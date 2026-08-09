Nemzeti Sportrádió

Keresztes Krisztián bemutatkozott a 2. Bundesligában

R. D. P.R. D. P.
2026.08.09. 16:03
null
Keresztes Krisztián (balra) megbízható teljesítményt nyújtott (Fotó: Getty Images)
Címkék
bemutatkozás 2. Bundesliga Keresztes Krisztián
Végigjátszotta a Greuther Fürth idénynyitóját Keresztes Krisztián, aki vasárnap délután mutatkozott be a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (2. Bundesliga).

A Greuther Fürth 1–1-es döntetlent ért el a St. Pauli otthonában a 2. Bundesliga 2026–2027-es kiírásának 1. fordulójában. A vendégek nyári szerzeménye, Keresztes Krisztián kezdőként végig a pályán volt.

A Kicker tudósítása szerint a Nyíregyháza Spartacustól kölcsönvett játékos a mérkőzés első félidejében ütközést követően ápolásra szorult, mivel eleredt az orra vére, aztán viszont folytatni tudta a játékot.

A középhátvéd fontosabb statisztikái az eredmenyek.com szerint: 7-es értékelés, 4/2 megnyert párharc, 1/1 sikeres szerelés, 3 labdaszerzés, 9 tisztázás, 86 százalékos passzpontosság.

NÉMET 2. BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
St. Pauli–Greuther Fürth 1–1 (Mathisen 46., ill. Klaus 33.)

 LÉGIÓSAINK TOVÁBBI VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI 

AUSZTRIA
Bundesliga
SV Oberbank Ried–SK Rapid 1–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.
Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg 1–1
Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Redzic Damir az 57. percben állt be.

BELGIUM
Jupiler League
Zulte-Waregem–Genk 2–1
Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 64. percben lecserélték.
Anderlecht–La Louviére 2–1
La Louviére: Kovács Mátyás a 62. percben állt be.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Artis Brno–Sigma Olomouc 1–2
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 17. percben sárga lapot kapott.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Gil Vicente–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás az 50. percben állt be.

SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Radnik 2–1
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahelyi AC – elhalasztva
DAC: Tuboly Máté

SZLOVÉNIA
Prva liga
Aluminij–Nafta Lendva 1–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás a 84. percben állt be.

 

bemutatkozás 2. Bundesliga Keresztes Krisztián
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián a Greuther Fürth egyik vezére lehet

Német labdarúgás
16 órája

Dárdai Mártonnal repülőrajttal kezdene Bochumban a Hertha

Német labdarúgás
2026.08.07. 11:38

Keresztes Krisztián: Eltipornak, ha nem vagyunk elég gyorsak és erősek

Légiósok
2026.07.30. 13:50

Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Labdarúgó NB I
2026.07.25. 10:14

Keresztes Krisztián utoljára edzett a Nyíregyházával – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.07.23. 16:03

Keresztes Krisztián tovább élné az álmait Skóciában

Légiósok
2026.05.24. 10:53

A Hannover egyelőre nem tér vissza, az Elversberg története során először ott lesz a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.05.17. 18:58

Dárdai Márton megsérült, kihagyja az idényhajrát

Légiósok
2026.05.08. 18:36