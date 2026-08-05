Nemzeti Sportrádió

Gazdagék megnyerték az első meccsüket a Ligák Kupája idei sorozatában

R. P.R. P.
2026.08.05. 06:53
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Gazdag Dániel (jobbra) végig a pályán volt az Atlas ellen (Fotó: Getty Images)
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Gazdag Dániel MLS Columbus Crew
Az észak-amerikai labdarúgó-sorozat, a Ligák Kupája (Leagues Cup) idei kiírásának első játéknapján a Columbus Crew, Gazdag Dániellel a soraiban, 3–1-re legyőzte a mexikói Atlast.

A korábbi magyar válogatott játékos – bár nem szerzett gólt és nem adott gólpasszt sem – végigjátszotta a mérkőzést.

A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat. Az alapszakaszban mindössze három meccset játszanak – az MLS-csapatok csak mexikói ellenfeleket kapnak, és a mexikóiak is csak MLS-csapatokkal meccselnek – ezután a legjobb négy mexikói és a legjobb négy MLS-csapat a negyeddöntőben folytatja a küzdelmet.

LIGÁK KUPÁJA
Alapszakasz, 1. forduló
Columbus Crew–Atlas (mexikói) 3–1

 

Gazdag Dániel MLS Columbus Crew
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