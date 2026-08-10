Heti program: vizes Eb, atlétikai Eb, El-selejtező, La Liga

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ

21.00: Plymouth–Exeter (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: női súlylökés, selejtező (Beregszászi Renáta)

11.40: férfi kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

13.20: férfi kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Szabados Ármin, Czeller Gábor)

12.25: női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)

12.30: férfi távolugrás, selejtező (Pap Kristóf)

12.55: férfi 400 m, előfutam (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

13.35: női 400 m gát, előfutam (Mátó Sára)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.03: női súlylökés, DÖNTŐ

20.10: női kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)

21.38: női kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)

20.35: női 100 m gát, előfutam (Kozák Luca, Tóth Anna)

21.10: női 100 m, elődöntő

21.33: férfi súlylökés, DÖNTŐ

21.40: férfi 5000 m, DÖNTŐ

22.00: női 3000 m akadály, előfutam (Urbán Zita)

22.40: mix 4x400 m, DÖNTŐ

22.50: női 100 m, DÖNTŐ

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

22.00 után: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Théo Arribagé, Albano Olivetti (franciák)

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 400 m vegyes

női 100 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 50 m pillangó (Milák Kristóf)

női 200 m hát (Kokas Fanni, Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 100 m mell

női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

férfi 4x200 m gyorsváltó

női 800 m gyors (Jackl Vivien)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

férfi 50 m pillangó, középdöntő

női 100 m gyors, középdöntő

férfi 400 m vegyes, DÖNTŐ

női 200 m hát, középdöntő

férfi 100 m mell, középdöntő

női 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ

férfi 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ

AUGUSZTUS 11., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

17.00: Kairat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár)

18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)

19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)

20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)

Nem bajnoki ág

18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)

19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)

21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

18.00: Iberia (grúz)–Larne (északír)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Brann (norvég)

19.00: CSZKA 1948 (bolgár)–Panathinaikosz (görög)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

12.00: Juventus (olasz)–Palermo (olasz) (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: férfi diszkoszvetés, selejtező (Huszák János, Szikszai Róbert), A-csoport

11.45: női 400 m gát, elődöntő

12.15: férfi 100 m, előfutam (Illovszky Dominik)

12.45: férfi 110 m gát, előfutam (Eszes Dániel)

13.00: férfi 400 m gát, előfutam (Bánóczy Árpád, Molnár Csaba)

13.00: férfi diszkoszvetés, selejtező, B-csoport

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)

20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

20.55: női 100 m gát, elődöntő

21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.32: férfi 100 m, elődöntő

22.00: férfi 400 m, elődöntő

22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 50 m pillangó

férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)

női 100 m mell

férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)

4x100 m mix vegyes váltó

férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

női 200 m hát DÖNTŐ

férfi 50 m pillangó DÖNTŐ

női 100 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m mell DÖNTŐ

női 100 m mell középdöntő

férfi 200 m hát középdöntő

női 50 m pillangó középdöntő

férfi 100 m gyors középdöntő

női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)

4x100 m mix vegye váltó DÖNTŐ

AUGUSZTUS 12., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI SZUPERKUPA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC – élőben az NSO-n!

18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: GKS Katowice (lengyel)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.15: Everton–Newcastle United

20.30: Arsenal–Como

20.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Match4)

20.45: Nottingham Forest–Bayer Leverkusen

21.00: Málaga–Fulham

21.00: Napoli–Arisz

21.00: Deportivo–Real Madrid

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor) 100 m

11.40: női diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra), A-csoport

12.20: távolugrás

12.40: női 200 m, előfutam (Takács Boglárka)

13.00: női diszkoszvetés, selejtező, B-csoport

13.40: súlylökés

13.55: férfi 400 m gát, elődöntő

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor) magasugrás

22.22: férfi tízpróba, 400 m

20.45: NŐI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ

20.55: férfi 110 m gát, elődöntő

21.20: női 200 m, elődöntő

21.40: férfi hármasugrás, selejtező (Szenderffy Dániel)

21.50: FÉRFI 400 M, DÖNTŐ

22.08: NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt, egyéni selejtező

9.00: karika és labda

16.15: buzogány és szalag

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, E-csoport, Stare Jablonki

9.00: Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 200 m gyors (Pádár Nikolett, Ugrai Panna)

férfi 100 m pillangó (Milák Kristóf, Kós Hubert, Márton Richárd)

női 50 m hát

férfi 200 m mell

női 400 m vegyes (Jackl Vivien)

női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

női 200 m gyors középdöntő

férfi 200 m hát DÖNTŐ

női 50 m pillangó DÖNTŐ

férfi 100 m gyors DÖNTŐ

női 100 m mell DÖNTŐ

férfi 200 m mell középdöntő

női 50 m hát középdöntő

férfi 100 m pillangó középdöntő

női 400 m vegyes DÖNTŐ

férfi 800 m gyors DÖNTŐ

női 4x100 m gyorsváltó

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Nem bajnoki ág

19.00: Besiktas (török)–Hradec Králové (cseh)

