Heti program: vizes Eb, atlétikai Eb, El-selejtező, La Liga
AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Plymouth–Exeter (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: női súlylökés, selejtező (Beregszászi Renáta)
11.40: férfi kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Halász Bence)
13.20: férfi kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Szabados Ármin, Czeller Gábor)
12.25: női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)
12.30: férfi távolugrás, selejtező (Pap Kristóf)
12.55: férfi 400 m, előfutam (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
13.35: női 400 m gát, előfutam (Mátó Sára)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.03: női súlylökés, DÖNTŐ
20.10: női kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)
21.38: női kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)
20.35: női 100 m gát, előfutam (Kozák Luca, Tóth Anna)
21.10: női 100 m, elődöntő
21.33: férfi súlylökés, DÖNTŐ
21.40: férfi 5000 m, DÖNTŐ
22.00: női 3000 m akadály, előfutam (Urbán Zita)
22.40: mix 4x400 m, DÖNTŐ
22.50: női 100 m, DÖNTŐ
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
22.00 után: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Théo Arribagé, Albano Olivetti (franciák)
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 400 m vegyes
női 100 m gyors (Pádár Nikolett)
férfi 50 m pillangó (Milák Kristóf)
női 200 m hát (Kokas Fanni, Szabó-Feltóthy Eszter)
férfi 100 m mell
női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)
férfi 4x200 m gyorsváltó
női 800 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
férfi 50 m pillangó, középdöntő
női 100 m gyors, középdöntő
férfi 400 m vegyes, DÖNTŐ
női 200 m hát, középdöntő
férfi 100 m mell, középdöntő
női 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ
férfi 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ
AUGUSZTUS 11., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
17.00: Kairat Almati (kazah)–Levszki Szófia (bolgár)
18.00: Sabah (azeri)–Aarhus (dán)
19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Dinamo Zagreb (horvát)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
20.15: Celje (szlovén)–Ararat-Armenia (örmény)
20.15: Slovan (szlovák)–Mjällby (svéd)
Nem bajnoki ág
18.00: Bodö/Glimt (norvég)–Union SG (belga)
19.30: NEC (holland)–Olympiakosz (görög)
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Fenerbahce (török)
21.00: Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
18.00: Iberia (grúz)–Larne (északír)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Főág
19.00: Apollon Limassol (ciprusi)–Brann (norvég)
19.00: CSZKA 1948 (bolgár)–Panathinaikosz (görög)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
12.00: Juventus (olasz)–Palermo (olasz) (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: férfi diszkoszvetés, selejtező (Huszák János, Szikszai Róbert), A-csoport
11.45: női 400 m gát, elődöntő
12.15: férfi 100 m, előfutam (Illovszky Dominik)
12.45: férfi 110 m gát, előfutam (Eszes Dániel)
13.00: férfi 400 m gát, előfutam (Bánóczy Árpád, Molnár Csaba)
13.00: férfi diszkoszvetés, selejtező, B-csoport
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)
20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)
20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
20.55: női 100 m gát, elődöntő
21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
21.32: férfi 100 m, elődöntő
22.00: férfi 400 m, elődöntő
22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ
22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 50 m pillangó
férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)
női 100 m mell
férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)
4x100 m mix vegyes váltó
férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)
női 200 m hát DÖNTŐ
férfi 50 m pillangó DÖNTŐ
női 100 m gyors DÖNTŐ
férfi 100 m mell DÖNTŐ
női 100 m mell középdöntő
férfi 200 m hát középdöntő
női 50 m pillangó középdöntő
férfi 100 m gyors középdöntő
női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)
4x100 m mix vegye váltó DÖNTŐ
AUGUSZTUS 12., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI SZUPERKUPA
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol), Salzburg (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Főág
18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC – élőben az NSO-n!
