Videó: Így kért elnézést a szurkolóktól a nagy zakó után a DVTK edzője

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Kovács Imre (Garai Péter, Becséri Gergely)

SOROKSÁR: Jova L. – Lukács D. (Lukács L., 87.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Bagi (Gólik, a szünetben), Köböl, Vattay – Szabó Sz. (Kálnoki-Kis Zs., 77.), Lovrencsics B. (Halmai Á., 72.), Kuznyecov. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

DVTK: Bánhegyi – Szakos, Szatmári Cs., Tamás M., Bokros (Farkas R., 77.) – Babinszky (Mucsányi Márk, 60.), Bényei, Holdampf, Galántai (Vass L., 51.) – Borvető (Kovalenko, 77.), Molnár G. (Gálfi, 77.). Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Szabó Sz. (48.), Köböl (59.), Lakatos Cs. (74.), Kuznyecov (82.)

Korolovszky Gábor: – Nem játszottunk jól az első félidőben, sőt jobban focizott, többet birtokolta a labdát a DVTK. Szerencsénk volt, hogy az első gólt közvetlenül a második félidő első perceiben mi szereztük, azután pedig már felszabadultan, nyugodtan és higgadtan játszottak a fiúk. Jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, de nem volt négygólnyi különbség a két együttes között.

Takács Péter: – Megalázó vereséget szenvedtünk. Az első félidőben nem volt benne, hogy ekkora pofonba szaladunk bele. A második gól után teljesen szétestünk, és a végén örömjátékot tudott játszani a Soroksár. Mi ebben a mezben nem engedhetjük meg, hogy ennyire fegyelmezetlenül futballozzunk.