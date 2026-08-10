Czékus Ádám duplázott; Bolla Bendegúz góllal és gólpasszal segítette csapatát – légióskörkép videókkal
Légiósaink közül a múlt a 25 éves védő, Huszti András volt eredményes. Ő szerezte csapata, a Poli Temesvár győztes gólját a Chindia Targoviste elleni mérkőzésen. Husztinak ez volt az első gólja a román másodosztályban.
Csütörtökön Bolla Bendegúz góllal és gólpasszal vette ki a részét az SK Rapid sikeréből. Az osztrákok 4–1-re nyertek a Paide elleni Konferencialiga-selejtezőben. A magyar támadó előbb az ötödik percben egy kezezés miatt megítélt büntetőt értékesített, majd a harmadik vendég gólnál a jobb oldalról passzolt középre.
BOLLA GÓLJA
BOLLA GÓLPASSZA
Gazdag Dániel két mérkőzést is játszott csapatával. Előbb kedden az Atlas ellen 3–1-re megnyert CONCACAF Ligák Kupája találkozón végig a pályán volt, majd a Pachuca ellen 83 percet töltött a pályán. Az utóbbi meccsen ő fejelte a Columbus Crew második gólját.
GAZDAG GÓLJA 4:21-TŐL LÁTHATÓ
A Pogon Szczecinben Molnár Rajmund sérülése miatt csak Szalai Attila volt bevethető. A magyar védő végigjátszott a Motor Lublin ellen 3–1-ra megnyert találkozót, ráadásul a 43. percben gólt fejelt az ötösön belülről.
SZALAI ATTILA GÓLJA
A Csíkszeredában hét magyar is lehetőséget kapott. Közülük Czékus Ádám teljesített a legjobban, hiszen kétszer is eredményes volt. A Csíkszereda azonban így is 3–2-re kikapott a Farul Constanta otthonában a román bajnokság 4. fordulójában.
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Varna–Lokomotiv Plovdiv 1–0
Varna: Major Sámuel az 57. percben állt be, a 95. percben sárga lapot kapott.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Cracovia–Pogon Szczecin 0–2
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Szalai Attila kezdett, a 79. percben lecserélték.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Macsva Sabac 2–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
AUGUSZTUS 4., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
Sparta Praha (cseh)–Olympique Lyon (francia) 2–1
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is kispados volt.
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Columbus Crew (amerikai)–Atlas (mexikói) 3–1
Columbus: Gazdag Dániel vágigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Temesvár–Chindia Targoviste 1–0
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést, a 29. percben ő lőtte csapata gólját, a 95. percben sárga lapot kapott.
AUGUSZTUS 5., SZERDA
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Inter Miami (amerikai)–Atlético San Luis (mexikói) 4–2
Miami: Pintér Dániel kezdett, az 59. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
CSC Dumbravita–CSM Olimpia 1–1
CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
FC Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0
Salzburg: Jánó Zétény nem volt a meccskeretben, Redzic Damir kezdett, a 64. percben lecserélték.
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia Nicosia (ciprusi) 1–1
Omonia: Loic Nego eltiltás miatt nem volt a meccskeretben.
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
Paide (észt)–SK Rapid (osztrák) 1–4
Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, az 5. percben tizenegyesgólt lőtt, az 57. percben sárga lapot kapott, a 85. percben gólpasszt adott, a 87. percben lecserélték.
Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán) 0–3
Köbenhavn: Markgráf Ákos kispados volt, Németh Hunor sérülés miatt nem volt a meccskeretben.
Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd) 0–0
Raków: Molnár Ádin kispados volt.
Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri) 1–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
Twente (holland)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai) 6–0
DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.
AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Columbus Crew (amerikai)–Pachuca (mexikói) 2–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 45+2. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Bochum–Hertha BSC 0–1
Hertha: Dárdai Márton a 86. percben állt be.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Estoril–Famalicao 1–1
Famalicao: Szűcs Tamás a 66. percben állt be.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Unirea Slobozia–Gloria Bistrita 0–3
Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 55. percben állt be.
AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
ANGLIA
Ligakupa, 1. forduló
Burton Albion–Blackburn Rovers 1–2
Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.
West Ham United–Portsmouth 3–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Rotherham United–West Bromwich Albion 1–4
WBA: Callum Stylest a 73. percben lecserélték.
AUSZTRIA
Bundesliga
TSV Hartberg–Sturm Graz 0–2
Hartberg: Pécsi Ármin végig a pályán volt.
BELGIUM
Jupiler League
St. Truiden–Lommel SK 1–1
Lommel: Vancsa Zalán az 56. percben állt be.
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Inter Miami (amerikai)–Monterrey (mexikói) 1–2
Miami: Pintér Dániel kezdőként 76 percet játszott.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
FK Mladá Boleslav–Sparta Praha 2–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor a kispadon ült.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Sochaux–Saint-Étienne 0–3
Saint-Étienne: Csongvai Áron végig a pályán volt.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–ADO Den Haag 2–0
AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.
Den Haag: Bárány Donát sérült.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Rudes–NK Osijek 1–6
Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Motor Lublin 3–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végig a pályán volt, a 43. percben gólt szerzett.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern 0–0
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Marítimo–Casa Pia 1–0
Marítimo: Szalai Gábor a 90+1. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Farul Constanta–Csíkszereda 3–2
Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex végig pályán volt, a 45+3. percben sárga lapot kapott, Czékus Ádám 90 percet játszott és két gólt szerzett, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás kezdőként egy félidőt játszott, Hegedűs János 76 percet volt a pályán, a 34. percben gólpasszt adott, Ódor Máté a szünetben állt be, az 50. percben sárga lapot kapott, Eppel Márton és Magyar Zsolt végig a kispadon maradt.
Liga 2 (II. osztály)
CSM Olimpia–CSM Resita 0–2
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdett, a 65. percben lecserélték.
ASA Marosvásárhely–Cetatea Suceava 0–2
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, a 34. percben sárga lapot kapott, Kocsis Bence kezdett, a 63. percben lecserélték.
Selimbar–Poli Temesvár 1–1
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Nagyszombat–Besztercebánya 3–0
Besztercebánya: Szánthó Regőt a félidőben lecserélték.
AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
SV Oberbank Ried–SK Rapid 1–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.
Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg 1–1
Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Redzic Damir az 57. percben állt be.
BELGIUM
Jupiler League
Zulte-Waregem–Genk 2–1
Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 64. percben lecserélték.
Anderlecht–La Louviére 2–1
La Louviére: Kovács Mátyás a 62. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Artis Brno–Sigma Olomouc 1–2
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 17. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
St. Pauli–Greuther Fürth 1–1
Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Gil Vicente–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás az 50. percben állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Radnik 2–1
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahelyi AC – elhalasztva
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva liga
Aluminij–Nafta Lendva 1–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás a 84. percben állt be.