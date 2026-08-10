Nemzeti Sportrádió

Araújo Liverpoolban, Maldini Cagliariban – hétfői transzferhíradó

2026.08.10. 13:14
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Ronald Araújo a Liverpoolba igazolhat (Fotó: Getty Images)
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transzferhíradó átigazolások átigazolás figyelő
Hétfőn is folytatjuk a nyári labdarúgópiac hazai és nemzetközi eseményeit hétköznaponként követő transzferhíradónkat.

 

 

transzferhíradó átigazolások átigazolás figyelő
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