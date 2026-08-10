Nemzeti Sportrádió

Népsport: Brazil szamba a mogyoródi aszfalton

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.08.10. 07:51
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Két brazil pezsgővel a pódiumon: az első magyarországi győztes, Nelson Piquet (jobbra) és a második helyezett Ayrton Senna
Címkék
Nelson Piquet Bernie Ecclestone Nigel Mansell Ayrton Senna Forma-1 Hungaroring
Nelson Piquet és Ayrton Senna vívott hatalmas csatát a Hungaroring első F1-es futamán, a versenyt mindössze tízen fejezték be. Zsembery Jenő versenyigazgató szerint ilyennek képzelték el az eseményt, de nehéz volt elhinni, hogy ez sikerül is.

Csaknem harmincezer lóerő szabadult el, amikor 1986. augusztus 10-én körülbelül 14.30-kor Derek C. Ongaro, a Nemzetközi Autósport-szövetség főinspektora megnyomta a gombot, és zöldre váltott a lámpa a mogyoródi Hungaroringen. Történelmi pillanat volt ez a száguldó cirkusz és a szocialista Magyarország számára is, a Formula–1-es világbajnokság ugyanis először látogatott a keleti blokkba. Hosszú hónapok megfeszített munkája után készült el a versenypálya, amelyet emlékezetes futammal avattak fel negyven évvel ezelőtt

„Már évtizedek óta foglalkozom a gondolattal: legyen egy mindent kielégítő versenypálya Magyarországon. Amikor tavaly zöld utat kaptam, nagy kedvvel láttam munkához. Úgy érzem, sikerült egy valóban egyedülálló, semmihez sem hasonlítható, technikás pályát terveznem” – fogalmazott napokkal a verseny előtt a Népsportnak Papp István, a Hungaroring főtervezője. Az F1-es konstruktőrök szövetségének (FOCA) elnöke és a Brabham-csapat főnöke, Bernie Ecclestone pedig már a jövőre gondolt: „Nagyon örülök, hogy a választás Budapestre esett. Nem nehéz megjósolni, hogy a Hungaroring az 1990-es évek pályája lesz. Ezen a pályán újra előtérbe kerül a technikai tudás a lóerőkkel szemben. A pilóták rátermettsége döntő lehet” – mondta jó érzékkel a brit üzletember.

Korhangulatot tükröző képriport az 1986. auguszts 12-i Képes Sportból…

Augusztus 7-én csütörtökön 13.59 órakor hangzott fel először a rajtot jelző a sziréna az első, még nem hivatalos edzés során. Elsőként a brazil Nelson Piquet hajtott ki a pályára, majd csatlakozott hozzá a svéd Stefan Johansson – a szőke pilótáról lapunk megírta, hogy nőtlen és buknak rá a hölgyek, flörtölt a monacói hercegnővel, aki később megorrolt rá, mert a monzai viadalon már egy másik hölgy oldalán jelent meg… Johansson tetszését nem nyerte el a 4013 méteres, 19 kanyart tartalmazó pálya, szerinte „egy kissé durva lett”. A francia Alain Prost az előzés nehézségét emelte ki: „nem rossz a pálya, bár meglehetősen veszélyesnek tűnik, nehéz előzni, sok a kanyar. Majd meglátjuk” – mondta az 1985-ös világbajnok. Pontban 16 órakor intették le a kockás zászlóval a nem hivatalos edzést, a legjobb idő Sennáé volt, 1:35.494 perccel.

Az ország negyven éve elájult a gyönyörűségtől, hogy kapott egy szeletnyi nyugatot

A csütörtöki kóstolgatás és ismerkedés után pénteken már az első időmérő edzés következett, ezúttal a születésnapos Nigel Mansell lett a legjobb, a Williams-Honda brit pilótája 1:30.516 perces idővel ért körbe. Urbán Lajos közlekedési miniszter is ellátogatott a helyszínre, az MTI-nek a tervezőket méltatta: „A rekordidő alatt létrehozott beruházás bizonyította ország-világ előtt, hogy a magyar tervező, építő szakemberek is képesek nagyfokú szervezettséggel, pontos és gyors, minőségileg kifogástalan munka elvégzésére. A hazai és külföldi látogatóknak egyértelműen jó véleménye alakult ki már az első napon a Hungaroring vendéglátásáról, a rendezők munkájáról, a versenyzők és a szakemberek pedig igazolják a tervezők elképzeléseit és szándékát: olyan pálya épült Budapest közelében, ahol nem a száguldás, hanem a széria autógyártásban is hasznosítható energiatakarékossági, biztonsági szempontok kerülnek előtérbe.”

Szombaton kora délután már azért harcoltak a pilóták, hogy előző idejükön javítsanak és vasárnap minél jobb helyről rajtolhassanak. Piquet beletaposott a gázba, 1:30.432 perccel vette át a vezetést. Nem sokáig, Mansell visszavágott, majd Prost vitte le 1:29.986-ra az időt. Senna még ezt is felülmúlta, 1:29.450 perccel – hiába próbálkoztak a többiek, ezt senki sem tudta felülmúlni. A második helyet Piquet szerezte meg, Prost harmadikként zárt, a negyedik Mansell lett.

