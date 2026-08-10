Népsport: Brazil szamba a mogyoródi aszfalton

Csaknem harmincezer lóerő szabadult el, amikor 1986. augusztus 10-én körülbelül 14.30-kor Derek C. Ongaro, a Nemzetközi Autósport-szövetség főinspektora megnyomta a gombot, és zöldre váltott a lámpa a mogyoródi Hungaroringen. Történelmi pillanat volt ez a száguldó cirkusz és a szocialista Magyarország számára is, a Formula–1-es világbajnokság ugyanis először látogatott a keleti blokkba. Hosszú hónapok megfeszített munkája után készült el a versenypálya, amelyet emlékezetes futammal avattak fel negyven évvel ezelőtt

„Már évtizedek óta foglalkozom a gondolattal: legyen egy mindent kielégítő versenypálya Magyarországon. Amikor tavaly zöld utat kaptam, nagy kedvvel láttam munkához. Úgy érzem, sikerült egy valóban egyedülálló, semmihez sem hasonlítható, technikás pályát terveznem” – fogalmazott napokkal a verseny előtt a Népsportnak Papp István, a Hungaroring főtervezője. Az F1-es konstruktőrök szövetségének (FOCA) elnöke és a Brabham-csapat főnöke, Bernie Ecclestone pedig már a jövőre gondolt: „Nagyon örülök, hogy a választás Budapestre esett. Nem nehéz megjósolni, hogy a Hungaroring az 1990-es évek pályája lesz. Ezen a pályán újra előtérbe kerül a technikai tudás a lóerőkkel szemben. A pilóták rátermettsége döntő lehet” – mondta jó érzékkel a brit üzletember.

Korhangulatot tükröző képriport az 1986. auguszts 12-i Képes Sportból…

Augusztus 7-én csütörtökön 13.59 órakor hangzott fel először a rajtot jelző a sziréna az első, még nem hivatalos edzés során. Elsőként a brazil Nelson Piquet hajtott ki a pályára, majd csatlakozott hozzá a svéd Stefan Johansson – a szőke pilótáról lapunk megírta, hogy nőtlen és buknak rá a hölgyek, flörtölt a monacói hercegnővel, aki később megorrolt rá, mert a monzai viadalon már egy másik hölgy oldalán jelent meg… Johansson tetszését nem nyerte el a 4013 méteres, 19 kanyart tartalmazó pálya, szerinte „egy kissé durva lett”. A francia Alain Prost az előzés nehézségét emelte ki: „nem rossz a pálya, bár meglehetősen veszélyesnek tűnik, nehéz előzni, sok a kanyar. Majd meglátjuk” – mondta az 1985-ös világbajnok. Pontban 16 órakor intették le a kockás zászlóval a nem hivatalos edzést, a legjobb idő Sennáé volt, 1:35.494 perccel.

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A csütörtöki kóstolgatás és ismerkedés után pénteken már az első időmérő edzés következett, ezúttal a születésnapos Nigel Mansell lett a legjobb, a Williams-Honda brit pilótája 1:30.516 perces idővel ért körbe. Urbán Lajos közlekedési miniszter is ellátogatott a helyszínre, az MTI-nek a tervezőket méltatta: „A rekordidő alatt létrehozott beruházás bizonyította ország-világ előtt, hogy a magyar tervező, építő szakemberek is képesek nagyfokú szervezettséggel, pontos és gyors, minőségileg kifogástalan munka elvégzésére. A hazai és külföldi látogatóknak egyértelműen jó véleménye alakult ki már az első napon a Hungaroring vendéglátásáról, a rendezők munkájáról, a versenyzők és a szakemberek pedig igazolják a tervezők elképzeléseit és szándékát: olyan pálya épült Budapest közelében, ahol nem a száguldás, hanem a széria autógyártásban is hasznosítható energiatakarékossági, biztonsági szempontok kerülnek előtérbe.”

Szombaton kora délután már azért harcoltak a pilóták, hogy előző idejükön javítsanak és vasárnap minél jobb helyről rajtolhassanak. Piquet beletaposott a gázba, 1:30.432 perccel vette át a vezetést. Nem sokáig, Mansell visszavágott, majd Prost vitte le 1:29.986-ra az időt. Senna még ezt is felülmúlta, 1:29.450 perccel – hiába próbálkoztak a többiek, ezt senki sem tudta felülmúlni. A második helyet Piquet szerezte meg, Prost harmadikként zárt, a negyedik Mansell lett.

