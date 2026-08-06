Nemzeti Sportrádió

Bolla gólt lőtt, majd gólpasszt adott: Észtországban nyert a Rapid Wien – videó

2026.08.06. 23:00
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Bolla már az 5. percben betalált (Fotó: Imago Images)
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Kl-selejtező Vaduz Inter Turku
Az osztrák Rapid Wien 4–1-re nyert az észt Paide Linnameeskond vendégeként a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén. A bécsiek magyar légiósa, Bolla Bendegúz gólt szerzett, majd gólpasszt adott a mérkőzésen. A DVSC lehetséges ellenfelei közül a finn Inter Turku 2–1-re legyőzte a liechtensteini FC Vaduzt.

A Paide Linnameeskond és a Rapid Wien mérkőzésének 5. percében Bolla Bendegúz szerzett vezetést a bécsieknek: egy kezezésért megítélt tizenegyest lőtt higgadtan a bal alsóba. A Paide a félidő előtt nem sokkal egyenlített, ám az osztrákok a hajrában három gólt elérve eldöntötték a mérkőzést, tekintélyes előnyt szerezve a visszavágóra. Az utolsó előtti osztrák gólt a magyar légiós készítette elő jobbról érkező, hosszú passzával. 1–4

BOLLA GÓLJA

Paide 0-1 Rapid Wien - Bendeguz Bolla penalty 5'
by u/atbg1936 in soccer

BOLLA GÓLPASSZA

Paide 1-[3] Rapid Wien - Petter Dahl 85'
by u/atbg1936 in soccer

A finn Inter Turku 2–1-re legyőzte a liechtensteini Vaduzt. A párharc győztese a DVSC–Köbenhavn párosítás továbbjutója ellen lép pályára.

A Dinamo Kijev a lengyelországi Lublinban játszotta a Qarabag elleni hazai meccsét, amelyet a vendégeknél végigjátszott Várkonyi Bence. Az 1–0-s kijevi győzelemmel záródó mérkőzésen a korábbi ferencvárosi Cebrail Makreckis is pályára lépett, őt a 91. percben kiállította a dán játékvezető.

A DAC súlyos, hatgólos vereséget szenvedett a Twente otthonában. Nagyon gyorsan eldöntötte a találkozó sorsát a holland csapat, amely már a tizenegyedik percben két góllal vezetett. Dominált a enschedei csapat, de a szünetig további találatot a sok lövés ellenére nem ért el. A szünetben kettőt cserélt Robert Klauss edző, de ez sem hozott változást a dunaszerdahelyiek játékában. Ugyan Ammar Ramadan és Filip Blazek szépíthetett volna, de a hazaiak kapusa, Lars Unnerstall a helyén volt. Nem úgy a hazaiak, akik további négy góllal terhelték meg a sárga-kékek kapusát. A végeredmény 6–0 lett, így a jövő heti visszavágó a Mol Arénában csupán formalitás lesz. A mérkőzésre a DAC nem nevezte Tuboly Mátét.

A Hapoel Tel-Aviv Miskolcon fogadta a Katowicét. Az izraeli csapat két korai góllal múlta felül a lengyeleket. A párharc győztese az olasz Atalanta ellen lép pályára, így az is előfordulhat, hogy az olasz csapat augusztus 27-én hazánkban lép pályára.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini) 2–1
Jablonec (cseh)–RFS (lett) 2–0
HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót) 1–1
Paide Linnameeskond (észt)–Rapid Wien (osztrák) 1–4
Noa (örmény)–FC Sion (svájci) 2–2
CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég) 0–5
DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) 0–3
Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát) 2–5
Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci) 1–3
Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd) 0–0
IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga) 0–1
Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri) 1–0
Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák) 1–2
Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai) 6–0
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel) 2–0
Ajax (holland)–Shelbourne (ír) 3–1
Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri) 2–0
Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán) 0–2
Bohemians (ír)–Midtjylland (dán) 0–2
Rijeka (horvát)–Ilves (finn) 1–0
Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 1–0
Hibernian (skót)–Shkëndija (északmacedón) 2–1
Partizan (szerb)–Tobol (kazah) 3–0
Bajnoki ág
Riga FC (lett)–ETO FC 1–0
Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt) 2–0
Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz) 1–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói) 1–4

 

Kl-selejtező Vaduz Inter Turku
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