A nagy napra kiemelten készültek a közlekedési vállalatok, az Árpád hídtól csúcsidőben kétpercenként indultak Mogyoródra a szurkolókat szállító buszok, a Hungaroring közelében létesített HÉV-megállóhoz az Örs vezér teréről indultak expresszjáratok – a menettérti tikettek negyven forintba kerültek.

 

Kétszázezer néző előtt Zsembery Jenő versenyigazgató üdvözölte a résztvevőket, egyúttal kérte a pilótákat, sportszerűen versenyezzenek, hozzájárulva a sikeres premierhez. A rajtot követően egyből hatalmas csata kezdődött, Mansell próbált előretörni, meg is előzte csapattársát, Piquet-t, az élen Senna haladt. Vezető pozícióját a 12. körig őrizte meg, amikor Piquet hagyta le több sikertelen kísérletet követően. Prostnak akadtak gondjai, a címvédő autója hosszabb javításra szorult.

A két brazil, Piquet és Senna „szambázott” elöl, mindössze négy másodperc választotta el őket a 30. körben. Előbb Piquet állt ki kerékcserére, majd Senna is követte, az utóbbi értékes egy másodpercet veszített, mert az egyik – később megbüntetett – szerelő túl lassan dolgozott. A McLaren csapata számára pechesen alakult a Magyar Nagydíj, Prost és Keke Rosberg is feladta a viadalt. A két brazil között kiélezett csata zajlott, hol az egyik, hol a másik vezetett, miközben sorra fogyatkozott a mezőny, húsz körrel a vége előtt már csak tíz pilóta maradt versenyben.

Piquet és Senna között olykor csak egyautónyira apadt a különbség az előbbi javára, a 76. kör megtételét követően Piquet vezetésénél intették le a Hungaroring első nagydíját. A két brazil mellett Nigel Mansell léphetett fel a dobogóra, a Williams pilótája összetettben megőrizte vezető pozícióját.

„Már egészen megközelítettem Piquet-t, amikor gumiproblémáim adódtak és kénytelen voltam várni, amíg letisztulnak a kerekek. Mire ez megtörtént és újra fölmentem Piquet nyakára, sajnos már nem adódott lehetőségem az előzésre” – értékelt Senna. Zsembery versenyigazgató meghatottan csak annyit mondott: „Ilyennek képzeltük, de nagyon nehéz volt elhinni, hogy így sikerül. Köszönöm mindenkinek, aki segített. Jó ez a csapat…”

A futam befejezését követően a legjobbak a dísztribünön vonultak fel, Piquet Lázár Györgytől, a Minisztertanács elnökétől a fődíjat vehette át, míg Urbán Lajos közlekedési minisztertől herendi porcelánvázát kapott. „Úgy érzem, az előzések nagyon veszélyesek voltak, néha jobbról, néha balról próbálkoztam, nem mindig jól megválasztva az irányt. A kocsimmal nagyon elégedett voltam. A Hungaroring fantasztikus, nem gondoltam volna, hogy ilyen is lehet. Ide mindenkinek el kell jönnie” – idézi a győztes brazil pilótát a Képes Sport.

 

Nemcsak Piquet, hanem a nemzetközi szaksajtó képviselői is elismerően nyilatkoztak az első Magyar Nagydíjról. A Bild szerint „a magyarok tudnak szervezni és ezt most kézzelfoghatóan bizonyították: minden úgy ment, mint a karikacsapás.” A L’Équipe kiemelte, „két óriás kifinomult párbaját hozta a verseny. A magyarok mindent megértettek a Forma–1-ből, a Hungaroring hatalmas, vitathatatlan siker volt.” A La Gazzetta dello Sport is méltatta a szervezést: „Magyarország és a Formula–1: szerelem, első látásra. A magyarok minden várakozást felülmúlva birkóztak meg a feladattal. Fantasztikus szervezés, biztonságos körverseny, rendkívül szívélyes és udvarias közreműködés.”

Ez a szerelem azóta is töretlen, az idén júliusban már a 41. Magyar Nagydíjat rendezték meg a felújított Hungaroringen.

Emlékeztető

1. MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING (76 KÖR)

Végeredmény: 1. Piquet (brazil, Williams-Honda) 2:00:34.508, 2. Senna (brazil, Lotus-Renault) 17.673 mp hátrány, 3. Mansell (brit, Williams-Honda) 1 kör h., 4. Johansson (svéd, Ferrari) 1 k. h., 5. Dumfries (brit, Lotus-Renault) 2 k. h., 6. Brundle (brit, Tyrrell-Renault) 2 k. h., 7. Tambay (francia, ola-Ford) 2 k. h., 8. Streiff (francia, Tyrrell-Renault) 2 k. h., 9. Alliot (francia, Ligier-Renault) 3 k. h., 10. Palmer (brit), Zakspeed) 6 k. h.

 

 

Nelson Piquet Bernie Ecclestone Nigel Mansell Ayrton Senna Forma-1 Hungaroring
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