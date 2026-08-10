Szinte lemásolta a tavalyi Eb-t az Isztambulban is az éremtáblázat élén végző magyar öttusaválogatott

„Nagyon örülünk neki, mondtuk is a versenyzőknek, hogy tartsák meg jó szokásukat!” – felelt Belák János, a magyar öttusaválogatott sportszakmai vezetője lapunknak, amikor szóba hoztuk: a mieink majdnem teljesen megegyező eredménysorral zártak a vasárnap véget ért isztambuli Európa-bajnokságon, mint a legutóbbi kontinensviadalon Madridban.

A spanyol honvédség madridi sporttelepén megrendezett Eb-jének záró napján arról számolhattunk be egy évvel ezelőtt, hogy a magyar küldöttség egyedüliként állhatott dobogóra hat versenyszámban is az összesen hétből, és az éremtáblázat élén végzett három arannyal, egy ezüsttel és két bronzzal. Ez a Burhan Felek sportkomplexumban is hasonlóképp történt: hét számban hat magyar dobogó, ezúttal három arany, két ezüst, egy bronz eloszlásban.

Férfi egyéniben akkor Koleszár Mihály, ezúttal Tamás Botond révén született magyar ezüst, míg a nőknél Bauer Blanka első egyéni felnőtt dobogós eredményét elérve harmadik lett, most Guzi Blankának nyújtották át a bronzérmet. Mindkét csapatunk Európa-bajnok lett. A spanyol fővárosban a férfiak Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, a nőknél Bauer Blanka, Guzi Blanka, Eszes Noémi összeállításban; a török metropoliszban Gáll helyett Tamás, illetve az ezen az Eb-n nem szereplő Eszes helyett Erdős Rita pontszámára volt szükség, ők lehettek ott a trióban.

Vegyes váltóban elnyert aranyérmünkhöz ugyanúgy Koleszár és Guzi kiváló teljesítményére volt szükség. (Érdekesség, hogy ez már sorozatban a harmadik magyar Eb-arany vegyes váltóban – 2024-ben Koleszár és Erdős a Puskás Aréna szoborparkjában emlékezetes módon az utolsó helyről kezdte meg a kombinált számot, és így ért célba elsőként; a párizsi olimpiára készülő Guzi azon az Eb-n „csak” a női váltót vállalta, és bronzérmes lett Eszes Noémivel.) Női váltóban is megismételtük a dobogós helyezést azzal a minimális különbséggel, hogy Madridban Eszes Noémi és Mészáros Emma bronzéremmel, míg Isztambulban Rajncsák Diána és Varga Orsolya ezüstéremmel lett gazdagabb.

Két hét múlva világbajnokság: az idei vb-t a kínai Kujjangban rendezik meg augusztus 24. és 30. között.