19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Rangers (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel)

20.30: Anderlecht (belga)–PAOK (görög)

20.45: Hearts (skót)–Benfica (portugál)

Bajnoki ág

19.00: Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn)

19.00: Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

19.30: KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel)

19.30: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Thun (svájci)

21.00: Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

17.00: Tobol (kazah)–Partizan (szerb)

18.00: Ilves (finn)–Rijeka (horvát)

18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.30: RFS (lett)–Jablonec (cseh)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Braga (portugál)

19.00: DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland)

19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)

19.00: Midtjylland (dán)–Bohemians (ír)

19.00: Nordsjaelland (dán)–Valur (izlandi)

19.00: Tromsö (norvég)–CFR Cluj (román)

19.30: NSÍ Runavík (feröeri)–Lugano (svájci)

19.30: Vaduz (liechtensteini)–Inter Turku (finn)

20.00: Skëndija (északmacedón)–Hibernian (skót)

20.00: St. Gallen (svájci)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

20.15: FC Sion (svájci)–Noa (örmény)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Beitar (izraeli)

20.30: Gent (belga)–IFK Göteborg (svéd)

20.30: ETO FC–Riga (lett) – élőben az NSO-n!

20.30: Motherwell (skót)–HJK (finn)

20.45: Shelbourne (ír)–Ajax (holland)

21.00: Dinamo City (albán)–Auda (lett)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Zalgiris Vilnius (litván)

Bajnoki ág

18.00: Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

19.00: Vityebszk (fehérorosz)–Borac Banja Luka (boszniai)

20.00: Drita (koszovói)–Tre Fiori (San Marinó-i)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.33: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 110 m gát

12.20: diszkoszvetés

14.00: rúdugrás

11.55: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)

12.30: férfi 3000 m akadály, előfutam (Palkovits István)

Esti program (Tv: Eurosport1, Duna World)

19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), gerelyhajítás

22.10: 1500 M (utolsó szám)

20.40: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

20.50: NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ

21.29: NŐI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ

21.45: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

22.28: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ

22.50: NŐI 200 M, DÖNTŐ

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt, egyéni selejtező

9.00: karika és labda

16.15: buzogány és szalag

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Stare Jablonki

TORNA

9.30: női Európa-bajnokság, Zágráb, selejtező

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 200 m gyors (Márton Richárd)

női 100 m pillangó

férfi 50 m hát (Kós Hubert)

női 200 m mell

férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

női 1500 m gyors (Jackl Vivien)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

férfi 100 m pillangó DÖNTŐ

női 50 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m gyors középdöntő

női 100 m pillangó középdöntő

férfi 50 m hát középdöntő

női 200 m mell középdöntő

férfi 200 m mell DÖNTŐ

női 200 m gyors DÖNTŐ

férfi 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

20.30: Wolverhampton–Blackburn (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

18.30: Kiel–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Parma–Catania (Tv: Match4)

21.15: Benevento–Fiorentina (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

1. FORDULÓ

20.30: Galatasaray–Corum (Tv: Sport2)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Olympique Marseille–Atlético Madrid

20.00: Coventry–Monaco

20.45: Atalanta–Athletic Bilbao

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 100 m gát

12.25: női hétpróba, magasugrás

11.40: női gerelyhajítás (Bogdán Annabella), A-csoport

13.00: női gerelyhajítás, B-csoport

12.05: férfi 4x400 m, előfutam (Magyarország)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), súlylökés

21.55: női hétpróba, 200 m

20.45: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ

21.00: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ

21.30: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

21.40: FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ

22.25: FÉRFI 200 M, DÖNTŐ

22.46: NŐI 800 M, DÖNTŐ

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt

16.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Stare Jablonki

TORNA

10.00: Női Európa-bajnokság, Zágráb, juniorverseny, selejtező

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 50 m gyors (Senánszky Petra)

férfi 50 m mell

női 100 m hát (Kokas Fanni)

férfi 200 m pillangó (Kós Hubert, Márton Richárd)

női 200 m vegyes

4x100 m mix gyorsváltó

férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

női 100 m pillangó DÖNTŐ

férfi 200 m gyors DÖNTŐ

női 200 m mell DÖNTŐ

női 100 m hát középdöntő

férfi 50 m mell középdöntő

női 50 m gyors középdöntő

férfi 200 m pillangó középdöntő

női 200 m vegyes középdöntő

férfi 50 m hát DÖNTŐ

női 1500 m gyors DÖNTŐ

4x100 m mix gyorsváltó DÖNTŐ

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.30: Mezőköved Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

