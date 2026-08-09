Keresztes Krisztián bemutatkozott a 2. Bundesligában

A Greuther Fürth 1–1-es döntetlent ért el a St. Pauli otthonában a 2. Bundesliga 2026–2027-es kiírásának 1. fordulójában. A vendégek nyári szerzeménye, Keresztes Krisztián kezdőként végig a pályán volt.

A Kicker tudósítása szerint a Nyíregyháza Spartacustól kölcsönvett játékos a mérkőzés első félidejében ütközést követően ápolásra szorult, mivel eleredt az orra vére, aztán viszont folytatni tudta a játékot.

A középhátvéd fontosabb statisztikái az eredmenyek.com szerint: 7-es értékelés, 4/2 megnyert párharc, 1/1 sikeres szerelés, 3 labdaszerzés, 9 tisztázás, 86 százalékos passzpontosság.

NÉMET 2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

St. Pauli–Greuther Fürth 1–1 (Mathisen 46., ill. Klaus 33.)

LÉGIÓSAINK TOVÁBBI VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI

AUSZTRIA

Bundesliga

SV Oberbank Ried–SK Rapid 1–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.

Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg 1–1

Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Redzic Damir az 57. percben állt be.

BELGIUM

Jupiler League

Zulte-Waregem–Genk 2–1

Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 64. percben lecserélték.

Anderlecht–La Louviére 2–1

La Louviére: Kovács Mátyás a 62. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Artis Brno–Sigma Olomouc 1–2

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 17. percben sárga lapot kapott.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Gil Vicente–Rio Ave 1–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás az 50. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Radnik 2–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Dunaszerdahelyi AC – elhalasztva

DAC: Tuboly Máté

SZLOVÉNIA

Prva liga

Aluminij–Nafta Lendva 1–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás a 84. percben állt be.