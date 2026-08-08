Nemzeti Sportrádió

Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban – videó

R. P.R. P.
2026.08.08. 20:09
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Fotó: Facebook/AEK Athens
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légiósok Vitális Milán AEK Athén
Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban a Kallithea elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar középpályás a 18. percben talált be.

Vitális két napja szerződött az athéni klubhoz, és máris megszerezte az első gólját új csapata mezében.

A mérkőzést az AEK 4–0-ra nyerte meg.

Vitális Milán az első félidőt játszotta végig, míg Varga Barnabás a második 45 percben kapott játéklehetőséget.

 

légiósok Vitális Milán AEK Athén
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