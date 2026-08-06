Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: nagy előnyt szerzett a Benfica a rájátszás előtt; Redzicék is nyertek

R. D. P.R. D. P.
2026.08.06. 22:57
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Többek között Gianluca Prestianni is beköszönt a Benficában (Fotó: Getty Images)
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Benfica Redzic Damir Európa-liga
Befejeződtek az Európa-liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzései. A nem bajnoki ágon a Benfica kiütéses győzelmet aratott a Hearts felett, míg a Red Bull Salzburg és az Anderlecht egygólos előnyt szerzett. A bajnoki ágon a svájci Thun magabiztos, háromgólos sikert ünnepelhetett.

A portugál Benfica gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás kérdését, miután hazai pályán 6–1-re legyőzte a skót Heartsot.

Az osztrák Red Bull Salzburg szoros találkozón 1–0-ra múlta felül a ciprusi Pafoszt, mégpedig az egykor az NB I-ben is játszó Haris Tabakovic góljával. A magyar válogatott Redzic Damir 64 percet játszott a heves esőzés miatt hosszú ideig félbeszakított meccsen.

A görög PAOK otthon szenvedett 1–0-s vereséget a belga Anderlechttől, amely így kedvező helyzetből várhatja a visszavágót. A bajnoki ágon a svájci Thun 3–0-ra győzött az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, ezzel jelentős előnyt épített ki a párharc visszavágója előtt.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0
PAOK (görög)–Anderlecht (belga) 0–1
Benfica (portugál)–Hearts (skót) 6–1
Korábban
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–3
Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót) 2–1
Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török) 0–1
Bajnoki ág
Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 3–0
Korábban
KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román) 1–1
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi) 1–1
Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) 1–0

 

Benfica Redzic Damir Európa-liga
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