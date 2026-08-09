José Mourinho: Látszik, hogy az FTC magas intenzitással játszik

A spanyolok első gólját Mario Rivas szerezte, akinek ez volt az első gólja a Real Madrid felnőttcsapatában. „Nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás, hogy a világ legjobbjaival oszthatom meg a mindennapjaimat. Örülök, hogy pályára léphettem, és gólt szereztem, leírhatatlan érzés. Nagyon megterhelő a napi rutin, ahol száz százalékot kell adni, de a munka nagyon jól halad. José Mourinho azt kéri tőlünk, adjunk bele mindent, hiszen a Real Madridban játszunk, itt nincsenek barátságos mérkőzések, mindig nyerni kell” – nyilatkozta a Real Madrid TV-nek a 19 éves védő.

A második madridi gólt is egy fiatal, a 21 éves Carlos Espí szerezte, aki a Levantétól érkezett a nyáron. „Varázslatos. Csodálatos érzés gólt szerezni ebben a mezben és segíteni a csapatnak. Jól megy a beilleszkedés: jobban érzem magam, és nyugodtabb vagyok. Még most kezdtük el a felkészülést, de csapatként játszunk, és betartjuk az edző utasításait, haladunk előre.”

Természetesen megszólalt José Mourinho is. „Először is szeretnék köszönetet mondani a Ferencvárosnak ezért a nagyon jó edzőmérkőzésért. Öt Európa-liga-mérkőzést játszottak, plusz még néhányat a bajnokságukban, és látszik, hogy nagyon intenzíven játszanak. Az első félidő jobban tetszett, mint a második. Ez nem lep meg; az első félidőt az a csapat játszotta, amellyel már eddig is együtt dolgoztunk, és amely korábban már játszott pár mérkőzést, így a pályán lévő játékosok között nagyobb az összhang” – kezdte az értékelést a Real Madrid TV-nek nyilatkozva a portugál tréner.

„A második félidőben beállt Vinícius Júnior és Bernardo Silva, akik eddig még nem kaptak lehetőséget, és csak néhány napot edzettek velünk. Endrick pozícióját is megváltoztattuk, kevésbé volt szervezett a játékunk, de a tökéletes teljesítménynél sokkal fontosabb, hogy elkövessünk néhány hibát, amelyek lehetővé teszik nekem, hogy a játékosokkal együtt elgondolkodjunk, elemezzük a helyzetet, és folyamatosan fejlődjünk. Azok a kis hibák, amelyek felhalmozódnak ezeken a mérkőzéseken, nekem jót tesznek – fogalmazott Mourinho, aki Vinícius Júniorról külön szót ejtett. – A legfontosabb Vinit illetően a szerződéshosszabbítása. Ez öröm neki és mindannyiunknak. Nem számítottam rá, hogy Vini ma a félpályánál felveszi a labdát, és gólt szerez; ez egy folyamat. Biztosan jövő szerdán jobb formában lesz, jövő vasárnap pedig Németországban még jobb.”

Végül szóba került a most érkező Bernardo Silva is. „Nagyon fontos játékos, de ő is azok közé tartozik, akik nyaraltak. Ő olyan típus, akinek az kell, hogy nyaralás alatt ne csináljon semmit, ezért sokkal gyengébb fizikai állapotban tért vissza. Három vagy négy poszton is bevethető. A sérülteket nem számítva szeretnék körülbelül húszfős játékoskerettel dolgozni, ezért fontos, hogy legyen olyan játékosunk, mint ő, aki képes alkalmazkodni a különböző posztokhoz.”