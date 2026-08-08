Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban – videó

Vitális két napja szerződött az athéni klubhoz, és máris megszerezte az első gólját új csapata mezében.

A mérkőzést az AEK 4–0-ra nyerte meg.

Vitális Milán az első félidőt játszotta végig, míg Varga Barnabás a második 45 percben kapott játéklehetőséget.