„A Ferencváros mintha tétmeccsre jött volna ki” – így látták a Real Madrid–FTC mérkőzést a spanyol újságírók
Héctor González – Cadena SER
A Real Madrid úgy játszott, mint egy felkészülési mérkőzésen, a Ferencváros viszont mintha tétmeccsre jött volna ki. A magyar csapat nagyon komolyan vette a kilencven percet, agresszívan letámadott. Ezzel együtt a Real megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, az újonnan érkezők közül pedig Bernardo Silva nyújtotta a legígéretesebb teljesítményt. A meccs legjobbja, csakúgy, mint a teljes előszezonban Arda Güler volt. A Madrid sok olyan meccset játszik majd az idényben idegenben a La Ligában, mint itt a Ferencváros ellen, ezért jó teszt volt a mai.
Arancha Rodríguez – Cope
Azért ez még egy előszezonban játszott meccs volt, sok hiányzik még a teljes fordulatszám eléréséhez. José Mourinho fokozatosan kapja vissza a játékosait, az eddig látottak alapján egyértelmű, hogy Arda Güler mutatja a legígéretesebb formát. Vinícius Júnior értehető módon egyelőre távol van a legjobbjától, de a Real-szurkolók fellélegezhetnek, mert a szerződéshosszabbítást követően boldogan vág neki az új idénynek. Mindent egybevetve Mourinhónak még rengeteg munkája lesz, ez ma este is kiderült.
Fernando Sánchez Tavero – As
A Real Madrid tesztmeccsként tekintett a szombat esti összecsapásra, amely a felkészülés fontos része. Az eredmény ezzel együtt a Ferencváros elleni meccsen csak másodlagos volt, bár a Real Madridnak mindig győznie kell. Spanyolországban nagyon sokan voltak kíváncsiak a budapesti mérkőzésre, elsősorban az új igazolások és José Mourinho miatt.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)