18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: GKS Katowice (lengyel)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.15: Everton–Newcastle United
20.30: Arsenal–Como
20.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Match4)
20.45: Nottingham Forest–Bayer Leverkusen
21.00: Málaga–Fulham
21.00: Napoli–Arisz
21.00: Deportivo–Real Madrid
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor) 100 m
11.40: női diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra), A-csoport
12.20: távolugrás
12.40: női 200 m, előfutam (Takács Boglárka)
13.00: női diszkoszvetés, selejtező, B-csoport
13.40: súlylökés
13.55: férfi 400 m gát, elődöntő
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.05: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor) magasugrás
22.22: férfi tízpróba, 400 m
20.45: NŐI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ
20.55: férfi 110 m gát, elődöntő
21.20: női 200 m, elődöntő
21.40: férfi hármasugrás, selejtező (Szenderffy Dániel)
21.50: FÉRFI 400 M, DÖNTŐ
22.08: NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ
22.47: FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt, egyéni selejtező
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, E-csoport, Stare Jablonki
9.00: Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 200 m gyors (Pádár Nikolett, Ugrai Panna)
férfi 100 m pillangó (Milák Kristóf, Kós Hubert, Márton Richárd)
női 50 m hát
férfi 200 m mell
női 400 m vegyes (Jackl Vivien)
női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)
női 200 m gyors középdöntő
férfi 200 m hát DÖNTŐ
női 50 m pillangó DÖNTŐ
férfi 100 m gyors DÖNTŐ
női 100 m mell DÖNTŐ
férfi 200 m mell középdöntő
női 50 m hát középdöntő
férfi 100 m pillangó középdöntő
női 400 m vegyes DÖNTŐ
férfi 800 m gyors DÖNTŐ
női 4x100 m gyorsváltó
AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
19.00: Besiktas (török)–Hradec Králové (cseh)
19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Rangers (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel)
20.30: Anderlecht (belga)–PAOK (görög)
20.45: Hearts (skót)–Benfica (portugál)
Bajnoki ág
19.00: Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn)
19.00: Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
19.30: KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel)
19.30: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Thun (svájci)
21.00: Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Főág
17.00: Tobol (kazah)–Partizan (szerb)
18.00: Ilves (finn)–Rijeka (horvát)
18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.30: RFS (lett)–Jablonec (cseh)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Braga (portugál)
19.00: DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland)
19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)
19.00: Midtjylland (dán)–Bohemians (ír)
19.00: Nordsjaelland (dán)–Valur (izlandi)
19.00: Tromsö (norvég)–CFR Cluj (román)
19.30: NSÍ Runavík (feröeri)–Lugano (svájci)
19.30: Vaduz (liechtensteini)–Inter Turku (finn)
20.00: Skëndija (északmacedón)–Hibernian (skót)
20.00: St. Gallen (svájci)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.15: FC Sion (svájci)–Noa (örmény)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Beitar (izraeli)
20.30: Gent (belga)–IFK Göteborg (svéd)
20.30: ETO FC–Riga (lett) – élőben az NSO-n!
20.30: Motherwell (skót)–HJK (finn)
20.45: Shelbourne (ír)–Ajax (holland)
21.00: Dinamo City (albán)–Auda (lett)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Zalgiris Vilnius (litván)
Bajnoki ág
18.00: Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
19.00: Vityebszk (fehérorosz)–Borac Banja Luka (boszniai)
20.00: Drita (koszovói)–Tre Fiori (San Marinó-i)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.33: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 110 m gát
12.20: diszkoszvetés
14.00: rúdugrás
11.55: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)
12.30: férfi 3000 m akadály, előfutam (Palkovits István)
Esti program (Tv: Eurosport1, Duna World)
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), gerelyhajítás
22.10: 1500 M (utolsó szám)
20.40: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ
20.50: NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ
21.29: NŐI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ
21.45: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
22.28: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ
22.50: NŐI 200 M, DÖNTŐ
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt, egyéni selejtező
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, Stare Jablonki
TORNA
9.30: női Európa-bajnokság, Zágráb, selejtező
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 200 m gyors (Márton Richárd)
női 100 m pillangó
férfi 50 m hát (Kós Hubert)
női 200 m mell
férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
női 1500 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)
férfi 100 m pillangó DÖNTŐ
női 50 m hát DÖNTŐ
férfi 200 m gyors középdöntő
női 100 m pillangó középdöntő
férfi 50 m hát középdöntő
női 200 m mell középdöntő
férfi 200 m mell DÖNTŐ
női 200 m gyors DÖNTŐ
férfi 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ
AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
20.30: Wolverhampton–Blackburn (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
18.30: Kiel–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Parma–Catania (Tv: Match4)
21.15: Benevento–Fiorentina (Tv: Arena4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
1. FORDULÓ
20.30: Galatasaray–Corum (Tv: Sport2)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Olympique Marseille–Atlético Madrid
20.00: Coventry–Monaco
20.45: Atalanta–Athletic Bilbao
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 100 m gát
12.25: női hétpróba, magasugrás
11.40: női gerelyhajítás (Bogdán Annabella), A-csoport
13.00: női gerelyhajítás, B-csoport
12.05: férfi 4x400 m, előfutam (Magyarország)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), súlylökés
21.55: női hétpróba, 200 m
20.45: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ
