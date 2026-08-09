José Mourinho: Látszik, hogy az FTC magas intenzitással játszik
A spanyolok első gólját Mario Rivas szerezte, akinek ez volt az első gólja a Real Madrid felnőttcsapatában. „Nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás, hogy a világ legjobbjaival oszthatom meg a mindennapjaimat. Örülök, hogy pályára léphettem, és gólt szereztem, leírhatatlan érzés. Nagyon megterhelő a napi rutin, ahol száz százalékot kell adni, de a munka nagyon jól halad. José Mourinho azt kéri tőlünk, adjunk bele mindent, hiszen a Real Madridban játszunk, itt nincsenek barátságos mérkőzések, mindig nyerni kell” – nyilatkozta a Real Madrid TV-nek a 19 éves védő.
A második madridi gólt is egy fiatal, a 21 éves Carlos Espí szerezte, aki a Levantétól érkezett a nyáron. „Varázslatos. Csodálatos érzés gólt szerezni ebben a mezben és segíteni a csapatnak. Jól megy a beilleszkedés: jobban érzem magam, és nyugodtabb vagyok. Még most kezdtük el a felkészülést, de csapatként játszunk, és betartjuk az edző utasításait, haladunk előre.”
Természetesen megszólalt José Mourinho is. „Először is szeretnék köszönetet mondani a Ferencvárosnak ezért a nagyon jó edzőmérkőzésért. Öt Európa-liga-mérkőzést játszottak, plusz még néhányat a bajnokságukban, és látszik, hogy nagyon intenzíven játszanak. Az első félidő jobban tetszett, mint a második. Ez nem lep meg; az első félidőt az a csapat játszotta, amellyel már eddig is együtt dolgoztunk, és amely korábban már játszott pár mérkőzést, így a pályán lévő játékosok között nagyobb az összhang” – kezdte az értékelést a Real Madrid TV-nek nyilatkozva a portugál tréner.
„A második félidőben beállt Vinícius Júnior és Bernardo Silva, akik eddig még nem kaptak lehetőséget, és csak néhány napot edzettek velünk. Endrick pozícióját is megváltoztattuk, kevésbé volt szervezett a játékunk, de a tökéletes teljesítménynél sokkal fontosabb, hogy elkövessünk néhány hibát, amelyek lehetővé teszik nekem, hogy a játékosokkal együtt elgondolkodjunk, elemezzük a helyzetet, és folyamatosan fejlődjünk. Azok a kis hibák, amelyek felhalmozódnak ezeken a mérkőzéseken, nekem jót tesznek – fogalmazott Mourinho, aki Vinícius Júniorról külön szót ejtett. – A legfontosabb Vinit illetően a szerződéshosszabbítása. Ez öröm neki és mindannyiunknak. Nem számítottam rá, hogy Vini ma a félpályánál felveszi a labdát, és gólt szerez; ez egy folyamat. Biztosan jövő szerdán jobb formában lesz, jövő vasárnap pedig Németországban még jobb.”
Végül szóba került a most érkező Bernardo Silva is. „Nagyon fontos játékos, de ő is azok közé tartozik, akik nyaraltak. Ő olyan típus, akinek az kell, hogy nyaralás alatt ne csináljon semmit, ezért sokkal gyengébb fizikai állapotban tért vissza. Három vagy négy poszton is bevethető. A sérülteket nem számítva szeretnék körülbelül húszfős játékoskerettel dolgozni, ezért fontos, hogy legyen olyan játékosunk, mint ő, aki képes alkalmazkodni a különböző posztokhoz.”
A Real Madridban debütáló Bernardo Silva így értékelt: „Még csak az első heten vagyok túl, de nagyon boldog vagyok. Még sok dolgon kell javítanunk, de a legfontosabb az, hogy ritmust szerezzünk, hogy jól kezdjük a szezont, és éppen ezt tesszük. Igyekszem minden pillanatban azt adni, amire a csapatnak szüksége van. Néha többet veszem ki a részem a támadások felépítésében, máskor a nyomásgyakorlásból veszem ki a részem. Ott leszek, hogy segítsek a Real Madridnak, bármire is legyen szükség. Nagyon örülök, hogy pályára léphettem. Igyekszem megismerni a csapattársaimat, fontos, hogy megismerjem minden csapattársam azon oldalát, hogy tudjam, mit szeretnek a mérkőzések és az edzések során. Az elkövetkező hetekben erre fogok összpontosítani, s a lehető legjobban felkészülök, hogy jól kezdjük a szezont.”
Megszólalt a madridi csapatkapitány, Federico Valverde is: „Nyertünk, ez a legfontosabb, még ha barátságos mérkőzés is volt. A csapat jól érezte magát; még mindig sok játékos hiányzik, de a mai mérkőzés nagy részében a dinamika és az energia egyaránt megfelelő szinten volt. Lenyűgöző dolog kapitánynak lenni, nagyon élvezem. Amikor a mérkőzés elkezdődik, azt kívánom, bárcsak soha ne érne véget, mert annyira élvezem; hatalmas lelkesedéssel és örömmel viselem a mezt. Ma valóra vált egy álmom. Gyerekként mindig arról álmodozik az ember, hogy a világ legjobb klubjában játszik, és viselheti a csapatkapitányi karszalagot. Nagyon különleges érzés, hogy példaként szolgálhatok minden csapattársam számára.”
Valverde szintén szót ejtett Bernardo Silváról és Viníciusról is: „Hihetetlen ez a két játékos, mindennap igyekszem tanulni tőlük. Viniről már tudtuk, milyen játékos, és mennyire fontos a csapatnak. Bernardo Silva is fantasztikus, mindig is csodáltam ellenfélként, és az igazat megvallva sokat szenvedtem miatta.”
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)