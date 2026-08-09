„A Ferencváros mintha tétmeccsre jött volna ki” – így látták a Real Madrid–FTC mérkőzést a spanyol újságírók

Héctor González – Cadena SER A Real Madrid úgy játszott, mint egy felkészülési mérkőzésen, a Ferencváros viszont mintha tétmeccsre jött volna ki. A magyar csapat nagyon komolyan vette a kilencven percet, agresszívan letámadott. Ezzel együtt a Real megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, az újonnan érkezők közül pedig Bernardo Silva nyújtotta a legígéretesebb teljesítményt. A meccs legjobbja, csakúgy, mint a teljes előszezonban Arda Güler volt. A Madrid sok olyan meccset játszik majd az idényben idegenben a La Ligában, mint itt a Ferencváros ellen, ezért jó teszt volt a mai.