16.00: Middlesbrough–Lincoln (Tv: Match4)

18.30: Sheffield United–Birmingham City (Tv: Match4)

ANGOL LEAGUE ONE

1. FORDULÓ

13.30: Notts County–Leicester City (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

13.00: Hertha BSC–Heidenheim (Tv: Arena4)

20.30: Kaiserslautern–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.15: Torino–Carrarese (Tv: Match4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

21.30: Porto–Rio Ave (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.30: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

1. FORDULÓ

20.30: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.30: Werder Bremen–Auxerre

15.00: Chelsea–Real Sociedad

15.00: Leeds United–Augsburg

15.30: Bayern München–RB Leipzig

15.30: Mainz–Bournemouth

15.30: Mönchengladbach–Aston Villa

15.30: Union Berlin–Ipswich Town

16.00: Brentford–Eintracht Frankfurt

16.00: Brighton–Bologna

16.00: Everton–Lille

16.00: Hull City–Nice

16.00: Newcastle United–Bayer Leverkusen

16.00: Sunderland–Rennes

16.00: Tottenham–Hoffenheim

16.45: Manchester United–Milan

17.00: Fulham–VfB Stuttgart

17.30: Borussia Dortmund–Roma (Tv: Arena4)

19.30: Internazionale–Real Betis

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

7.30: FÉRFI MARATONI GYALOGLÁS (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence)

7.30: NŐI FÉLMARATONI GYALOGLÁS (Kovács Alexandra, Spiller Tiziána)

7.30: FÉRFI FÉLMARATONI GYALOGLÁS

7.30: NŐI MARATONI GYALOGLÁS

11.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), távolugrás

12.55: női hétpróba, gerelyhajítás

12.50: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)

13.40: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.45: NŐI HÉTPRÓBA (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 800 M (utolsó szám)

21.01: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

21.07: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ

21.17: FÉRFI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

21.25: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ

22.07: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ

22.33: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ

22.48: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt

11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Stare Jablonki

TORNA

15.00: Női Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 50 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)

női 200 m pillangó (Kertész Boróka, Jackl Vivien)

férfi 100 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)

női 50 m mell

férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)

4x200 m mix gyorsváltó

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

férfi 200 m pillangó DÖNTŐ

női 50 m gyors DÖNTŐ

férfi 50 m mell DÖNTŐ

női 200 m vegyes DÖNTŐ

férfi 50 m gyors középdöntő

női 50 m mell középdöntő

férfi 1500 m gyors DÖNTŐ

női 200 m pillangó középdöntő

férfi 200 m vegyes középdöntő

női 100 m hát DÖNTŐ

férfi 100 m hát középdöntő

4x200 m mix gyorsváltó DÖNTŐ

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

ANGOL SZUPERKUPA

16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

14.30: Watford–Southampton (Tv: Match4)

17.00: Burnley–West Ham United (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

21.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

13.00: Como–Liverpool

13.00: Tottenham–Hoffenheim

15.00: Nottingham Forest–Brest

16.30: Basel–Barcelona

17.00: Newcastle United–Strasbourg

17.00: Schalke–Real Madrid

19.00: Liverpool–Como (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

7.30: FÉRFI MARATONI (Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László)

7.30: NŐI MARATONI (Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.30: FÉRFI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ

20.55: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

21.05: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.35: VEGYES 4X100 M, DÖNTŐ

21.50: FÉRFI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ

22.13: NŐI 1500 M, DÖNTŐ

22.33: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ

22.48: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt

Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője (Tv: M4 Sport)

11.00: öt labda

14.00: három karika és pár buzogány

Egyéni verseny szerenkénti döntője

12.10: karika

12.50: labda

15.10: buzogány

15.50: szalag

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Stare Jablonki

TORNA

Női Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: juniorverseny, szerenkénti döntők

16.00: felnőtt-csapatverseny, döntő (Tv: Duna World)

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 400 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)

női 4x100 m vegyes váltó

férfi 4x100 m vegyes váltó

18.30: döntők (Tv: Duna World)

férfi 50 m gyors

női 50 m mell

férfi 200 m vegyes

női 200 m pillangó

férfi 100 m hát

női 400 m gyors

férfi 400 m gyors

női 4x100 m vegyes váltó

férfi 4x100 m vegyes váltó