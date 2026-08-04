Nemzeti Sportrádió

BL-selejtező: a Slovan 94. perces góllal nyert Svédországban, a Sparta Praha legyőzte a Lyont

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.04. 22:15
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Manasse Kianga góljával nyert a Slovan (Fotó: Imago Images)
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BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező Slovan Bratislava Sparta Praha Lyon
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójának keddi mérkőzésein idegenben került előnybe a Slovan Bratislava, míg az Ararat-Armenia, a Levszki Szófia, a Hapoel Beer-Seva vendéglátóként nyert. Szintén győzött a két magyar játékost foglalkoztató Sparta Praha, amely a Lyont múlta felül hazai pályán.

A Celje és a Mjällby is tizenegyesből szerzett vezetést, s közös még a két csapatban, hogy ezt követően mindkettő 2–1-re kikapott. A szlovénok az Ararat-Armeniával szemben maradtak alul, míg a svédek a Slovan ellen szenvedtek vereséget. A szlovák csapat a 78. percben egyenlített a Racing Santandertől szerződtetett gambiai szélső, Suleiman Camara révén, majd a 94. percben a dél-afrikai csatár, Manasse Kianga szerezte meg a győztes gólt a vendégeknek.

Szombathelyen fogadta a Hapoel Beer-Seva a Crvena zvezdát, és a mérkőzést 1–0-ra az izraeli csapat nyerte meg, amely a 38. perctől vezetett, az 58. perctől pedig emberhátrányban játszott. A Dejan Sztankovics által irányított szerb együttesben a nyáron az FTC-től igazolt Mohammed Abu Fani az első félidőt töltötte a pályán. A Levszki Szófia szintén 1–0-ra győzött, 92. perces góllal verte meg a Kairat Almatit.

A Sparta Praha Hegyi Krisztiánnal és Vitályos Viktorral a kispadon vágott neki a Lyon elleni meccsnek, és a cseh csapat a szünet előtt öngóllal hátrányba került. A fordulás után jött az egyenlítés, majd a vendégeknél Corentin Tolisso tizenegyest hibázott, a prágaiak pedig megszerezték a vezetést. A franciák már nem tudtak egalizálni, így hátrányból várják a hazai visszavágót (2–1). A tavasszal BL-nyolcaddöntős Bodö/Glimt Belgiumban játszott 3–3-as döntetlent úgy, hogy kétszer vezetett, majd a 91. percben kellett ikszre mentenie a mérkőzést az Union SG otthonában. Az Olympiakosz a NEC Nijmegennel nem bírt hazai pályán (0–0), míg a Dinamo Zagreb 5–0-ra kiütötte a Kauno Zalgirist.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák) 1–2
Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén) 2–1
Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah) 1–0
Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0
Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván) 5–0
Nem bajnoki ág
Olympiakosz (görög)–NEC (holland) 0–0
Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég) 3–3
Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia) 2–1
A visszavágókat egyaránt jövő kedden rendezik.

A SZERDAI PROGRAM
Bajnoki ág
18.30: Aarhus (dán)–Sabah (azeri)
Nem bajnoki ág
20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)

 

BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező Slovan Bratislava Sparta Praha Lyon
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