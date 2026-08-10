Gyász: elhunyt a 200 méteres síkfutás korábbi olimpiai bajnoka
87 éves korában elhunyt Livio Berruti, aki az 1960-as római olimpián aranyérmes lett 200 méteres síkfutásban.
Livio Berruti magasugróként kezdte sportolói pályafutását, de síkfutóként aratta legnagyobb sikereit. Bár nem sokkal a római olimpia előtt döntötte meg a 100 méter Európa-csúcsát, az ötkarikás játékokon inkább 200 méteren indult, és meg is nyerte, a váltóval pedig negyedik lett.
Az olasz futó 1961-ben mind a 26 versenyt megnyerte, ahol rajthoz állt, és még két olimpia belefért a pályafutásába, de ott már nem ért el hasonló sikereket: Tokióban és Mexikóvárosban is hetedik lett a 4x100-as váltóval, előbbi olimpián 200-on ötödikként zárt, utóbbin pedig a negyeddöntőben kiesett.
Berruti 15-szörös olasz bajnokként zárta pályafutását 1969-ben. Torinóban hunyt el vasárnap, 87 éves korában.
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