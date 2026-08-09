Nemzeti Sportrádió

De Paul Messi előtt tisztelgett, de az aranylabdás nélkül kikapott az Inter Miami – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.08.09. 09:51
De Paul a gólja után Messi mezét húzta magára (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi légiósok Pintér Dániel Inter Miami Monterrey
A Pintér Dániellel felálló Inter Miami 2–1-re kikapott a mexikói Monterreytől a CONCACAF Ligák Kupája ligaszakaszában.

Lionel Messi édesapja halála miatt nem volt a keret tagja. Az ole.com azt írja, hogy a világbajnokság után Messi egyből Rosarióba utazott, hogy a családjával legyen. Ezt követően visszatért az Inter Miamihoz, de a hírek hallatán felesége, Antonella és három gyermekük társaságában magángéppel egyből visszautazott Argentínába. A Bild úgy tudja, Messiék a repülőtérről egyből a temetőbe mentek. Mint ismert, Jorge Messi hosszan tartó betegségben hunyt el. Lionel Messi pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, továbbá felügyelte az üzleti ügyeit.

A nyolcszoros aranylabdás tehát nem volt ott az Inter Miami meccsén, Pintér Dániel viszont sorozatban harmadszor volt a kezdő tagja. Az amerikaiak vezető találatát azonban nem ő, hanem Rodrigo De Paul szerezte, aki Casemiro labdaszerzése után talált a jobb alsóba. Az argentin támadó honfitársa előtt tisztelegve Lionel Messi mezével ünnepelt.

A második félidő elején Hugo Cuypers révén egyenlített a Monterrey, a 90. percben pedig Diego Rossi góljával a győzelmet is kiharcolta.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Inter Miami (amerikai)–Monterrey (mexikói) 1–2
Miami: Pintér Dániel kezdőként 76 percet játszott

 

Lionel Messi légiósok Pintér Dániel Inter Miami Monterrey
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