21.00: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ
21.30: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
21.40: FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ
22.25: FÉRFI 200 M, DÖNTŐ
22.46: NŐI 800 M, DÖNTŐ
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt
16.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, Stare Jablonki
TORNA
10.00: Női Európa-bajnokság, Zágráb, juniorverseny, selejtező
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 50 m gyors (Senánszky Petra)
férfi 50 m mell
női 100 m hát (Kokas Fanni)
férfi 200 m pillangó (Kós Hubert, Márton Richárd)
női 200 m vegyes
4x100 m mix gyorsváltó
férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)
női 100 m pillangó DÖNTŐ
férfi 200 m gyors DÖNTŐ
női 200 m mell DÖNTŐ
női 100 m hát középdöntő
férfi 50 m mell középdöntő
női 50 m gyors középdöntő
férfi 200 m pillangó középdöntő
női 200 m vegyes középdöntő
férfi 50 m hát DÖNTŐ
női 1500 m gyors DÖNTŐ
4x100 m mix gyorsváltó DÖNTŐ
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.30: Mezőköved Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
16.00: Middlesbrough–Lincoln (Tv: Match4)
18.30: Sheffield United–Birmingham City (Tv: Match4)
ANGOL LEAGUE ONE
1. FORDULÓ
13.30: Notts County–Leicester City (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
13.00: Hertha BSC–Heidenheim (Tv: Arena4)
20.30: Kaiserslautern–Karlsruhe (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.15: Torino–Carrarese (Tv: Match4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
21.30: Porto–Rio Ave (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.30: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
1. FORDULÓ
20.30: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport1)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.30: Werder Bremen–Auxerre
15.00: Chelsea–Real Sociedad
15.00: Leeds United–Augsburg
15.30: Bayern München–RB Leipzig
15.30: Mainz–Bournemouth
15.30: Mönchengladbach–Aston Villa
15.30: Union Berlin–Ipswich Town
16.00: Brentford–Eintracht Frankfurt
16.00: Brighton–Bologna
16.00: Everton–Lille
16.00: Hull City–Nice
16.00: Newcastle United–Bayer Leverkusen
16.00: Sunderland–Rennes
16.00: Tottenham–Hoffenheim
16.45: Manchester United–Milan
17.00: Fulham–VfB Stuttgart
17.30: Borussia Dortmund–Roma (Tv: Arena4)
19.30: Internazionale–Real Betis
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
7.30: FÉRFI MARATONI GYALOGLÁS (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence)
7.30: NŐI FÉLMARATONI GYALOGLÁS (Kovács Alexandra, Spiller Tiziána)
7.30: FÉRFI FÉLMARATONI GYALOGLÁS
7.30: NŐI MARATONI GYALOGLÁS
11.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), távolugrás
12.55: női hétpróba, gerelyhajítás
12.50: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)
13.40: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.45: NŐI HÉTPRÓBA (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 800 M (utolsó szám)
21.01: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ
21.07: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ
21.17: FÉRFI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ
21.25: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ
22.07: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ
22.33: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ
22.48: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt
11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, Stare Jablonki
TORNA
15.00: Női Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 50 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)
női 200 m pillangó (Kertész Boróka, Jackl Vivien)
férfi 100 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)
női 50 m mell
férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)
4x200 m mix gyorsváltó
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)
férfi 200 m pillangó DÖNTŐ
női 50 m gyors DÖNTŐ
férfi 50 m mell DÖNTŐ
női 200 m vegyes DÖNTŐ
férfi 50 m gyors középdöntő
női 50 m mell középdöntő
férfi 1500 m gyors DÖNTŐ
női 200 m pillangó középdöntő
férfi 200 m vegyes középdöntő
női 100 m hát DÖNTŐ
férfi 100 m hát középdöntő
4x200 m mix gyorsváltó DÖNTŐ
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
ANGOL SZUPERKUPA
16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
14.30: Watford–Southampton (Tv: Match4)
17.00: Burnley–West Ham United (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
21.30: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
13.00: Como–Liverpool
13.00: Tottenham–Hoffenheim
15.00: Nottingham Forest–Brest
16.30: Basel–Barcelona
17.00: Newcastle United–Strasbourg
17.00: Schalke–Real Madrid
19.00: Liverpool–Como (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
7.30: FÉRFI MARATONI (Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László)
7.30: NŐI MARATONI (Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.30: FÉRFI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ
20.55: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ
21.05: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
21.35: VEGYES 4X100 M, DÖNTŐ
21.50: FÉRFI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ
22.13: NŐI 1500 M, DÖNTŐ
22.33: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ
22.48: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt
Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője (Tv: M4 Sport)
11.00: öt labda
14.00: három karika és pár buzogány
Egyéni verseny szerenkénti döntője
12.10: karika
12.50: labda
15.10: buzogány
15.50: szalag
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, Stare Jablonki
TORNA
Női Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: juniorverseny, szerenkénti döntők
16.00: felnőtt-csapatverseny, döntő (Tv: Duna World)
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 400 m gyors (Pádár Nikolett)
férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)
női 4x100 m vegyes váltó
férfi 4x100 m vegyes váltó
18.30: döntők (Tv: Duna World)
férfi 50 m gyors
női 50 m mell
férfi 200 m vegyes
női 200 m pillangó
férfi 100 m hát
női 400 m gyors
férfi 400 m gyors
női 4x100 m vegyes váltó
férfi 4x100 m vegyes váltó