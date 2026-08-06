El-selejtező: a CSZKA Szófia helye szinte már biztos a rájátszásban

A bolgár CSZKA Szófia közel áll a továbbjutáshoz az első mérkőzés után: a Maccabi Tel-Aviv elleni 3–0-s sikerrel jelentős előnyt épített ki a visszavágóra.

A skót Rangers ugyan vezetett a Jagiellonia ellen, ám a lengyel klub fordított, és 2–1-es előnyről várhatja a glasgow-i visszavágót. A Besiktas is kedvező helyzetből készülhet a második találkozóra, miután 1–0-ra nyert a cseh Hradec Králové vendégeként.

A bajnoki ágon a KuPS és az Universitatea Craiova, valamint a Lincoln Red Imps és az Omonia egyaránt 1–1-es döntetlent játszott. A Lech Poznan hazai pályán 1–0-ra legyőzte a feröeri KÍ Klaksvíkot, így minimális előnnyel utazhat a visszavágóra – ha az ETO a Konferencialigában továbbjut, ennek a párharcnak a vesztesével találkozik a következő körben.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–3

Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót) 2–1

Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török) 0–1

Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi) 1–0

PAOK (görög)–Anderlecht (belga) 0–1

Benfica (portugál)–Hearts (skót) 6–1

Bajnoki ág

KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román) 1–1

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi) 1–1

Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri) 1–0

Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 3–0