El-selejtező: nagy előnyt szerzett a Benfica a rájátszás előtt; Redzicék is nyertek

A portugál Benfica gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás kérdését, miután hazai pályán 6–1-re legyőzte a skót Heartsot.

Az osztrák Red Bull Salzburg szoros találkozón 1–0-ra múlta felül a ciprusi Pafoszt, mégpedig az egykor az NB I-ben is játszó Haris Tabakovic góljával. A magyar válogatott Redzic Damir 64 percet játszott a heves esőzés miatt hosszú ideig félbeszakított meccsen.

A görög PAOK otthon szenvedett 1–0-s vereséget a belga Anderlechttől, amely így kedvező helyzetből várhatja a visszavágót. A bajnoki ágon a svájci Thun 3–0-ra győzött az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, ezzel jelentős előnyt épített ki a párharc visszavágója előtt.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0

PAOK (görög)–Anderlecht (belga) 0–1

Benfica (portugál)–Hearts (skót) 6–1

Korábban

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–3

Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót) 2–1

Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török) 0–1

Bajnoki ág

Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 3–0

Korábban

KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román) 1–1

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi) 1–1

Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) 1–0