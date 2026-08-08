Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban – videó
Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban a Kallithea elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar középpályás a 18. percben talált be.
Vitális két napja szerződött az athéni klubhoz, és máris megszerezte az első gólját új csapata mezében.
A mérkőzést az AEK 4–0-ra nyerte meg.
Vitális Milán az első félidőt játszotta végig, míg Varga Barnabás a második 45 percben kapott játéklehetőséget.
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2026.08.06. 11:09