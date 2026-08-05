Gazdagék megnyerték az első meccsüket a Ligák Kupája idei sorozatában

A korábbi magyar válogatott játékos – bár nem szerzett gólt és nem adott gólpasszt sem – végigjátszotta a mérkőzést.

A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat. Az alapszakaszban mindössze három meccset játszanak – az MLS-csapatok csak mexikói ellenfeleket kapnak, és a mexikóiak is csak MLS-csapatokkal meccselnek – ezután a legjobb négy mexikói és a legjobb négy MLS-csapat a negyeddöntőben folytatja a küzdelmet.

LIGÁK KUPÁJA

Alapszakasz, 1. forduló

Columbus Crew–Atlas (mexikói) 3–1