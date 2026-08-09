Keresztes Krisztián bemutatkozott a 2. Bundesligában
A Greuther Fürth 1–1-es döntetlent ért el a St. Pauli otthonában a 2. Bundesliga 2026–2027-es kiírásának 1. fordulójában. A vendégek nyári szerzeménye, Keresztes Krisztián kezdőként végig a pályán volt.
A Kicker tudósítása szerint a Nyíregyháza Spartacustól kölcsönvett játékos a mérkőzés első félidejében ütközést követően ápolásra szorult, mivel eleredt az orra vére, aztán viszont folytatni tudta a játékot.
A középhátvéd fontosabb statisztikái az eredmenyek.com szerint: 7-es értékelés, 4/2 megnyert párharc, 1/1 sikeres szerelés, 3 labdaszerzés, 9 tisztázás, 86 százalékos passzpontosság.
NÉMET 2. BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
St. Pauli–Greuther Fürth 1–1 (Mathisen 46., ill. Klaus 33.)
LÉGIÓSAINK TOVÁBBI VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI
AUSZTRIA
Bundesliga
SV Oberbank Ried–SK Rapid 1–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.
Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg 1–1
Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Redzic Damir az 57. percben állt be.
BELGIUM
Jupiler League
Zulte-Waregem–Genk 2–1
Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 64. percben lecserélték.
Anderlecht–La Louviére 2–1
La Louviére: Kovács Mátyás a 62. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Artis Brno–Sigma Olomouc 1–2
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 17. percben sárga lapot kapott.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Gil Vicente–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás az 50. percben állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Radnik 2–1
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahelyi AC – elhalasztva
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva liga
Aluminij–Nafta Lendva 1–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás a 84. percben állt be.