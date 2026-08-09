Nemzeti Sportrádió

„A Ferencváros mintha tétmeccsre jött volna ki” – így látták a Real Madrid–FTC mérkőzést a spanyol újságírók

J. Á.J. Á.
2026.08.09. 09:29
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Vinícius Júnior megszenvedett a Ferencváros védőivel (Fotó: Dömötr Csaba)
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FTC Real Madrid sajtóvisszhang felkészülési mérkőzés Ferencváros
Több spanyol újságíró is a helyszínen nézte végig a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzést. Mutatjuk, hogyan értékelték a spanyolok 2–1-es győzelmével záruló találkozót.

 

Héctor González – Cadena SER  

A Real Madrid úgy játszott, mint egy felkészülési mérkőzésen, a Ferencváros viszont mintha tétmeccsre jött volna ki. A magyar csapat nagyon komolyan vette a kilencven percet, agresszívan letámadott. Ezzel együtt a Real megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, az újonnan érkezők közül pedig Bernardo Silva nyújtotta a legígéretesebb teljesítményt. A meccs legjobbja, csakúgy, mint a teljes előszezonban Arda Güler volt. A Madrid sok olyan meccset játszik majd az idényben idegenben a La Ligában, mint itt a Ferencváros ellen, ezért jó teszt volt a mai.

Arancha Rodríguez – Cope  

Azért ez még egy előszezonban játszott meccs volt, sok hiányzik még a teljes fordulatszám eléréséhez. José Mourinho fokozatosan kapja vissza a játékosait, az eddig látottak alapján egyértelmű, hogy Arda Güler mutatja a legígéretesebb formát. Vinícius Júnior értehető módon egyelőre távol van a legjobbjától, de a Real-szurkolók fellélegezhetnek, mert a szerződéshosszabbítást követően boldogan vág neki az új idénynek. Mindent egybevetve Mourinhónak még rengeteg munkája lesz, ez ma este is kiderült.

Fernando Sánchez Tavero – As  

A Real Madrid tesztmeccsként tekintett a szombat esti összecsapásra, amely a felkészülés fontos része. Az eredmény ezzel együtt a Ferencváros elleni meccsen csak másodlagos volt, bár a Real Madridnak mindig győznie kell. Spanyolországban nagyon sokan voltak kíváncsiak a budapesti mérkőzésre, elsősorban az új igazolások és José Mourinho miatt.

 

 

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Mario Rivas és Carlos Espí góljára Kenan Kodro válaszolt.

Fradi-gól és Real Madrid-győzelem a Groupama Arénában

Rivas fejelt a kapuba az első játékrész hajrájában, majd szünet után Espi növelte az előnyt, hazai részről Kodro volt eredményes.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)

FTC Real Madrid sajtóvisszhang felkészülési mérkőzés Ferencváros
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