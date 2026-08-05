Gazdagék megnyerték az első meccsüket a Ligák Kupája idei sorozatában
Az észak-amerikai labdarúgó-sorozat, a Ligák Kupája (Leagues Cup) idei kiírásának első játéknapján a Columbus Crew, Gazdag Dániellel a soraiban, 3–1-re legyőzte a mexikói Atlast.
A korábbi magyar válogatott játékos – bár nem szerzett gólt és nem adott gólpasszt sem – végigjátszotta a mérkőzést.
A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat. Az alapszakaszban mindössze három meccset játszanak – az MLS-csapatok csak mexikói ellenfeleket kapnak, és a mexikóiak is csak MLS-csapatokkal meccselnek – ezután a legjobb négy mexikói és a legjobb négy MLS-csapat a negyeddöntőben folytatja a küzdelmet.
LIGÁK KUPÁJA
Alapszakasz, 1. forduló
Columbus Crew–Atlas (mexikói) 3–1
Legfrissebb hírek
Gazdag gólja kevés volt, kikapott a Columbus
Légiósok
2026.07.23. 07:30