megnyert CONCACAF Ligák Kupája találkozón végig a pályán volt, majd a Pachuca ellen 83 percet töltött a pályán. Az utóbbi meccsen ő fejelte a Columbus Crew második gólját.

GAZDAG GÓLJA 4:21-TŐL LÁTHATÓ

A Pogon Szczecinben Molnár Rajmund sérülése miatt csak Szalai Attila volt bevethető. A magyar védő végigjátszott a Motor Lublin ellen 3–1-ra megnyert találkozót, ráadásul a 43. percben gólt fejelt az ötösön belülről.

SZALAI ATTILA GÓLJA

A Csíkszeredában hét magyar is lehetőséget kapott. Közülük Czékus Ádám teljesített a legjobban, hiszen kétszer is eredményes volt. A Csíkszereda azonban így is 3–2-re kikapott a Farul Constanta otthonában a román bajnokság 4. fordulójában.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Varna–Lokomotiv Plovdiv 1–0

Varna: Major Sámuel az 57. percben állt be, a 95. percben sárga lapot kapott.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Cracovia–Pogon Szczecin 0–2

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Szalai Attila kezdett, a 79. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Macsva Sabac 2–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUGUSZTUS 4., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés

Sparta Praha (cseh)–Olympique Lyon (francia) 2–1

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is kispados volt.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Ligaszakasz

Columbus Crew (amerikai)–Atlas (mexikói) 3–1

Columbus: Gazdag Dániel vágigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Poli Temesvár–Chindia Targoviste 1–0

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést, a 29. percben ő lőtte csapata gólját, a 95. percben sárga lapot kapott.

AUGUSZTUS 5., SZERDA

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Ligaszakasz

Inter Miami (amerikai)–Atlético San Luis (mexikói) 4–2

Miami: Pintér Dániel kezdett, az 59. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

CSC Dumbravita–CSM Olimpia 1–1

CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés

FC Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0

Salzburg: Jánó Zétény nem volt a meccskeretben, Redzic Damir kezdett, a 64. percben lecserélték.

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia Nicosia (ciprusi) 1–1

Omonia: Loic Nego eltiltás miatt nem volt a meccskeretben.

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés

Paide (észt)–SK Rapid (osztrák) 1–4

Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, az 5. percben tizenegyesgólt lőtt, az 57. percben sárga lapot kapott, a 85. percben gólpasszt adott, a 87. percben lecserélték.

Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán) 0–3

Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt a meccskeretben.

Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd) 0–0

Raków: Molnár Ádin kispados volt.

Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri) 1–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

Twente (holland)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai) 6–0

DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Ligaszakasz

Columbus Crew (amerikai)–Pachuca (mexikói) 2–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 45+2. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Bochum–Hertha BSC 0–1

Hertha: Dárdai Márton a 86. percben állt be.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Estoril–Famalicao 1–1

Famalicao: Szűcs Tamás a 66. percben állt be.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Unirea Slobozia–Gloria Bistrita 0–3

Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 55. percben állt be.

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

ANGLIA

Ligakupa, 1. forduló

Burton Albion–Blackburn Rovers 1–2

Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.

West Ham United–Portsmouth 3–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

Rotherham United–West Bromwich Albion 1–4

WBA: Callum Stylest a 73. percben lecserélték.

AUSZTRIA

Bundesliga

TSV Hartberg–Sturm Graz 0–2

Hartberg: Pécsi Ármin végig a pályán volt.

BELGIUM

Jupiler League

St. Truiden–Lommel SK 1–1

Lommel: Vancsa Zalán az 56. percben állt be.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA

Ligaszakasz

Inter Miami (amerikai)–Monterrey (mexikói) 1–2

Miami: Pintér Dániel kezdőként 76 percet játszott.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

FK Mladá Boleslav–Sparta Praha 2–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor a kispadon ült.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Sochaux–Saint-Étienne 0–3

Saint-Étienne: Csongvai Áron végig a pályán volt.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–ADO Den Haag 2–0

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.

Den Haag: Bárány Donát sérült.

HORVÁTORSZÁG

HNL

Rudes–NK Osijek 1–6

Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Motor Lublin 3–1

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végig a pályán volt, a 43. percben gólt szerzett.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern 0–0

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Marítimo–Casa Pia 1–0

Marítimo: Szalai Gábor a 90+1. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Farul Constanta–Csíkszereda 3–2

Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex végig pályán volt, a 45+3. percben sárga lapot kapott, Czékus Ádám 90 percet játszott és két gólt szerzett, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás kezdőként egy félidőt játszott, Hegedűs János 76 percet volt a pályán, a 34. percben gólpasszt adott, Ódor Máté a szünetben állt be, az 50. percben sárga lapot kapott, Eppel Márton és Magyar Zsolt végig a kispadon maradt.

Liga 2 (II. osztály)

CSM Olimpia–CSM Resita 0–2

CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdett, a 65. percben lecserélték.

ASA Marosvásárhely–Cetatea Suceava 0–2

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, a 34. percben sárga lapot kapott, Kocsis Bence kezdett, a 63. percben lecserélték.

Selimbar–Poli Temesvár 1–1

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagyszombat–Besztercebánya 3–0

Besztercebánya: Szánthó Regőt a félidőben lecserélték.

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

SV Oberbank Ried–SK Rapid 1–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.

Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg 1–1

Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Redzic Damir az 57. percben állt be.

BELGIUM

Jupiler League

Zulte-Waregem–Genk 2–1

Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 64. percben lecserélték.

Anderlecht–La Louviére 2–1

La Louviére: Kovács Mátyás a 62. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Artis Brno–Sigma Olomouc 1–2

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 17. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

St. Pauli–Greuther Fürth 1–1

Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Gil Vicente–Rio Ave 1–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás az 50. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Radnik 2–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Dunaszerdahelyi AC – elhalasztva

DAC: Tuboly Máté

SZLOVÉNIA

Prva liga

Aluminij–Nafta Lendva 1–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás a 84. percben állt be.