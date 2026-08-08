Angol Ligakupa: Tóth Balázsék nagy hajrával jutottak tovább, és jó napja volt a West Hamnek is

Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers a hajrában fordította meg mérkőzését: a harmadik ligás Burton a 14. perctől vezetett, a vendégek két csereember, Andri Gudjohnsen (81. perc) és a csapatban tétmeccsen most bemutatkozó Jayden Fevrier (88. perc) góljával nyertek 2–1-re. A 96. percben a hazaiaknak egyenlítési lehetőségük adódott, de Tóth kivédte George Evans labdáját.

Több mint ötvenezren gyűltek össze a London Stadionban: kezdetben a több mint kilencezres Portsmouth-tábor ürülhetett, Adrián Segecic góljával vezettek a vendégek, de a végén a többség hagyta el elégedettebben a helyszínt, ugyanis fordított a West Ham United. Taty Castellanos kétszer is betalált, és rúgott egy gyönyörű gólt Jarrod Bowen is – a londoniak 3–1-es győzelemmel és továbbjutással homályosították el a Premier League-kiesés fájó emlékét. A súlyos sérülésből lábadozó Kosznovszky Márk még jó ideig nem áll a Portsmouth rendelkezésére.

Callum Styles kezdett és a 73. percbeli lecseréléséig pályán volt a West Bromwichban, amely 4–1-re nyert a Rotherham vendégeként; a magyar válogatott játékos készítette elő a vendégek negyedik gólját.

Turi Géza gólpasszt adott Harvey Rodgersnek, de ez csak 92. percbeli szépítésre volt elég a negyedik ligás Grimsbynek hazai pályán az egy osztállyal feljebb játszó Blackpool ellen (1–3).

Nyolc párharc tizenegyesekkel dőlt el, és akadtak kimagasló kapusteljesítmények: például a Millwall dán kapusa, Lukas Jensen mind a négy QPR-játékos lövését kivédte, és két tizenegyest hárított honfitársa, Daniel Iversen is a Preston kapujában! A 30. perctől emberhátrányban játszó prestoniak másik hőse Jusef Erabi, a csapathoz nemrég csatlakozó svéd légiós volt, aki csereként beállva a 93. percben egyenlített, majd a tizenegyesek során is betalált a Huddersfield kapujába.

🤯 Take a bow, Lukas Jensen. pic.twitter.com/Kzo4PcVjip — Millwall FC (@MillwallFC) August 8, 2026

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Burton Albion (III.)–Blackburn Rovers (II.) 1–2

West Ham United (II.)–Portsmouth (II.) 3–1

Rotherham United (IV.)–West Bromwich Albion (II.) 1–4

Grimsby Town (IV.)–Blackpool (III.) 1–3

QPR (II.)–Millwall (II.) 1–1 – tizenegyesekkel 0–2

Preston North End (II.)–Huddersfield Town (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 4–3

Barnsley (III.)–Wigan Athletic (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 6–5

Bradford City (III.)–Rochdale (IV.) 2–0

Burnley (II.)–Notts County (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 4–3

Crewe Alexandra (IV.)–Accrington Stanley (IV.) 2–1

Derby County (II.)–Lincoln City (II.) 1–2

Fleetwood Town (IV.)–Chesterfield (IV.) 1–0

Salford City (IV.)–Shrewsbury Town (IV.) 1–1 – tizenegyesekkel 3–4

Sheffield Wednesday (III.)–Bolton Wanderers (II.) 1–0

Stockport County (III.)–Doncaster Rovers (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 4–5

Stoke City (II.)–Oldham Athletic (IV.) 2–0

Cambridge United (III.)–Barnet (IV.) 2–1

AFC Wimbledon (III.)–Newport County (IV.) 1–1 – tizenegyesekkel 5–4

Bristol Rovers (IV.)–Peterborough United (III.) 0–1

Bromley (III.)–Reading (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 4–5

Cardiff City (II.)–Swindon Town (IV.) 3–2

Gillingham (IV.)–Luton Town (III.) 0–3

Leicester City (III.)–Northampton Town (IV.) 1–0

Leyton Orient (III.)–Oxford United (III.) 2–0

Norwich City (II.)–Milton Keynes Dons (III.) 4–1

Swansea City (II.)–Birmingham City (II.) 0–1

Watford (II.)–Crawley Town (IV.) 1–0

Cheltenham Town (IV.)–Charlton Athletic (II.) 1–3

Colchester United (IV.)–Southampton (II.) 0–2

Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, a rendes játékidő lefújása után rögtön jönnek a tizenegyesek.

Pénteken játszották

Wolverhampton Wanderers (II.)–Port Vale (IV.) 3–0

Wycombe Wanderers (III.)–Stevenage (III.) 1–2

Middlesbrough (II.)–Wrexham (II.) 1–0

Csütörtökön játszották

Bristol City (II.)–Walsall (IV.) 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

Mansfield Town (III.)–Sheffield United (II.)

Hétfő

Plymouth Argyle (III.)–Exeter City (IV.)

A TOVÁBBI MENETREND

A Ligakupában hagyományosan az első négy osztály csapatai vesznek részt; az első körben a második, a harmadik és a negyedik vonal együttesei harcolnak a továbbjutásért, a Premier League-klubok a második és a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz (a League Two két csapata előselejtezőre kényszerült, a Rochdale 2–2 után 11-esekkel búcsúztatta a Tranmere-t, míg a Crawley 2–0-ra verte a Yorkot).

A sorozat győztese jogot szerez a szereplésre a Konferencialiga 2027–2028-as kiírásában; bekapcsolódnia majd a playoffkörben kell.

A címvédő a Manchester City.

Augusztus 24.: 2. forduló

Szeptember 7. és 14.: 3. forduló

Október 26.: 4. forduló

December 14.: negyeddöntő

Január 11.: elődöntő, első mérkőzések

Február 1.: elődöntő, visszavágók

Március 21.: Döntő