Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: a CSZKA Szófia helye szinte már biztos a rájátszásban

R. D. P.R. D. P.
2026.08.06. 21:09
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A bolgárok fél lábbal már a rájátszásban érezhetik magukat (Fotó: CSZKA Szófia/Facebook)
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selejtező Redzic Damir CSZKA Szófia Európa-liga Klaksvík
Megkezdődtek az Európa-liga selejtezőjének 3. fordulós párharcai. A nem bajnoki ágon a CSZKA Szófia 3–0-s győzelmet aratott a Maccabi Tel-Aviv felett, a Rangers idegenben kikapott a Jagielloniától, míg a Besiktas egygólos előnyt szerzett a Hradec Králové otthonában.

A bolgár CSZKA Szófia közel áll a továbbjutáshoz az első mérkőzés után: a Maccabi Tel-Aviv elleni 3–0-s sikerrel jelentős előnyt épített ki a visszavágóra.

A skót Rangers ugyan vezetett a Jagiellonia ellen, ám a lengyel klub fordított, és 2–1-es előnyről várhatja a glasgow-i visszavágót. A Besiktas is kedvező helyzetből készülhet a második találkozóra, miután 1–0-ra nyert a cseh Hradec Králové vendégeként.

A bajnoki ágon a KuPS és az Universitatea Craiova, valamint a Lincoln Red Imps és az Omonia egyaránt 1–1-es döntetlent játszott. A Lech Poznan hazai pályán 1–0-ra legyőzte a feröeri KÍ Klaksvíkot, így minimális előnnyel utazhat a visszavágóra – ha az ETO a Konferencialigában továbbjut, ennek a párharcnak a vesztesével találkozik a következő körben.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–3
Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót) 2–1
Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török) 0–1
Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0
PAOK (görög)–Anderlecht (belga) 0–1
Benfica (portugál)–Hearts (skót) 6–1
Bajnoki ág
KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román) 1–1
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi) 1–1
Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) 1–0
Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 3–0

 

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