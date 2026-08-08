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Gazdag Dániel gólt szerzett, nyert a Columbus a Ligák Kupájában

2026.08.08. 13:35
Gazdag Dániel (jobbra) szerezte a Columbus második gólját (Fotó: Getty Images)
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Gazdag Dániel Pachuca Ligák Kupája Columbus Crew
A Gazdag Dánielt foglalkoztató Columbus Crew 2–1-re győzött a Pachuca ellen a CONCACAF Ligák Kupája elnevezésű bajnokságban.

A Crew az Atlas elleni 3–1-es sikerrel kezdte a Ligák Kupáját, a második játéknapon ismét mexikói ellenféllel, a Pachucával csapott össze.

Az ohiói csapat a 19. percben szerezte meg a vezetést, egy beadás után Brais Méndez az ötösről akrobatikus mozdulattal lőtt a hálóba. Az első félidő ráadásában növelte előnyét a Columbus, egy jobbról érkező szögletet Malte Amundsen kanalazott vissza a hosszú oldalról, ott még Rudy Camacho is beleért, de így lett jó Gazdagnak, aki közelről a hálóba továbbított.

A 72. percben Oussama Idrissi közeli fejesével szépített a Pachuca, de két perccel később megfogyatkoztak a mexikóiak, Sergio Barreto ugyanis megkapta a második sárga lapját. Emberhátrányban a Pachuca már nem tudott egyenlíteni, így a Columbus megszerezte a második győzelmét a sorozatban. Gazdagot a 83. percben cserélték le.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Columbus Crew (amerikai)–Pachuca (mexikói) 2–1

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Gazdag Dániel Pachuca Ligák Kupája Columbus Crew
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