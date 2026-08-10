Adatbankok
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Araújo Liverpoolban, Maldini Cagliariban – hétfői transzferhíradó
K. T.
M. B.
0
Tetszik
2026.08.10. 13:14
Ronald Araújo a Liverpoolba igazolhat (Fotó: Getty Images)
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
transzferhíradó
átigazolások
átigazolás figyelő
Hétfőn is folytatjuk a nyári labdarúgópiac hazai és nemzetközi eseményeit hétköznaponként követő transzferhíradónkat.
transzferhíradó
átigazolások
átigazolás figyelő
3 Komment
Legfrissebb hírek
A Manchester Cityt és az Atlético Madridot is világbajnok argentinnal hozták szóba – ez történt pénteken a transzferpiacon
Minden más foci
2026.08.07. 22:50
Raúl Asencio a Liverpool célkeresztjében; 45 millió fontért vált meg kapusától a Man. City – ez történt csütörtökön a transzferpiacon
Minden más foci
2026.08.06. 22:35
Szalah megérkezett Trabzonba, célegyenesben a Diomandé-üzlet – ez történt szerdán a transzferpiacon
Minden más foci
2026.08.05. 23:00
Trabzonba tart Mohamed Szalah, Vitális megérkezett Athénba – ez történt kedden a hazai és nemzetközi átigazolási piacon
Minden más foci
2026.08.04. 23:19
Hendersont bejelentette a Chelsea, megegyeztek a klubok Vitálisról – ez történt hétfőn a nemzetközi és a hazai transzferpiacon
Minden más foci
2026.08.03. 22:45
A semmiből igazolt új középcsatárt a Real Madrid – hivatalos
Spanyol labdarúgás
2026.07.31. 18:27
Fiatal magyar támadóval erősített a DVSC – hivatalos
Labdarúgó NB I
2026.07.31. 16:34
A vb legjobbja a Real Madridhoz igazolna, Mourinhónak azonban nem kell – sajtóhír
Spanyol labdarúgás
2026.07.23. 10:24