A nagy napra kiemelten készültek a közlekedési vállalatok, az Árpád hídtól csúcsidőben kétpercenként indultak Mogyoródra a szurkolókat szállító buszok, a Hungaroring közelében létesített HÉV-megállóhoz az Örs vezér teréről indultak expresszjáratok – a menettérti tikettek negyven forintba kerültek.

Kétszázezer néző előtt Zsembery Jenő versenyigazgató üdvözölte a résztvevőket, egyúttal kérte a pilótákat, sportszerűen versenyezzenek, hozzájárulva a sikeres premierhez. A rajtot követően egyből hatalmas csata kezdődött, Mansell próbált előretörni, meg is előzte csapattársát, Piquet-t, az élen Senna haladt. Vezető pozícióját a 12. körig őrizte meg, amikor Piquet hagyta le több sikertelen kísérletet követően. Prostnak akadtak gondjai, a címvédő autója hosszabb javításra szorult.

A két brazil, Piquet és Senna „szambázott” elöl, mindössze négy másodperc választotta el őket a 30. körben. Előbb Piquet állt ki kerékcserére, majd Senna is követte, az utóbbi értékes egy másodpercet veszített, mert az egyik – később megbüntetett – szerelő túl lassan dolgozott. A McLaren csapata számára pechesen alakult a Magyar Nagydíj, Prost és Keke Rosberg is feladta a viadalt. A két brazil között kiélezett csata zajlott, hol az egyik, hol a másik vezetett, miközben sorra fogyatkozott a mezőny, húsz körrel a vége előtt már csak tíz pilóta maradt versenyben.

Piquet és Senna között olykor csak egyautónyira apadt a különbség az előbbi javára, a 76. kör megtételét követően Piquet vezetésénél intették le a Hungaroring első nagydíját. A két brazil mellett Nigel Mansell léphetett fel a dobogóra, a Williams pilótája összetettben megőrizte vezető pozícióját.

„Már egészen megközelítettem Piquet-t, amikor gumiproblémáim adódtak és kénytelen voltam várni, amíg letisztulnak a kerekek. Mire ez megtörtént és újra fölmentem Piquet nyakára, sajnos már nem adódott lehetőségem az előzésre” – értékelt Senna. Zsembery versenyigazgató meghatottan csak annyit mondott: „Ilyennek képzeltük, de nagyon nehéz volt elhinni, hogy így sikerül. Köszönöm mindenkinek, aki segített. Jó ez a csapat…”

A futam befejezését követően a legjobbak a dísztribünön vonultak fel, Piquet Lázár Györgytől, a Minisztertanács elnökétől a fődíjat vehette át, míg Urbán Lajos közlekedési minisztertől herendi porcelánvázát kapott. „Úgy érzem, az előzések nagyon veszélyesek voltak, néha jobbról, néha balról próbálkoztam, nem mindig jól megválasztva az irányt. A kocsimmal nagyon elégedett voltam. A Hungaroring fantasztikus, nem gondoltam volna, hogy ilyen is lehet. Ide mindenkinek el kell jönnie” – idézi a győztes brazil pilótát a Képes Sport.

Nemcsak Piquet, hanem a nemzetközi szaksajtó képviselői is elismerően nyilatkoztak az első Magyar Nagydíjról. A Bild szerint „a magyarok tudnak szervezni és ezt most kézzelfoghatóan bizonyították: minden úgy ment, mint a karikacsapás.” A L’Équipe kiemelte, „két óriás kifinomult párbaját hozta a verseny. A magyarok mindent megértettek a Forma–1-ből, a Hungaroring hatalmas, vitathatatlan siker volt.” A La Gazzetta dello Sport is méltatta a szervezést: „Magyarország és a Formula–1: szerelem, első látásra. A magyarok minden várakozást felülmúlva birkóztak meg a feladattal. Fantasztikus szervezés, biztonságos körverseny, rendkívül szívélyes és udvarias közreműködés.”

Ez a szerelem azóta is töretlen, az idén júliusban már a 41. Magyar Nagydíjat rendezték meg a felújított Hungaroringen.